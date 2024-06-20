Starlink’in Türkiye gelişi 2025’e ertelendi

Starlink’in kapsama haritasında daha önce Türkiye için “2024’te başlayacak” ifadesi yerini “2025’te başlayacak” ifadesine bıraktı. Önümüzdeki sene bir erteleme olmazsa Türkiye’deki kullanıcılar 2025 yılında Starlink kullanabilecek.
2023'te BTK'ya başvuru yapıldı
Starlink, dünya genelinde 3 milyonun üzerinde aboneye ulaştı. SpaceX, ülkemizde de Starlink hizmeti sunmak içi BTK’ya başvuru yapmış ve 2023’ün Eylül ayında Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ile görüşme gerçekleşmişti. Starlink Türkiye Genel Müdürü olarak Kemal Geçer atanmış ancak Nisan 2024’te Geçer görevden ayrılmıştı. Türkiye’de Starlink hizmeti için yakın zamanda herhangi bir olumlu gelişme gerçekleşmedi. Starlink’in 2025 hedefini tutturup tutturamayacağı belirsiz durumda.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.