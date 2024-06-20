Starlink’in Türkiye gelişi 2025’e ertelendi

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Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın uydudan internet şirketi Starlink, Türkiye’de hizmet vermek için birtakım girişimlerde bulunmuştu. Daha önce şirketten yapılan açıklamaya göre Starlink’in 2024’te hizmete sunulması planlanıyordu. Starlink’in ülkemize geliş tarihi 2025’e ertelendi.

Starlink’in kapsama haritasında daha önce Türkiye için “2024’te başlayacak” ifadesi yerini “2025’te başlayacak” ifadesine bıraktı. Önümüzdeki sene bir erteleme olmazsa Türkiye’deki kullanıcılar 2025 yılında Starlink kullanabilecek.

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2023'te BTK'ya başvuru yapıldı

Starlink, dünya genelinde 3 milyonun üzerinde aboneye ulaştı. SpaceX, ülkemizde de Starlink hizmeti sunmak içi BTK’ya başvuru yapmış ve 2023’ün Eylül ayında Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ile görüşme gerçekleşmişti. Starlink Türkiye Genel Müdürü olarak Kemal Geçer atanmış ancak Nisan 2024’te Geçer görevden ayrılmıştı. Türkiye’de Starlink hizmeti için yakın zamanda herhangi bir olumlu gelişme gerçekleşmedi. Starlink’in 2025 hedefini tutturup tutturamayacağı belirsiz durumda.



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