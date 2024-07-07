Vodafone Red'liler için yurt dışında avantajlı dakika ve internet paketleri yenilendi

Tam Boyutta Gör Vodafone, Bodrum’da düzenlenen Vodafone Red Yıllık Değerlendirme Toplantısı’nda Vodafone Red’in sunduğu avantajlar ve yenilikler hakkında önemli açıklamalar yaptı. Vodafone Red’in yurt dışında kullanıma yönelik sunduğu avantajlara ve marka iş birlikleriyle sunulan avantajlara dikkat çekildi.

Vodafone Red müşterileri son 1 yılda toplam 502 milyon TL’lik avantajdan yararlandı. Bu süreçte Red’liler yaklaşık 3,3 milyar GB mobil internet kullandı, 62,8 milyar dakika konuştu, 2,2 milyar SMS attı. Mobil kotadan yemeyen sınırsız uygulamalar sayesinde son 1 yılda toplam 272 milyon GB interneti ek ücret ödemeden kullandı. Mobil internet kullanımı 1 yıl öncesine göre %34 artan Vodafone Red’liler, normal bir faturalı tarife kullanıcısına göre 5,3 kat daha fazla internet kullandı. Red’lilerin aylık ortalama data kullanımı 21 GB’ı aştı.

Vodafone Red’lilere yurt dışında ücretsiz kullanım hakkı

Vodafone Red, tüm faturalı müşterilerine otomatik olarak yüklenecek ve yurt dışına ilk iniş anındaki acil iletişim ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek yeni “Yurt Dışına Hoş Geldin Hediyesi” paketini duyurdu. Her fatura döneminde aylık olarak yenilenen ve 200 ülkede 30 gün geçerli olan bu ücretsiz paket, 250 MB internet, 5 dakika arama ve aranma, 2 SMS hakkı içeriyor. “Yurt Dışına Hoş Geldin Hediyesi”nde yer alan 250 MB internet, arka planda diğer uygulamaların kullanılmadığı durumda, 4 saatlik WhatsApp konuşmasına ve 40 dakikalık görüntülü konuşmaya eşdeğer oluyor. Kurban Bayramı tatilinde yurt dışına çıkan müşteriler bu paketten yararlanarak toplamda 21 milyon TL tasarruf etti.

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Yurt dışı 1 GB ve 3 GB paketleri

Vodafone’un sunduğu ve tarifedeki GB, dakika ve SMS haklarını yurt dışındayken Türkiye'deymiş gibi kullanma imkânı veren “Her Şey Dahil Pasaport” artık 131 ülke yerine 200 ülkede geçerli olacak. Vodafone, “Her Şey Dahil Pasaport”a alternatif olarak “Yurt Dışı 1 GB” ve “Yurt Dışı 3 GB” adı altında iki yeni ek paket seçeneği de geliştirdi. Aylık ücreti 169 TL olan “Yurt Dışı 1 GB” paketinde 1 GB internet, 15 dakika arama ve aranma, 10 SMS hakkı bulunurken; aylık ücreti 469 TL olan “Yurt Dışı 3 GB” paketi ise 3 GB internet, 30 dakika arama ve aranma, 15 SMS hakkı içeriyor.

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Yurt dışında ücretsiz müşteri hizmetleri

Yurt dışındayken hattıyla ilgili sorun yaşayan müşteriler, “KIRMIZI” yazıp Vodafone’a SMS attığında, özel müşteri temsilcileri tarafından anında geri aranarak sorunlarına çözüm bulacak. Aynı zamanda yurt dışındayken Vodafone Müşteri Hizmetleri’ni arayan müşteriler, hiçbir bekleme yaşamadan anında müşteri temsilcisine bağlanıp ücretsiz bir şekilde destek alabilecek.

Red’liler yurt dışıyla 5,2 milyon dakika ücretsiz konuştu

Vodafone Red’lilere yurt dışında da çeşitli ayrıcalıklar sunuluyor. Son 1 yılda toplam 56,9 bini aşkın Red'li, tarifedeki dakikalarıyla 23 Vodafone ülkesini tıpkı Türkiye’yi arar gibi arayarak toplamda 5,2 milyon dakika ücretsiz konuştu.

Vodafone Red’lilerin en çok aradığı 5 ülke Almanya, KKTC, Fransa, Hollanda, Yunanistan, Mısır oldu. Diğer yandan, tarifelerdeki ses, internet ve SMS haklarını 200 ülkede Türkiye’deki gibi özgürce kullanma imkânı sunan “Her Şey Dahil Pasaport” hizmetini son 1 yılda 245 bini aşkın kişi kullandı. Vodafone Red’liler hem yurt dışında kullanım hem de yurt dışındaki yakınlarıyla iletişim için sunulan ayrıcalıklarla toplam 379 milyon TL tasarruf etti.

Marka iş birlikleri 346 bin kez kullanıldı

Vodafone Red müşterileri, en seçkin markalarda hediye ve indirimlerden yararlanabiliyor. Red marka işbirlikleri son 1 yılda toplam 346 bin kez kullanıldı ve müşterilere yaklaşık 65 milyon TL’yi aşkın fayda yarattı. Müşteri başına ortalama 188 TL tasarruf sağlandı. Red’liler ücretsiz İspark ayrıcalığı sayesinde arabalarını toplamda 342 bin saat ücretsiz park etti ve 8 milyon TL tasarruf sağladı; Opet’te 100 TL değerinde Yakıt Puan ayrıcalığı sayesinde arabalarına 30 bin kez indirimli yakıt aldı ve 3 milyon TL tasarruf sağladı; 12 bin kez Havaist ayrıcalığıyla İstanbul Havaalanı’na ücretsiz transferin tadını çıkardı ve 800 bin TL tasarruf sağladı; Budget indirimi sayesinde toplam 37 bin kez %40 indirimli araç kiraladı ve 37 milyon TL tasarruf sağladı; %50 plaj indirimleri sayesinde 8 bin kez indirimli plaj girişi yaptı ve 2,4 milyon TL tasarruf sağladı.

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