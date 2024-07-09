Bloomberg: "Türkiye Varlık Fonu, Turkcell’deki hisselerini satmayı planlıyor"

Cumhurbaşkanlığına bağlı Türkiye Varlık Fonu, Turkcell hisselerinin yüzde 26,2’sini elinde bulunduruyor. Türkiye Varlık Fonu, hisselerin satışı için potansiyel müşterilerle görüştü ancak satıp satmama konusunda henüz nihai karara varılamadı. TVF’nin yönetim kurulundaki bazı yöneticiler Turkcell’in stratejik bir varlık olduğunu belirterek bu satışa karşı çıkıyor. Nihai kararın büyük olasılıkla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verileceği belirtiliyor.
Bloomberg’e göre Turkcell’in hisselerini satın almak için Azerbaycan ve Arap Yarımadası’ndan çeşitli yatırımcılar istekli görünüyor. TVF’nin hisse satışı için bir yatırım bankasıyla görüştüğünü ancak resmi bir karar adım atılmadığını ifade ediliyor.
Türkiye Varlık Fonu, Turkcell’in yüzde 26,2 hissesine sahip olarak en büyük hissedar olma ve Turkcell’in 9 yönetim kurulu üyesinden 5’ini atama hakkını elinde bulunduruyor. Rus milyarder Mikhail Fridman tarafından kurulan yatırım şirketi LetterOne Investment Holdings, Turkcell’in yüzde 19,8 hissesine sahip. Geri kalan hisseler Borsa İstanbul’da ve New York Menkul Kıymetler Borsası’nda (NYSE) işlem görüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.