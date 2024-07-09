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    Bloomberg: "Türkiye Varlık Fonu, Turkcell’deki hisselerini satmayı planlıyor"

    Bloomberg'in iddiasına göre Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'deki yüzde 26,2'lik hisselerinin tamamını satmak için müşterilerle görüşme yaptı. Bazı yöneticiler bu plana karşı çıktı.
    Bloomberg: Türkiye Varlık Fonu, Turkcell’deki hisselerini satmayı Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli haber ajansı Bloomberg, Turkcell ile ilgili önemli bir iddia ortaya attı. Bloomberg’e konuşan bir kaynak, Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) Turkcell’deki hisselerini satmak için yatırımcılarla görüşme yaptığını açıkladı.

    Cumhurbaşkanlığına bağlı Türkiye Varlık Fonu, Turkcell hisselerinin yüzde 26,2’sini elinde bulunduruyor. Türkiye Varlık Fonu, hisselerin satışı için potansiyel müşterilerle görüştü ancak satıp satmama konusunda henüz nihai karara varılamadı. TVF’nin yönetim kurulundaki bazı yöneticiler Turkcell’in stratejik bir varlık olduğunu belirterek bu satışa karşı çıkıyor. Nihai kararın büyük olasılıkla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verileceği belirtiliyor.

    Bloomberg’e göre Turkcell’in hisselerini satın almak için Azerbaycan ve Arap Yarımadası’ndan çeşitli yatırımcılar istekli görünüyor. TVF’nin hisse satışı için bir yatırım bankasıyla görüştüğünü ancak resmi bir karar adım atılmadığını ifade ediliyor.

    Türkiye Varlık Fonu, Turkcell’in yüzde 26,2 hissesine sahip olarak en büyük hissedar olma ve Turkcell’in 9 yönetim kurulu üyesinden 5’ini atama hakkını elinde bulunduruyor. Rus milyarder Mikhail Fridman tarafından kurulan yatırım şirketi LetterOne Investment Holdings, Turkcell’in yüzde 19,8 hissesine sahip. Geri kalan hisseler Borsa İstanbul’da ve New York Menkul Kıymetler Borsası’nda (NYSE) işlem görüyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    kredi kartından alışveriş yaptığım harcama gözükmüyor subap ayarı fiyatı en az kokan sigara silecek motoru çalışıyor ama su atmıyor üniversite okumamak

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