Bloomberg: "Türkiye Varlık Fonu, Turkcell’deki hisselerini satmayı planlıyor"

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Tam Boyutta Gör ABD merkezli haber ajansı Bloomberg, Turkcell ile ilgili önemli bir iddia ortaya attı. Bloomberg’e konuşan bir kaynak, Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) Turkcell’deki hisselerini satmak için yatırımcılarla görüşme yaptığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığına bağlı Türkiye Varlık Fonu, Turkcell hisselerinin yüzde 26,2’sini elinde bulunduruyor. Türkiye Varlık Fonu, hisselerin satışı için potansiyel müşterilerle görüştü ancak satıp satmama konusunda henüz nihai karara varılamadı. TVF’nin yönetim kurulundaki bazı yöneticiler Turkcell’in stratejik bir varlık olduğunu belirterek bu satışa karşı çıkıyor. Nihai kararın büyük olasılıkla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verileceği belirtiliyor.

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Bloomberg’e göre Turkcell’in hisselerini satın almak için Azerbaycan ve Arap Yarımadası’ndan çeşitli yatırımcılar istekli görünüyor. TVF’nin hisse satışı için bir yatırım bankasıyla görüştüğünü ancak resmi bir karar adım atılmadığını ifade ediliyor.

Türkiye Varlık Fonu, Turkcell’in yüzde 26,2 hissesine sahip olarak en büyük hissedar olma ve Turkcell’in 9 yönetim kurulu üyesinden 5’ini atama hakkını elinde bulunduruyor. Rus milyarder Mikhail Fridman tarafından kurulan yatırım şirketi LetterOne Investment Holdings, Turkcell’in yüzde 19,8 hissesine sahip. Geri kalan hisseler Borsa İstanbul’da ve New York Menkul Kıymetler Borsası’nda (NYSE) işlem görüyor.

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