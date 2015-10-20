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Türk Sineması ve Dijital Kamera "Görüntü Yönetmeni Yusuf Aslanyürek anlatıyor"

3 yıl
17,3b
1
Zamazingo
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Türk Sineması 4K'a hazır mı? Hangi kameralar kullanılıyor, kameralar nasıl seçiliyor. Sony F65 hakkında detaylar ve fazlası.
Türk Sineması 4K'a hazır mı? Hangi kameralar kullanılıyor, kameralar nasıl seçiliyor. Sony F65 hakkında detaylar ve fazlası.

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omer_ist 3 yıl
Teşekkürler
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farazicosmos 3 yıl
Yusuf Aslanyürek benim rehber niteliği taşıyan 10 dakikalık videolar çekeceğim bir projem var çekeceğim görüntüler şimdide 10 yıl sonrada en iyi kalitede izlensin istiyorum. o yüzden 4k çekime yöneldim kamera olarak bana ne önerirsiniz.
bir gazeteci ile konuştuğumda görüntülerin 4 lük dizilimde kanal standartlarında olması sonucunda yabancı kanallara proje bazlı satılabileceğini söylemişti. interntten 10 yılda elde edeceğim geliri kanallar sayesinde 1 ayda kazanırsın gibi konuşmuştu gazeteci. o yüzden kamera özellikleri konusunda çok hassaslaştım bana önerebileceğiniz bir model var mı ?
bir sorum ise telif hakları ile ilgili ben çekip yaptıktan sonra arkadan geçen biri gelip videoyu kaldır yada kalkması için dava vs açarsa bunu bu gibi şeyleri önlemek için ne yapabiliriz. ben çekimde kullanacağım kişilerle sözleşme yapmayı düşünüyorum ama ne derece güvenli bu durumlar yardmcı olabilirmisiniz bu konudada.
yayınlanan videoların kanallarada gönderileceğide düşünülürse çektiğim videoları nasıl saklamamı önerirsiniz. sadece düzenlenmiş halleri mi yoksa ham görüntüleriyle beraber mi saklamalıyım. 2 harddisk içinde düzenlenmiş hallerini saklamayı düşünmüştüm ikisindede bire bir aynı videolar yer alacak klon kopya şeklinde ama siz ne önerirsiniz. hamlarını da saklamam gereklimidir.
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farazicosmos 3 yıl
Kamera konusunda 4 sorum var
8k çeken bir kamera ile nede 8k video çekilmedi ?
diğer sorum 8k çekip 4k ya düşürmek görüntüyü görüntü kalitesini çok daha kaliteli hale getirmez mi ?
kare sayısı ile alakalı 35 mm filmli çekimlerde 24 kullanılırken zamanla bu 25 ve 30 a kadar çıktı ama haraketli görüntülerde büyük sorunlar olmakta bu yüzden neden standart olarak 60 kere saniye olarak çekmiyorsunuz.
son sorum ise filmin dvd veya blu-ray olarak satışında neden kalitssinin çok aşırı düştüğüyle ilgili. ben full hd monitörümde full hd filmi iyi izlemek için blu ray alıyorum ama kalite abartı derece sinemayla kıyasla düşmüş oluyor. bunun sebebi nedir ?
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farazicosmos 3 yıl
Kamera konusunda 4 sorum var
8k çeken bir kamera ile nede 8k video çekilmedi ?
diğer sorum 8k çekip 4k ya düşürmek görüntüyü görüntü kalitesini çok daha kaliteli hale getirmez mi ?
kare sayısı ile alakalı 35 mm filmli çekimlerde 24 kullanılırken zamanla bu 25 ve 30 a kadar çıktı ama haraketli görüntülerde büyük sorunlar olmakta bu yüzden neden standart olarak 60 kere saniye olarak çekmiyorsunuz.
son sorum ise filmin dvd veya blu-ray olarak satışında neden kalitssinin çok aşırı düştüğüyle ilgili. ben full hd monitörümde full hd filmi iyi izlemek için blu ray alıyorum ama kalite abartı derece sinemayla kıyasla düşmüş oluyor. bunun sebebi nedir ?
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e_capkan 3 yıl
8k kamerayla filmleri 4k mı çekiyorlarmış.tam anlamadım .

korsan olayı hiçbir zaman bitmez ama film daha sinemadayken de korsanlık yapılmamalı.
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farazicosmos 3 yıl
hobi olarak oyunculuk sktöründeyim kendimce kısa filmler çekip onlarında yönetmenliğine soyundum bir kaç kere ve asla bu işte iyiyim profesyonelim demedim çünkü diyecek kadar kendimi geliştiremedim henüz. sinema eğitimi aldım teknolojiyle iç içe olduğum için çoğu çekim tekniklerini vs biliyorum bu tabi yine hobi amaçlı fotoğrafçılıkla ilgilenmemlede alakalı biraz. neyse ben kısa filmlerimde kameraman sesci ışık için biri ve montaj kısmında profesyonel firmalarla çalıştım hep. bunlar benim deneyimlemem deneilir ama telefonu ile video çekip evde kendince düzenleyip yine telefonun mirofonundaki sesi 1 volüm yazılımla arttırıp kısa film yaptım diyen insanlar var onların bu durumdan vazgeçmeleri lazım yapmasın anlamında değil dünyada benden iyisi yok sektörün en iyisiyim kısa film yarışmalarına vs katılsak birinci gelirizden vazgeçmeliler. telefonla full hd çekip yayınlamak yerine 4k çekip 4k yayınlamak veya 4k çekip onu full hd ye düşürmek eğer ortam ışığını iyi ayarlayabilirlerse yada ek ışıklar kullanırlarsa ki şuanda led ışıklar alınabilecek düzeylere düşmüş halde o zaman işi profesyonel ekipmana kalmadan bir nebze halledebilirler. tabi sesleri harici almaları kaydıyla.
ben gözlemlediğim bir anımı paylaşmak istiyorum star tv de yayınlanan beni affet dizisine figüran olarak gittim yönetmen kadındı önüne tabağı almış monitör başında yemek yiyordu yaptığı hiç ama hiç birşey olmadı çünkü ne yapıyor neye dikkat ediyor kadrajı nasıl bana faydası dokunur mu vs diye izliyorum. Her işi kameramanlar yaptı kadın sadece şunu yaptı önce uzak çekim oldu kadın o çekim bitti yakın planlara giriyoruz dedi kameraman konuşan kızın kafayı kadraja alarak çekti o iş bitti yönetmen diğerine odaklanıyoruz dedi bu sefer konuşan adamın kafaya odaklandılar ve çekim bitti. yönetmenlik bu mu yani yada neden her işi kameraman yapıyorsa kadının önüne monitör koyuyorlar. aynı sahneyi ben çekiyor olsam ve diziyim günlük bir dizi birde 3 kamera ile çeker işi hızlandırırdım olmuyor mu tek kamera ile onun yaptığı gibi çeker birde genel plan alırdım mesela kafede diğer oturanlar garson vs çıkması açısından anlık anlık aralara o görüntü atılabilirdi yada yürüyerek bekleyen adamın masasına gelen kızın yürüme kafeye girme görüntüsü olabilirdi adam of puf nerede bu derken çektiler o an kız masaya oturdu yani ülkemizdeki yönetmenlikte büyük sıkıntılar var diye düşünüyorum ben.
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Powerofdreams 3 yıl
Benim de bir sorum olacak. 4K videoları işlerken yüksek özellikleri olan bir pc kullanmak gerekiyor. Peki f65 gibi kameraların içindeki görüntü işlemcileri, pc işlemcilerinden daha mı güçlü ki sorunsuz 4K kaydedebiliyor ?
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grafiker 3 yıl
Çok güzel bilgi teşekkürler. Bu arada merak ettiğim bir şey var kamera 8 K çekiyor ama iki 4 K 8 bit Çekip tke 4k 16 bit olarak birleştiriyor sanırım. Peki copmposite yaparken bu kamerlarda çektiğiniz gölgeleri ayrı bir mask, Alan derinliğini veya parlak alanları ayrı bir mask şeklinde veriyormu yoksa sadece raw mı veriyor.
Saygılar sevgiler.
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eriten 3 yıl
Speed-Step
eriten Devamı gelir mi Mesut bey ?
Yusuf Bey özel biri zira Görüntü Yönetmenliği yanında öğretim görevlisi olma ve genç nesiller yetiştirme görevini de üstlenmiş durumda. Bizi kırmayıp söyleşi için vakit ayırabilmesinin önemli bir nedeni de ilk üyelerimizden biri olması ve aktif olarak forumlarımızı kullanıp haberlerimizi takip etmesiydi :) Açıkçası profesyonel anlamda kamera testleri yapma konusunda sözleştik ama yoğun temposu nedeniyle bu sözünü tutamazsa da diyebilecek bir şeyimiz yok bu videoyu çekebilmiş olmamız bile bizler için fazlasıyla memnuniyet vericiydi.

Çok güzel bizde çok memnun olduk zevkle izledik. Böyle profesyonel insanlar ile bizi buluşturduğunuz için teşekkürler.
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Sarısin 3 yıl
Türk sineması diye bir şey yoktur olsa da saçma sapan aşk ya da komedi filmlerinden ibarettir harcanan paralara yazık
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