Türk Sineması ve Dijital Kamera "Görüntü Yönetmeni Yusuf Aslanyürek anlatıyor"

Türk Sineması 4K'a hazır mı? Hangi kameralar kullanılıyor, kameralar nasıl seçiliyor. Sony F65 hakkında detaylar ve fazlası.

Türk Sineması 4K'a hazır mı? Hangi kameralar kullanılıyor, kameralar nasıl seçiliyor. Sony F65 hakkında detaylar ve fazlası.