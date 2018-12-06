Turkcell: "5G'ye bugünden hazırız"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Ericsson Araştırma'nın ülkemizde açtığı ar-ge merkezinin tanıtım toplantısında konuştuğumuz Kaan Terzioğlu, Turkcell'in kullandığı altyapının bugünden 5G'ye hazır olduğu söyledi, detaylar videoda.
Ericsson Araştırma'nın ülkemizde hayata geçtirdiği ar-ge merkezinin açılış töreninde, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ile konuşma fırsatımız oldu. Turkcell hali hazırda kullandığı şebeke teknolojisinin 5G'ye hazır olduğunu söylüyor.
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