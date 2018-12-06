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Turkcell: "5G'ye bugünden hazırız"

5 ay
19b
2
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ericsson Araştırma'nın ülkemizde açtığı ar-ge merkezinin tanıtım toplantısında konuştuğumuz Kaan Terzioğlu, Turkcell'in kullandığı altyapının bugünden 5G'ye hazır olduğu söyledi, detaylar videoda.
Ericsson Araştırma'nın ülkemizde hayata geçtirdiği ar-ge merkezinin açılış töreninde, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ile konuşma fırsatımız oldu. Turkcell hali hazırda kullandığı şebeke teknolojisinin 5G'ye hazır olduğunu söylüyor. 

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ALKaraca 5 ay en beğenilen
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MehmetNY 5 ay
Sen 5g'ye hazırsın da senin paketlerin daha 3g'ye bile hazır değil diyemedi mi kimse?
Adam 25 liraya 1gb internet satıyor arkadaş! 2018'de!!!!
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general4242 5 ay
Ondan mi 4.5 g de 150 mb leri bile goremiyoruz yav !
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Kolsuz Samuray 5 ay
3G hızını 4.5G diye sallıyorlar daha konuşuyorlar




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hasanavci48 5 ay
Sen 4.5 g duzgun bir sekilde verde sonra 5g ye haziriz dersin isiniz gucunuz hava civa a......
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C.CEMİL 5 ay
başkent Ankara da annemle telefonla dahi zor görüşüyoruz ,köye gittiğimizde sekiz şekil alıp 3g yakalamaya çalışıyoruz ama 5g ye hazırlarmış
daha çoğu yerde 4g dahi görmeyen varken ,istersen 8g. ye hazır olsan ne yazar
ha bu arada bize 5g. yetmez ,5,5g. olmalı :)
dedelere,ninelere bile zorla internet satmaya çalışmaktan vazgeçsinler önce ,artık sadece konuşma paketi yok ,telefonla bile zor konuşan yaşlılara internet paketini dayatmanın anlamı nedir ?
yüzlerce sms hakkı veriyorlar ama bir kampanyaya falan katılmak istesen oradan düşmüyor
ee o zaman biz 1000 sms. si ne yapacağız ,şirket miyiz biz ?
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Yunus YLcnk 5 ay
Arkadaşım 5G yi getirseler ne olabilir ki. Halen 2 GB lik paketler satılıyor. Bulunduğum ilçe ve çevresinde en iyi görüşme yapan operatör turkcell olduğu için kullanıyorum. Yakın köylere gittiğimde 2g ye düşüyor görüşme dahi belli noktalarda yapılıyor. 5G getireceklerine şarj yemeyen sıkıntısız görüşme ve internet imkanı sağlayan 3g sinyalini güçlendirsinler. Hadi 5G adımları atıldı Vodafone ve Turk Telekom iyice afallar. Görüşmede sürekli kesilen ses ve girilmeyen internet. 5G ile paketlere iyice zam gelir bunu düşünen kimse yok. Son olarak senin ülkenin vatandaşı teknoloji özürlü adama diyorsun bu da hızlı daha ucuz benim kullandığım bana yetiyor başkasına gerek yok diyor. 5G yi getir halen orta yaştaki insanların elindeki inteneti nasıl kullanacağın whatsapp ta mesaj göndereceğini anlat. İnanır mısın 100 TL fatura ödeyipte kb internet kullanmayan insanlarımız var. Elinde mobil cihaz varken havale yapmak için atm atm gezenler var. Bırak Allah aşkına ülkemize 4G bile fazla.
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V2 5 ay
Bu gün iptal ettim Turkcell hattımı işim olmaz. Milletin 1 liraya sattığını 3 liraya satmaktan başka ne artıları var?
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Umutcan 5 ay
4G'yi tam hızda ve sınırsız verebilsinler yeterli.
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Mustafa Dmrl 5 ay Umutcan
4G tam hızda ve sınırsız hizmet veremiyor ki onun yerine daha iyisi olan 5g geliyor, sence 4g dediğin performansı verebilse dünyadaki binlerce kapitalist şirket milyarlarca dolar harcayıp gereksiz yere 5g getirir mi?
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gs09gs09 5 ay
Bu fiyatlarla ne gerek var 5g ye felan :)
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ironman 5 ay

Tutan yokki hemen versin 5G yi
5G li telefonlarda nasıl olsa çıkıp alacak insanlar..
Önce Sİnyali ver sonra Telefonu gelir..
Ne Evde ne iş yerinde daha 4G çekmiyorki 5G olsun.
Müşteri hizmetlerini 10 defa aramışımdır.
Gelen cevap ne biliyomusunuz arkadaşlar
4G yi kapatın sinyaliniz gelir 3G de diyor..
Millleti salak yerine koyuyorlar..
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krkmz1666 5 ay ironman
3G de hızınız mı yavaş peki 4g çekince ne değişecek mobilden dosya mı indiriyorsunuz ya da interneti paylaşıp online oyun mu oynuyorsunuz
4g çeksede kullanıyımdaki amacınız nedir ?
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DH Misafiri 5 ay
ülkenin hali 1g bile değil adamlar 5g ye hazırmış, sömürün milleti nereye doyacaksınız bakalım
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~Lion King~ 5 ay
“Ver o zaman 5G yi” diyen çıkmış. Velev ki al ulan dedi verdi telefonun destekliyor mu birader senin?

Bir de turkcell kullanıp 1 gb kota verilir mi demiş. Günaydın arkadaşım türk telekomda 30 liraya 2000 dk 2000 sms 10 gb kullanıyorum ve çokta memnunum. Madem alternatiflere başvurmuyosun o zaman ağlamanın alemi yok.
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