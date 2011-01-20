Turkcell Müşteri Hizmetleri Twitter’da

Turkcell, iletişim sorunlarını en kısa yoldan çözmek isteyen müşterilerine Twitter’da @TurkcellHizmet hesabı üzerinden hizmet verecek.

Turkcell’e Twitter’dan ulaşan müşterilere hızlı ve etkin bir yöntemle destek sağlanacak.

Türkiye’nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, sosyal medyanın verimli kullanıldığında insanların nasıl hayatına nasıl değer kattığını bu kezpopüler paylaşım sitesi Twitter üzerinde kanıtladı. Mobil internetin avantajlarını hayatın her alanına yaymayı hedefleyen Turkcell, Twitter üzerinde müşterilerinin markaya doğrudan ulaşmasını sağlayacak Turkcell Hizmet hesabını oluşturdu.

@TurkcellHizmet hesabı üzerinden ulaşılabilen “Turkcell Müşteri Hizmetleri” için Turkcell bünyesinde özel bir ekip oluşturuldu. Twitter hesabının devreye girmesinden önce ekibe sosyal medyada iletişim üzerine özel bir eğitim verildi. Ekibin görevi, müşterilerin Twitter üzerinden ulaştırdığı sorularına hızla cevap vererek en kısa sürede çözüm üretmek.

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Lale Saral Develioğlu; “Önce Müşterim”i tüm şirketin değerlerinden biri olarak benimseyenTurkcell’in, müşteri deneyiminin çıtasını sürekli yükselttiğini ifade ederek; “Markayla müşteri arasındaki iletişimi güçlendirmeyi hedefliyor ve tüm müşterilerimizi hizmetle buluşturabilmek için değişen müşteri davranışlarını da gözlemleyerek sosyal medyayı bir diyalog kanalı olarak görüyoruz. Tüm yorumlara açık olan sosyal medya, Turkcell için müşterilerinin sesini dinleyebileceği, geri bildirim alabileceği, diyalog kurabileceği etkileşim olanağı ve çözüm sunan bir platform olması adına büyük değer taşıyor” dedi.

Twitter kullanıcısı olan herkes Turkcell Hizmet Twitter hesabını twitter.com/TurkcellHizmet adresinden takip edebiliyor, bilgi almak istediği konuları, sorularını ve önerilerini aktararak çözüm bulabiliyor. Turkcell ile ilgili haber, gelişme ve sürprizleri ise şirketin kurumsal Twitter hesabından (twitter.com/turkcell) takip etmek mümkün.

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