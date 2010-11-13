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Turkcell Superonline ile Gaziantep'teki fiber altyapı yatırımlarını konuştuk

8 yıl
70,4b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Turkcell Superonline, Gaziantep'te de fiber optik internet hizmeti vermeye hazırlanıyor. Proje kapsamında gerçekleştirilen basın toplantısında Superonline Genel Müdürü Murat Erkan ile Gaziantep yatırımları üzerine konuştuk.


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DH Misafiri 4 ay
8 yıl olmuş habere hani nerde fiber internet adı var kendi yok..
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Tekno moomce 6 yıl
akk söz eden yok hız alanımıydı yoksa bide müstakil evler yok sayılıyo beli
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kare murat 6 yıl
ne yarar ki biçok yerde hala ttnete muhtaç yaşıyorlar, sadece kodoman kesime yatırım götürmüşler. sanki diğer bölgelerde yaşayan insanların hakkı yokmuş gibi
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digital.serkan 6 yıl
Gaziantepte sitemizde geçen ay başladı ..Fibernet+digiturk+200 dk yı sadece 48 TL ye kullanıyoruz ..
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mamilan 6 yıl
AKK oldugu sürece zor ama ttnetten kurtulmak yegabe istegimiz :D
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ygrammar 6 yıl
Sözde diyarbakırada fiber optik döşeyeceklerdi 2 yıldır ses seda yok
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|erdem| 7 yıl
yemezler, Kocaelinde bir yere fiber döşeyip sanki bütün Kocaeliye döşemişler gibi reklam yapıyorlar.
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Stones 7 yıl
Yahu daha Ankara'da bile semt olarak isim veremiyorlar ki, neyin yatırımı bu? Bölgenizde Süperonline var mı kısmına bakın, hep site ismi. Yok yıldız sitesi, yok bilmem neyin sitesi diye geçiyor.

Yani Ankara'da, Bahçelievler, Balgat, Beşevler gibi semt olarak hiç bir yerde yok. Neymiş efendim, apartman yöneticisi talebi gönderiyormuş, uygun olursa çekiyorlarmış mış.. Apartmanın %60'ı kullanacağız derse geleceklermiş birde.

Sadece Süperonline bu işi tek başına yapsa derim ki, kuracakları sistem çok maliyetlidir, o yüzden yavaş yavaş yapıyorlardır. Ama koskoca Turkcell firması ile çalışıyorsunuz, Turkcell neden bu konuda duyarsız anlamıyorum. Cafeme 20mbit sınırsız bağlantı almak istiyorum ama yok buralarda. Yöneticimiz talep göndermesi lazımmış saçmalık yani..
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DH Misafiri 7 yıl
gaziantep te çalışmalar devam ediyor tahmin ediyorumki 1 yıla kadar en geç 2 yıla kadar biter bizim bolgeye bir gelsin 2 iş yeri bir ev 3 hatıda süperonlineye geçirecem ttnet rakip olsun bıktık bu ların kepazeliğinden
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maknc 7 yıl
Kaç ay oldu daha gelip apartmana kutuyu bağlamadılar adamı deli eder bunlar ya..
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maknc 8 yıl
İşi yaptık ama biraz yavaşmı ilerliyor ne çalışmalar hala bekliyoruz kutu koymalarını apartman olarak kararda aldık ama?
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ciko1984 8 yıl
Antepte şu anda karataş, ibrahimli ve tugay-sarıgüllük taraflarında 8 daire ve üstü daireniz varsa bana pm atın :)
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SSH 8 yıl
Başlarda 100mbit'liğini kullanıyordum ancak 6-7mb/sn'yi geçemeyince 50mbit'e düşürtüm. 5mb/sn görüyorum.
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Seyr-i Além 8 yıl
10 mbit sınırsız 49 TL şaka gibi gerçekten istanbulda kullanma fırsatım oldu muazzam
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