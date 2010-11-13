Turkcell Superonline ile Gaziantep'teki fiber altyapı yatırımlarını konuştuk

Turkcell Superonline, Gaziantep'te de fiber optik internet hizmeti vermeye hazırlanıyor. Proje kapsamında gerçekleştirilen basın toplantısında Superonline Genel Müdürü Murat Erkan ile Gaziantep yatırımları üzerine konuştuk.
Yani Ankara'da, Bahçelievler, Balgat, Beşevler gibi semt olarak hiç bir yerde yok. Neymiş efendim, apartman yöneticisi talebi gönderiyormuş, uygun olursa çekiyorlarmış mış.. Apartmanın %60'ı kullanacağız derse geleceklermiş birde.
Sadece Süperonline bu işi tek başına yapsa derim ki, kuracakları sistem çok maliyetlidir, o yüzden yavaş yavaş yapıyorlardır. Ama koskoca Turkcell firması ile çalışıyorsunuz, Turkcell neden bu konuda duyarsız anlamıyorum. Cafeme 20mbit sınırsız bağlantı almak istiyorum ama yok buralarda. Yöneticimiz talep göndermesi lazımmış saçmalık yani..