Turkcell T50 kutusundan çıkıyor; Tasarıma yakından bakış ve ilk izlenimler

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|İlk parti ürünler ZTE den gelecekmiş(tahminen 2-3bin civarıdır), ardından bu telefonu vestel üretecekmiş. Almayı düşünenler elini çabuk tutsun...
|turkcell T50 kutudan önce poşetten çıkıyor !
|arkadaslar ben t 50 aldım menmunum ama kulaklık takılı gelıyordu arama yaparken bıle hopalorle konusuyodum arızayı kendım cozdum bırtane ıgne ıle kulaklık soketının oldugu yerle bır oynadım sorun duzeldı herkese keyıflı zamanlar
|Fiyatını 669 tl ye gördüm bir yerde.bu fiyata makul bir telefon lakin şuna türk yapımı demek çok saçma.ufak tefek bu yazılım işinden anlayan arkadaşlar telefonun romunu editleyerek isterse başka marka bir tekefon adı verebilir.t50 yerine yazın adını zte blade vec 4g.zaten artık bircok insan biliyor,ürünlerin çinde yapıldığını.ayrıca 3-5 kuruş içinde kırpmayın telefonun özelliklerini.1,6 ghz ve 2gb ram li olsaydı zte star 1 gibi,çok satardı.
|Zte star 1 satılıyor mu peki türkiye de. Varsa onu alalım. Kimse beni alaya almasın. Ciddi diyorum.
|detaylı incelemesi ne zaman yapılacak ?
|Star 1 denmedi star 1 in revizyonlu düşük modeli dendi.
| Google'dan baktım Türkiyenin 4g'li telefonu gibi saçma sapan komediler var yine :D
Ayrıca Star 1 falan diyen olmuş ancak değil.İşte karşınızda Zte Blade Vec 4G (Nam-ı diğer Turkcell T50 :D)
|alan çok olur.
|TÜRKLER NE ZAMAN ÇİNDEN TELEFON ALİP TÜRKİYEDE YAZİLİM ATİP YERLİ MAL DİYE SATMAKTAN VAZGECECEK ACABA
Ekleme: zte star 1 in işlemcisi de s400 ancak 1.6 ghz T50 nin ise 1.2 ghz.
Kardeşim, bu telefonun orjinali zte star1 2 gb ram li full hd ekranlı ve s400 1.6 ghz işlemcili çin telefonudur ve çin fiyatı 450 tl civarları. T50 ise full hd hd ye 2 gb ram 1 gb e 1.6 ghz işlemcisi 1.2 e düşürülmüş hali ve 700 tl(yalan olmasın 699 tl peşin fiyatı) Forumun amacı bir modeli karalamak ya da göğe çıkarmak değil forumu kullananların birbirlerini bilgilendirmesini sağlamaktır. Yukarıda ki açıklamalar doğrultusunda bu cihaz hadi diyelim vergi bizim ülkede yüksek olsa bile bu cihazın ederi 550-600 aralığı olmalıydı. İsteyen bilerek fazla para verip alsın maksat insanların tercihlerine karışmak değil bilgilendirmektir.
Parmak izlerini görünce hiç ilgi ve heyecan kalmıyor bilginize.