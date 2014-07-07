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Turkcell T50 kutusundan çıkıyor; Tasarıma yakından bakış ve ilk izlenimler

5 yıl
89,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Turkcell'in hem tasarımı hem de donanım ve fiyatıyla sınıfında iddialı akıllı telefon modeli T50 elimize ulaştı. Biz de sıcağı sıcağına telefonu kutusundan çıkarıyor, kutu içeriği ile birlikte cihazın tasarımı ve yazılım tarafındaki ilk detaylarına yakından bakıyoruz.
 

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0z0z 5 yıl en beğenilen
Zte star 1 in bayağı düşük revizyonlusu. Türkiye de Türk mühendisleri üretmiş yerli malı diyenlere ithaf olunur. Bu arada bu cihazın orjinali Zte star 1 modeli ve onda 2 gb ram full hd ekran var ve çin fiyatı 200 doların biraz üstü yaklaşık 450-500 tl. Bu cihaz 700 tl??
Ekleme: zte star 1 in işlemcisi de s400 ancak 1.6 ghz T50 nin ise 1.2 ghz.
Zte star 1 in bayağı düşük revizyonlusu. Türkiye de Türk mühendisleri üretmiş yerli malı diyenlere ithaf olunur. Bu arada bu cihazın orjinali Zte star 1 modeli...
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2 Yanıt Yanıtla +57
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0z0z 5 yıl cento1453
cento1453

Yorumlara bakınca harbiden birşey bilmediğiniz ordada egonuzu tatmin etmek için, DH editörlerine veya direk siteye yaptığınız haksız eleştiriler gerçekten komik.reklam olmadığı kesin hadi oldu diyelim,sizin keyfiniz için durmadan güncelleme yapan siteye layık değil mi.çok biliyorsanız gidin siz yapın.

Kardeşim, bu telefonun orjinali zte star1 2 gb ram li full hd ekranlı ve s400 1.6 ghz işlemcili çin telefonudur ve çin fiyatı 450 tl civarları. T50 ise full hd hd ye 2 gb ram 1 gb e 1.6 ghz işlemcisi 1.2 e düşürülmüş hali ve 700 tl(yalan olmasın 699 tl peşin fiyatı) Forumun amacı bir modeli karalamak ya da göğe çıkarmak değil forumu kullananların birbirlerini bilgilendirmesini sağlamaktır. Yukarıda ki açıklamalar doğrultusunda bu cihaz hadi diyelim vergi bizim ülkede yüksek olsa bile bu cihazın ederi 550-600 aralığı olmalıydı. İsteyen bilerek fazla para verip alsın maksat insanların tercihlerine karışmak değil bilgilendirmektir.
cento1453Yorumlara bakınca harbiden birşey bilmediğiniz ordada egonuzu tatmin etmek için, DH editörlerine veya direk siteye yaptığın...
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1 Yanıt Yanıtla +44
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FarCryTek 5 yıl
Bu kutuları neden önceden açıp sonra yeni açmış gibi yapıyorsunuz?
Parmak izlerini görünce hiç ilgi ve heyecan kalmıyor bilginize.
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DH Misafiri 4 yıl
İlk parti ürünler ZTE den gelecekmiş(tahminen 2-3bin civarıdır), ardından bu telefonu vestel üretecekmiş. Almayı düşünenler elini çabuk tutsun...
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DH Misafiri 4 yıl
turkcell T50 kutudan önce poşetten çıkıyor !
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DH Misafiri 4 yıl
arkadaslar ben t 50 aldım menmunum ama kulaklık takılı gelıyordu arama yaparken bıle hopalorle konusuyodum arızayı kendım cozdum bırtane ıgne ıle kulaklık soketının oldugu yerle bır oynadım sorun duzeldı herkese keyıflı zamanlar
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filinta7 5 yıl
Fiyatını 669 tl ye gördüm bir yerde.bu fiyata makul bir telefon lakin şuna türk yapımı demek çok saçma.ufak tefek bu yazılım işinden anlayan arkadaşlar telefonun romunu editleyerek isterse başka marka bir tekefon adı verebilir.t50 yerine yazın adını zte blade vec 4g.zaten artık bircok insan biliyor,ürünlerin çinde yapıldığını.ayrıca 3-5 kuruş içinde kırpmayın telefonun özelliklerini.1,6 ghz ve 2gb ram li olsaydı zte star 1 gibi,çok satardı.
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h_k_yavuz 5 yıl
Zte star 1 satılıyor mu peki türkiye de. Varsa onu alalım. Kimse beni alaya almasın. Ciddi diyorum.
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harun_ee 5 yıl
detaylı incelemesi ne zaman yapılacak ?
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0z0z 5 yıl
Star 1 denmedi star 1 in revizyonlu düşük modeli dendi.
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Neo_123 5 yıl
Google'dan baktım Türkiyenin 4g'li telefonu gibi saçma sapan komediler var yine :D
Ayrıca Star 1 falan diyen olmuş ancak değil.İşte karşınızda Zte Blade Vec 4G (Nam-ı diğer Turkcell T50 :D)


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MUTAF 5 yıl
alan çok olur.
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OneAboveAll 5 yıl
TÜRKLER NE ZAMAN ÇİNDEN TELEFON ALİP TÜRKİYEDE YAZİLİM ATİP YERLİ MAL DİYE SATMAKTAN VAZGECECEK ACABA
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