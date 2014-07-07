Turkcell T50 kutusundan çıkıyor; Tasarıma yakından bakış ve ilk izlenimler

Turkcell'in hem tasarımı hem de donanım ve fiyatıyla sınıfında iddialı akıllı telefon modeli T50 elimize ulaştı. Biz de sıcağı sıcağına telefonu kutusundan çıkarıyor, kutu içeriği ile birlikte cihazın tasarımı ve yazılım tarafındaki ilk detaylarına yakından bakıyoruz.

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