Turkcell T60 kutudan çıkyıor; Yeni telefon ve beraberinde gelenler

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|Arayuz berbat t50 ye guncelleme vermediler kisacasi operator teli alinmaz bana gore.
|smart 6 gibi buda zte tarafından üretilio. e teknik servis ağı bir nebze vodafone a göre daha iyi denebilir. Yine de yok yani bu telefon alınmaz.
|bırakın kutuda kalsın bu ve v s 6 mıdır nedir bu fiyata olur mu ya 700 tl de 200 tane sat t60 ondan aşağısı değil zf2 m4 1100tl dururken veya gm 4g 600e alınabiliyorken işleri zor gsmcilerin
|önü çok kötü arkası da ip6 çakması olmuş t50 daha şık çerçevesiz
|neresi benziyor ip6'ya
|T50 zamanında Türkcell de 3 aylık bir iş deneyimim olmuştu, herkes o günlerde çok memnundu akıllı kullanıcı bi kaç oyun ve uygulama yüklemeye başlayınca işin rengi çok değişmişti, aklı olan bu telefonu almaz, hele ki satıcının gazına gelip hiç almaz.
|Gm one varken fanteziye gerek yok, bu telefon inanılmaz çirkin olmuş
|Kulaklığı açarkenki o tiksinti...
|hani şu turkcellin 700 tane mühendisle yaptığı telefonmu....???
ha ha ha hatırladıkça göttümlen gülüyom....
|Turkcell T60 İncelemelerini sabırsızlıkla bekliyoruz. Vodafonden sa ben bu cihaza daha yakınım 799 Tl fiyatı ile tabiki. LG G3 e nasıl 2K ekran fazla geldiyse bu cihazada 1080p ekran fazla bence ideali 720p. Birde arayüzü kafamı kurcalıyor. Saf androide yakınmı inşallah çok bozmamışlardır. Turkcell uygulamaları kalkıyorsa birde Launcheri Nova yaptıkmı sorun kalmaz gibi. Ama Vodafone saf android diyorlar inşallah bu T60 da öyledir.
|Üstüne 2000 tl daha koyar HTC alırım kısaca çöp.
hem adamı 24 ay kontratla bağlıyorsun, hemde 3 kuruşluk telefonu 5 kuruşa iteliyorsun.
çok saçma bir sistem bence. hem telefondan kar et. hem 24 ay müşterinden kar et. olan vatandaşa olsun.
ha ha ha hatırladıkça göttümlen gülüyom....