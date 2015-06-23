Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Turkcell T60 kutudan çıkyıor; Yeni telefon ve beraberinde gelenler

4 yıl
30,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Turkcell'in fiyat/performans sınfındaki yeni akıllı telefon modeli T60'ı kutusundan çıkarıyor ve beraberinde gelenlere yakından bakıyoruz.
Editörün Notu: Turkcell T60, daha önce açıklanan aksine 999TL değil 899TL'den satışa sunulmuş durumda.  
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
dr_divx 4 yıl en beğenilen
iyi çok güzel , mümkünse kutusuna geri koyup kenara bırakalım !
2 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ceo-tr 4 yıl
bu tarz telefonları gsm şirketlerinin taahhüt karşılığında bedava vermeleri lazım.
hem adamı 24 ay kontratla bağlıyorsun, hemde 3 kuruşluk telefonu 5 kuruşa iteliyorsun.
çok saçma bir sistem bence. hem telefondan kar et. hem 24 ay müşterinden kar et. olan vatandaşa olsun.
bu tarz telefonları gsm şirketlerinin taahhüt karşılığında bedava vermeleri lazım.hem adamı 24 ay kontratla bağlıyorsun, hemde 3 kuruşluk telefonu 5 kuruşa ...
Devamını Gör
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bydvd 4 yıl
hani şu turkcellin 700 tane mühendisle yaptığı telefonmu....???
ha ha ha hatırladıkça göttümlen gülüyom....
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
AMC 4 yıl
Arayuz berbat t50 ye guncelleme vermediler kisacasi operator teli alinmaz bana gore.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kemak 4 yıl
smart 6 gibi buda zte tarafından üretilio. e teknik servis ağı bir nebze vodafone a göre daha iyi denebilir. Yine de yok yani bu telefon alınmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emurat 4 yıl
İnceleme noldu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkcald 4 yıl
bırakın kutuda kalsın bu ve v s 6 mıdır nedir bu fiyata olur mu ya 700 tl de 200 tane sat t60 ondan aşağısı değil zf2 m4 1100tl dururken veya gm 4g 600e alınabiliyorken işleri zor gsmcilerin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hasancanözd 4 yıl
önü çok kötü arkası da ip6 çakması olmuş t50 daha şık çerçevesiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zultaran 4 yıl
neresi benziyor ip6'ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DeeD 4 yıl
T50 zamanında Türkcell de 3 aylık bir iş deneyimim olmuştu, herkes o günlerde çok memnundu akıllı kullanıcı bi kaç oyun ve uygulama yüklemeye başlayınca işin rengi çok değişmişti, aklı olan bu telefonu almaz, hele ki satıcının gazına gelip hiç almaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
swat882 4 yıl
Gm one varken fanteziye gerek yok, bu telefon inanılmaz çirkin olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burakk, 4 yıl
Kulaklığı açarkenki o tiksinti...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bydvd 4 yıl
hani şu turkcellin 700 tane mühendisle yaptığı telefonmu....???
ha ha ha hatırladıkça göttümlen gülüyom....
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emurat 4 yıl
Turkcell T60 İncelemelerini sabırsızlıkla bekliyoruz. Vodafonden sa ben bu cihaza daha yakınım 799 Tl fiyatı ile tabiki. LG G3 e nasıl 2K ekran fazla geldiyse bu cihazada 1080p ekran fazla bence ideali 720p. Birde arayüzü kafamı kurcalıyor. Saf androide yakınmı inşallah çok bozmamışlardır. Turkcell uygulamaları kalkıyorsa birde Launcheri Nova yaptıkmı sorun kalmaz gibi. Ama Vodafone saf android diyorlar inşallah bu T60 da öyledir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Üstüne 2000 tl daha koyar HTC alırım kısaca çöp.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
04:50
Galaxy A7 ve A9'u bir de ondan dinleyin | Anıl Öztekin anlatıyor
5,3b izlenme · 7 ay
16:02
Sportif akıllı saat l Huawei Watch 2 mercek altında
16,3b izlenme · 1 yıl
15:51
Nokia 5.1 Plus mercek altında | Nokia yeniden Türkiye'de
7b izlenme · 2 ay
17:49
Sony Xperia XZ Premium incelemesi "En Güçlü Samuray"
18,1b izlenme · 2 yıl
24:11
Xiaomi'nin en iddialı telefonu | Mi 8 Explorer Edition incelemesi
12,8b izlenme · 8 ay
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,7b izlenme · 3 hf.
10:55
Meizu Pro 7 Plus kutudan çıkıyor
8,1b izlenme · 1 yıl
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,9b izlenme · 2 hf.
12:44
Corsair Hydro H100i RGB Platinum Sıvı Soğutucu İncelemesi
1,5b izlenme · 1 gün
10:49
Nokia 8 Sirocco'yu inceledik: İlk izlenimler
11,2b izlenme · 1 yıl
13:32
Lenovo Moto Z2 Play ön inceleme "6mm kasada 3000mAh pil"
15,3b izlenme · 2 yıl
26:31
Xiaomi Mi Mix 3 elimizde: Kızaklı amiral gemisi
16,9b izlenme · 5 ay
21:21
Huawei Mate 20 Lite ilk izlenimler | Fiyatını hak ediyor mu?
20,8b izlenme · 8 ay
17:33
Xiaomi Mi Note 3 mercek altında: Mi6 ile kıyasladık
38,7b izlenme · 2 yıl
05:05
Intel'den overclock yazılımı geliyor | Tek tuşla hız artışı
2,3b izlenme · 15 sa. yeni video
17:49
Oppo Reno 10x Zoom ön inceleme
5,7b izlenme · 1 ay
10:11
Yerli makineli tüfekli drone Songar ve mikro kamikaze drone Salgur hakkında her şey
1,5b izlenme · 9 sa. yeni video
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim