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Turkcell T80 lanse edildi: İşte detaylar

2 yıl
32,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Turkcell bugüne kadar yaklaşık 3 milyon adet sattığı kendi markasını taşıyan T serisi cihazlara yeni bir telefon daha ekledi. ZTE Blade V8 üzerinde Turkcell yazılım ve servislerini içeren T80...
 
Turkcell kendi markası altında sunduğu yeni telefonu T80'i duyurdu. ZTE Blade V8'in, Turkcell yazılım ve servislerini içeren versiyonu diyebileceğimiz telefonu ve detaylarını, Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan'a sorduk. 
 
Bu arada merak edenler için Turkcell T80'in satış fiyatı 1299TL olarak açıklandı. Donanım olarak orjinal modele göre beklenti altında kalan en önemli konu, 3GB RAM - 32GB depolama yerine, 2GB/16GB konfigürasyonunun tercih edilmiş olması. Diğer detayları ve görüşlerimi ön inceleme videosunda sizlerle paylaşacağım sevgili dostlar. 

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Xloud 2 yıl en beğenilen
9.55'de adam bariz yalan söylerken çıkan ses... Turkcell hangi cihazına bi sonraki güncellemeyi vermiş allasen... Bu cihazda almayacak tabiki güncelleme.
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murdocklawless 2 yıl
bu çöpe 1300 lira vereceklere acıyorum. valla acıyorum. akıl fikir versin.
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neo01470 2 yıl
Operatör cihazı bedava verse istemem.. Bu adamlar gerçekten teknolojiyi takip etmeyen bir halttan alamayan insanlar mı yoksa bilerek mi böyle saf ayağına yatıyorlar...
Erdi bey size de yakıştıramadım doğrusu, siz bari böylelerine fırsat vermeyin
Operatör cihazı bedava verse istemem.. Bu adamlar gerçekten teknolojiyi takip etmeyen bir halttan alamayan insanlar mı yoksa bilerek mi böyle saf ayağına yatıyo...
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cronaldo2 2 yıl
1300 tlye gm5plus j7rpime gibi cihazlar varken bunu alan bu foruma girmesin
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Artizt 2 yıl
Her zamanki gibi yine ÇÖP.
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mavizaman 2 yıl
erdi vallahi bir soru soruyorsun 2 saat girişi oluyor bu kadar uzatma.
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crippax 2 yıl
T50 de ölü piksel vardı, t60 da şebeke çekmeme sorunu vardı ama alanlar konfigürasyona bakıp denemeye değer dediler, ama bu tel için alalım deneyelim diyecek adamı zor bulurlar helede 1300 tl ye çok zor, olmadı turkcell...
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astegon 2 yıl
Hahaha Giriş seviyesi bile zorla olmuş bir cihaz bence.
Bir de SD MSM8940 işlemci demişler = SD 435.
Hadi işlemci idare eder diyelim;
gsmarena.com/...
Behey vicdansızlar 3 GB RAM niye koymadınız...
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Ferrari 2 yıl
Turkcell T50'den sonra bir daha operatör telefonu almam.
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DH Misafiri 2 yıl
Buna vereceğin 1299 tl yi zenfone 3 laser al daha iyi 4gb ram 8çekirdek işlemci 32gb depo bildirim ışıgı mevcut bataryasıda fena değil
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DH Misafiri 2 yıl
Türkcell düş artık bu millet in yakasından sattığın her telefon vukaat lenovo p2 sattın güncelleme alamıyor ne rezilsin
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TeknolojiManyağı28 2 yıl
arkadaslar cihazi bugun babama aldik .ne kadar ben alma desem de kendi dedigini yapti ve aldi.cihazi deneme fir satim oldu.cihaz gayet seri, Kamera si çok guzel ,telefonu eline aldiginizda plastik hissi yaratmiyor,parmak izi hizli calisiyor,eksik yonleri 2gb ram ve 16gb hafiza olmasi yerine 4/32 olsaydi birde fiyati 999tl olsaydi daha çok ilgili gorebilirdi
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Guest-9E354C1A9 2 yıl
VR da akıllı saatler gibi oldu, Apple bir saatle pazarı temizledi resmen. İki oyuncu kaldı geriye kalanlar sportif bileklikler adı altında ucuza adım sayar satıyorlar. VR işini Facebook güzel sahiplendi ama içerik olarak kısıtlı kaldılar, Apple illa girecek bir sektöre ki toparlansın... Telefon çok pahalı, bazı paketlere daha ucuza verecekler her halde.
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