Turkcell T80 lanse edildi: İşte detaylar

Turkcell bugüne kadar yaklaşık 3 milyon adet sattığı kendi markasını taşıyan T serisi cihazlara yeni bir telefon daha ekledi. ZTE Blade V8 üzerinde Turkcell yazılım ve servislerini içeren T80...

Turkcell kendi markası altında sunduğu yeni telefonu T80'i duyurdu. ZTE Blade V8'in, Turkcell yazılım ve servislerini içeren versiyonu diyebileceğimiz telefonu ve detaylarını, Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan'a sorduk.

Bu arada merak edenler için Turkcell T80'in satış fiyatı 1299TL olarak açıklandı. Donanım olarak orjinal modele göre beklenti altında kalan en önemli konu, 3GB RAM - 32GB depolama yerine, 2GB/16GB konfigürasyonunun tercih edilmiş olması. Diğer detayları ve görüşlerimi ön inceleme videosunda sizlerle paylaşacağım sevgili dostlar.