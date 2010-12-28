Turkcell Yatırımcı İlişkilerine 2 Ödül Birden

Turkcell’in Yatırımcı İlişkileri web sayfası, internet konusunda dünyadaki en önemli organizasyonlardan biri olarak kabul gören Interactive Media Awards (IMA) tarafından hem “Telekomünikasyon” hem de “Yatırımcı İlişkileri” dalında “Üstün Başarı ödüllerine layık görüldü.

Türkiye’nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell’in tasarımı ve kullanım kolaylığı ile öne çıkan Yatırımcı İlişkileri web sayfası iki ödül aldı. Interactive Media Council (Interaktif Medya Konseyi) tarafından verilen ve bu sene 5. kez sahiplerini bulan Interactive Media Awards’ta (İnteraktif Medya Ödülleri) Turkcell hem “Telekomünikasyon” hem de “Yatırımcı İlişkileri” dalında “Üstün Başarı” ödülüne layık bulundu.

“Şeffaflık ve kullanım kolaylığı çok önemli”

Turkcell Yatırımcı ve Uluslararası Medya İlişkilerinden sorumlu Bölüm Başkanı Nihat Narin “İnternetin tüm iş yapış biçimlerini değiştirdiği bir çağda yaşıyoruz. Artık şirketlerin internetten erişilebilir olması bir zorunluluk. Biz web sitemizi oluştururken tasarım unsuru kadar kullanıcı dostu olmasına ve Turkcell’le ilgili herhangi bir sorusu olanlar için etkin bir kaynak oluşturmaya dikkat ettik” diyerek, “Şirketimiz için “şeffaflık” ve gelişmeleri kamu ile eşit zamanlı paylaşmak çok önemli. Hem İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na hem de New York Borsası’na kote olan tek Türk şirketi olarak “Yatırımcı İlişkileri” bölümümüz anahtar bir öneme sahip. Analistler, yatırımcılarımız ve yatırım yapmak isteyenler için şirketle ilgili tüm bilgileri sistematik bir biçimde gözler önüne serdik. En iyiyi sunma çabamızın bu ödüllerle taçlanmış olması mutluluk vericidir” şeklinde konuştu.

Dünyaca ünlü şirketlerle yarıştı

Dünyanın dört bir tarafından binlerce web tasarım firması, reklam ajansı ve büyük şirketin değerlendirildiği Interactive Media Awards’un galipleri, 54 kişilik bir jüri heyetinin oylaması sonucu belirlendi. Siteleri tasarım, içerik, fonksiyonellik, kullanım kolaylığı gibi kriterlere göre değerlendiren jüri üyeleri, Microsoft’tan Time Warner’a dev şirketlerin üst düzey yöneticilerinden oluşuyor. İnternet dünyasının prestijli IMA ödüllerini, bu sene Turkcell’in yanı sıra Accenture, IBM, IKEA, Microsoft, Mercedes-Benz USA gibi alanında öncü dev şirketler de aldı.

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