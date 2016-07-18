Turkcell’den engelleri ortadan kaldıran dev proje

Turkcell ve YGA işbirliği ile geliştirilen Hayal Ortağım isimli mobil uygulama, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin de desteği ile engelliler için şehir yaşamını kolaylaştıran dev bir projeye dönüştü.

Turkcell, engellerin teknolojiyle aşılması ve engellilerin sosyal hayata daha aktif ve bağımsız katılmalarının sağlanması için yeni bir işbirliğine imza attı. Turkcell’in Young Guru Academy (YGA) ile beraber geliştirdiği ve dünya mobil iletişim sektörünün çatı kuruluşu GSMA’den iki defa ödül alan Hayal Ortağım uygulaması, Gaziantep’te görme engellilerin hayatını kolaylaştıracak.

Türkiye’de ve dünyada ilk: Hayal Ortağım Ulaşım ile Otobüs ve Duraklar Artık Konuşuyor Hayal Ortağım’ın Türkiye’de ilk kez Gaziantep’te hayata geçen “Ulaşım” özelliği, görme engellilerin duraklarda ve otobüslerde kimseden yardım almak zorunda kalmadan engelsiz seyahat edebilmesine imkan sağlıyor. Özellik durakta kullanıldığında, görme engelli yolcu hangi durakta olduğunu, bulunduğu duraktan geçen otobüslerin listesini ve kaç dakika sonra otobüsünün durakta olacağını öğrenebiliyor. Beklediği otobüsün durağa geldiği bilgisine sesli bir uyarıyla ulaşabiliyor. Araç duraklara yaklaşırken, otobüs şoförüne de duraktan bir görme engellinin otobüse bineceği uyarısı gidiyor. Görme engelli kullanıcı, yolculuk sırasında, hangi duraklardan geçtiğini öğrenebiliyor ve inmek istediği durağa yaklaştığında sesli bildirim alıyor. Beacon teknolojisiyle çalışan özellik hiçbir sapma olmadan otobüs, durak ve uygulama arasındaki iletişimin kurulması konusunda da dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. Tam Boyutta Gör AVM’ler İstanbul’dan sonra Gaziantep’te de “erişilebilir” Hayal Ortağım uygulaması içerisinde bulunan “Yol Arkadaşım AVM” özelliği de, İstanbul’dan sonra ilk defa Gaziantep’te bulunan Gaziantep AVM, PrimeMall ve Sankopark AVM’de aktif hale geldi. Bu özellik sayesinde görme engelliler, alışveriş merkezlerinde önünden geçtikleri mağazaların hangi mağaza olduğu bilgisini alıyor ve gitmek istedikleri mağaza, asansör, danışma gibi noktalar için yönlendirmelere ulaşıyor. Gaziantep ile beraber Türkiye’nin tamamında görme engellilerin hizmetinde olan Hayal Ortağım’ın sesli betimleme özelliğiyse geçen yıl Ekim ayında hayata geçmişti. Sesli Betimleme Derneği’nin destekleriyle betimlenen filmlerde, anlatıcı, ortamı ve oyuncuları uygulama üzerinden ayrıntılarıyla tasvir ediyor. Böylece görme engelliler de filme ilişkin bilgilere diğer sinema izleyicileri kadar sahip oluyor ve sinemada bulunmaktan daha fazla keyif alabiliyor.