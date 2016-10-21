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Türkiye’nin en büyük kuluçka merkezi Yıldız Teknopark’ta açıldı

Yıldız Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknopark bünyesinde yer alan Yıldız Kuluçka ile teknoloji tabanlı yenilikçi iş fikirlerini hayata geçirmeye yardımcı olmayı hedefliyor.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türkiye’nin en büyük kuluçka merkezi Yıldız Teknopark’ta açıldı
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Girişimci ekosistemini destekleyecek en büyük yatırımlardan birisi Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesindeki Yıldız Teknopark’ta açıldı. YTÜ Davutpaşa Kampüsü’nde bulunan merkezin açılışında bir çok fon yöneticisini, melek yatırımcıyı, özel sektör temsilcilerini ve 100’den fazla girişimciyi bir araya getirdi.

İnovatif fikri olan girişimcilere iş fikri aşamasından şirketleşemeye, ticarileşmeden yatırım almaya kadar olan süreçte ofis, altyapı, atölye, laboratuvar, mentörlük gibi hizmetler sunan kuluçka merkezinde şu anda 90’dan fazla girşimci, yenilikçi iş fikrini hayata geçirmek için uğraşıyor.

YILDIZ KULUÇKA’da NASA tarafından da kullanılacak olan ve yatırım alan “Dokunma Hissine Sahip Yapay Deri” ve birçok ödül alan “Damar Görüntüleme Spreyi” gibi gurur verici bir çok çalışma bulunuyor. Kuluçkada yer alan girişimcilerin %60’ı medikal, makine imalatı, elektronik, enerji, gıda sanayi ve kimya gibi sektörlerde faaliyet gösteriyor ve yenilikçi bir ürün ya da donanım üretmeyi hedefliyor.

Açılışla birlikte girişimcilerin kullanımına sunulan yeni kuluçka alanında iş fikri olup şirket kurma aşamasına gelmemiş girişimciler için ön kuluçka, iş fikirlerini geliştirerek şirket kurma aşamasına gelmiş girişimciler için kuluçka ve başarılı devam eden girişimciler için kuluçka sonrası destekleri sunma imkanı bulunuyor. Ayrıca yakın zamanda KOSGEB tarafından 3,85 milyon $ desteklenmeye hak kazanan, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi ortaklığında ABD Silikon Vadisi’nde kurulacak olan Uluslararası Kuluçka Merkezi’nin merkez ofisi de bu alanda bulunuyor.

Yıldız Kuluçka Merkezi’nde girişimcilere 3 dönemli olarak destek sunuluyor. 

Türkiye’nin en büyük kuluçka merkezi Yıldız Teknopark’ta açıldı
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Ön Kuluçka Dönemi:

Ön Kuluçka, inovatif bir is¸ fikri olup henüz şirket kurma aşamasına gelmemiş¸ girişimcilerin bulunduğu donem. Şirketleşme aşamasına gelinceye kadar azami 6 aylık sürede ücretsiz açık ofis ve altyapı sunulmakta. Ayrıca prototip atölyesi, laboratuvar imkanlarından faydalanma, ilgili devlet desteklerine başvurulması gibi hizmetler de sunuluyor.

Kuluçka Dönemi:

I·s¸ fikirlerinin geliştirilmesi sonucu girişimcilerin devlet destekli ya da desteksiz olarak şirketlerini kurdukları dönem. 6 + 6 aylık sürede girişimcilere ücretsiz kapalı ofis ve altyapı sunuluyor. TGB muafiyetleri, prototip atölyesi, laboratuvar imkanlarından faydalanma, mento¨rlu¨k ve yatırımcı ilişkileri desteği veriliyor.

Post Kuluçka Dönemi:

Bas¸arılı bulunan kuluc¸ka firmalarının bu¨yu¨melerine destek verilen do¨nem. 12 aylık su¨rede indirimli kira u¨cretleri kars¸ılıgˆında kapalı ofis ve altyapı sunuluyor. TGB muafiyetleri, prototip ato¨lyesi, laboratuvar imkanlarından faydalandırılabiliyor. Ayrıca mento¨rlu¨k, ticariles¸me ve yatırımcı ilis¸kileri destegˆi de verilmekte.

Tüm aşamalarda sunumlarını gerçekleştiren girişimcilein, devam etmek için Kuluçka Merkezi Yönetiminin onayını alması gerekiyor. Örneğin Ön Kuluçka Dönemi’nde aşama kaydedemeyen projeler bir sonraki aşamaya geçemiyor.


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dr20mouse 2 yıl en beğenilen Metin2nin Demircisi
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Mianfei 2 yıl
Aman Allahım okulumda neler dönüyormuş. Böyle haberlerin olması sevindirici ama koskoaca kampüsün içinde öğrencilere 1.seneden itibaren Teknoparkta bir sürü imkan olmasına rağmen destek olunmaması çok üzücü. Bi Almanya'ya bakın adamlar 13 yaşında okurken fabrika ortamlarını görüyor A'dan Z'ye makineleri ezberliyor. Bizim mühendis tayfamıza 3.sınıfa kadar bütün kağıt oyunlarını, 1 lira farkla okulun içine motorla sigara getiren elemanın numarasını ve en ucuz çay içilen yeri bilir. Öğrenciye teşvik yokki bişey yapsın. Verilen dersler 10 yıl gerinin teknolojisi . Zerre işe yaramayan şeyler mühendise verilirse oda gider çay içer.
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mahmut716 2 yıl
ingilizceden direk çevirmişler (incubators), kuluçka diye cevirmemek lazım aslında
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Akasha_Ether 2 yıl
Bu denetimsizlikle olsa olsa Türkiyenin en büyük rant yuvası olur.
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wickersan 2 yıl
Yildiz teknik universitesi tamamaen Davitpasa teknik universitesi oluyor. Yildiz kampusinde kalan son fakultelerden minarlik fakultesinin bosaltilmasi icin yzai gonderildi. Cumuhurbaskaninin yeni sarayi yildiz olacak. Universite yildizi tamamen bosaltacak. Bari deliknali olsunlarda adini Davutpasa teknik universitesi olarak degistirsinler.
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Metin2nin Demircisi 2 yıl
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dr20mouse 2 yıl Metin2nin Demircisi
Metin2nin Demircisi
Tavuklar için bu?

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aerosoldreams 2 yıl Metin2nin Demircisi
Metin2nin Demircisi
Tavuklar için bu?

Yaman mizahşörmüşsün delikanlı.
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