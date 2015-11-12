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Türkiye'nin ilk akıllı tv laboratuvarı Kadir Has Üniversitesi'nde Açıldı

3 yıl
16,6b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
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Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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TP Vision Türkiye ve Kadir Has Üniversitesi işbirliği ile Türkiye'nin ilk akıllı tv laboratuvarı açıldı. Özel bir ders de verilecek olan bu laboratuvarda yazılımsal ve teknik çalışmalar yapılacak.
TP Vision Türkiye ve Kadir Has Üniversitesi işbirliği ile Türkiye'nin ilk akıllı tv  laboratuvarı açıldı. Öğrencilere özel bir ders de verilecek olan bu laboratuvarda yazılımsal ve teknik çalışmalar yapılacak. 

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blackzeros 3 yıl en beğenilen
philips tvlerin buglarını düzeltebilmek için sonunda universite kurdular heralde.kanal listesini acamaz mi bir tv? acamazmis.
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yenerbalcı 3 yıl
Android Kadir göz boyama
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DH Misafiri 3 yıl
Wolverine'in veliahtı
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EnemyDestroyeD 3 yıl
eleman iyi
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AC_Hawker 3 yıl
Eleman hiç sırıtmamış. Bence başarılı :D
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BARIŞ55 3 yıl
Televizyonlarda Opera Software alt yapılı Opera Tv işletilmiyor muydu?

Philips Android Tv de bile yavaş kanal geçişine çözüm üretmemiş. Cakaya gelince Samsung dan aşağı kalır yanı yok.

Bir de o kadar para verdiğiniz cihazlara adamların biss key koymaması da epey koyar adama ya.

Ucuz montaj tv favorim. PDP ye param yetmiyorsa LCD ye fazla para vermem. PDP si olan gözü gibi baksın ona.
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kubilay99 3 yıl
devamını bekliyoruz efendim :)
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blackzeros 3 yıl en beğenilen
philips tvlerin buglarını düzeltebilmek için sonunda universite kurdular heralde.kanal listesini acamaz mi bir tv? acamazmis.
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