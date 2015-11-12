Türkiye'nin ilk akıllı tv laboratuvarı Kadir Has Üniversitesi'nde Açıldı

TP Vision Türkiye ve Kadir Has Üniversitesi işbirliği ile Türkiye'nin ilk akıllı tv laboratuvarı açıldı. Özel bir ders de verilecek olan bu laboratuvarda yazılımsal ve teknik çalışmalar yapılacak.

TP Vision Türkiye ve Kadir Has Üniversitesi işbirliği ile Türkiye'nin ilk akıllı tv laboratuvarı açıldı. Öğrencilere özel bir ders de verilecek olan bu laboratuvarda yazılımsal ve teknik çalışmalar yapılacak.