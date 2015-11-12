Türkiye'nin ilk akıllı tv laboratuvarı Kadir Has Üniversitesi'nde Açıldı

Haber Müdürü
TP Vision Türkiye ve Kadir Has Üniversitesi işbirliği ile Türkiye'nin ilk akıllı tv laboratuvarı açıldı. Özel bir ders de verilecek olan bu laboratuvarda yazılımsal ve teknik çalışmalar yapılacak.
TP Vision Türkiye ve Kadir Has Üniversitesi işbirliği ile Türkiye'nin ilk akıllı tv laboratuvarı açıldı. Öğrencilere özel bir ders de verilecek olan bu laboratuvarda yazılımsal ve teknik çalışmalar yapılacak.
Paylaş Tweetle
Philips Android Tv de bile yavaş kanal geçişine çözüm üretmemiş. Cakaya gelince Samsung dan aşağı kalır yanı yok.
Bir de o kadar para verdiğiniz cihazlara adamların biss key koymaması da epey koyar adama ya.
Ucuz montaj tv favorim. PDP ye param yetmiyorsa LCD ye fazla para vermem. PDP si olan gözü gibi baksın ona.