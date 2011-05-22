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Türkiye'nin internet trafiği dağılımında ağırlığı video servisleri oluşturuyor

8 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Türkiye'nin internet trafiği dağılımında ağırlığı video servisleri oluşturuyor
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TTNET Genel Müdürü Tahsin Yılmaz, Türkiye'deki internet kullanıcılarının genel kullanım alışkanlıklarıyla ilgili bazı istatisikleri açıkladı. Abone sayısı açısından Türkiye'nin en büyük internet servis sağlayıcısı olan TTNET'in kendi kullanıcıları ekseninde ölçümlediği istatistiklere göre, çevrimiçi video izleme hizmetleri, genel kullanım alışkanlıklarında ilk sırada yer alıyor. Youtube, diğer video servisleri/siteleri ve Tivibu'nun, 6 milyon TTNET ADSL abonesinin oluşturduğu internet trafiğinin neredeyse yarısına karşılık geldiğini görüyoruz.

Türkiye'nin internet trafiği dağılımında ağırlığı video servisleri oluşturuyor
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TTNET ADSL Abonelerinin günlük internet kullanımının 3.2 Petabyte civarında (3.200.000 GB ya da 680.000’den fazla DVD kadar) olduğu belirtilirken, genel trafik dağılımı içerisinde çevrimiçi oyunların son sırada gediği, hem web hem de P2P dosya indirmenin yarattığı trafiğinde, toplam trafiğin neredeyse 1/5'ine denk geldiği görülmekte. 11-12 Mayıs tarihlerindeki ölçümü içeren sonuçlara göre kullanıcı bazında aylık veri kullanım ortalamasının 15GB olduğu, en yoğun saatlerin ise 21:00-24:00 arası olduğu belirtiliyor. Tahsin Yılmaz ayrıca 12 Mayıs'taki ölçümlere göre TTNET abonelerinin kullanımı esnasında oluşan en yüksek bant genişliğinin de 508.27 Gbps olarak ölçüldüğünü ifade ediyor.

Türkiye'nin internet trafiği dağılımında ağırlığı video servisleri oluşturuyor
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TTNET Genel Müdürü Tahsin Yılmaz'ın ilgili blog yazısına ulaşmak için; http://blog.ttnet.com.tr/ttnet-abonelerinin-gunluk-internet-kullanimi-3-200-tb%E2%80%99a-ulasti/


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aborjin44 7 yıl
adamlarda zerre kadar suç yok her tüccarın yaptığını yapıp para kazanıyorlar monopol durumda rekabetçisi yok çok ufak yerler dışında başka servis vereni yok neden uğraşsın ki işin doğrusu 8 senedir düzgün yatırımcı gelmiyor wimax lisanalrında gelişme yok 3g ihalesi bile gsm şirketlerinin kaprisiyle 1 yıl ertelenmişti zaten o da kullanılacak gibi değil yavaş.
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ssbrc 7 yıl
yakında bende uydu nete geçicem kurtulucam bu dertlerden
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gokhan381985 7 yıl
bu ttnet in hic bir calışanı bu forum sitelerine girip milletin nasıl sövdüügüne bakmıyor mu acaba?
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tahir40 8 yıl
Reklam kokan hareketler bunlar... TTnet kadar tiksindğim tekel firma yoktur. izmitte bulunduğum yerde ne kablo ne uydunet var, ope ope TTnetin kucağına oturuyorsun. 8Mbite kadar internet diye sattıkları net ertesi gün 2 MBite düşürdüler, sebep? Bulunduğumuz yerdeki altyapı bunu destekliyormuş... Ben mi altyapı yapıcam? Milyar dolarları cebellezi edeceğinize 10 yıllık bakır kabloları yenileyin! Reklama para sacacağınıza aldığınız fahiş parayı hak edin.
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amashe 8 yıl
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predator35 8 yıl
az kaldı ttnet illetinden kurtulmaya .milleti nasıl söğüşlediklerini çok iyi bilirim milleti sözleşme ayağına bağlayıp daha sonra hattını iptal etmek isteyenlere kol gibi fatura çıkarır neymiş efendim ceza faturasıymış.kullanmadığın bir hizmetin bedeli almak ancak ttnete yakışır ..bu kadar yüzsüz bir firma görmedim hayatımda boyalı kampanyalar ile güzel görünmeye çalışıyorlar.inşallah tez zamanda batar
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SUAVI 8 yıl
Akşam vakti, prime time 'da, video sitelerinde download hızları 30 - 40 Kb/s 'yi ancak buluyor. İnsanlar şikayet etmekten bıktıklarından artık gelip forumda yazmıyorlar bile.
Ne zaman ki insanlar yatmaya başlıyor, işte o zaman internetimiz tekrardan şahlanıyor. Pingleri ise söylemiyorum bile, o konu eminim ki TT'un gündeminde bile değildir.

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cgdincer 8 yıl
bu ahlaksız ttnet zihniyeti hükemete para yedirip youtube yi saçma nedenlerle kapattıracağına superonline ın 5 sene önceden başladğı gibi fiber döşemeye geç olsada şimdiden başlasın artık paraları zula yapıp durmasın. ama inşallah batarlar...
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JohnLord 8 yıl
zamanında ailem sanki tek firma ttnet gibi gitmişler ttnetten internet paketi almışlar 2 yıl zorunlu kullanıcaz, sonra ben tatile gitmiştim geldim wifi modem almış 2 yılda ona geçirmişler kapattırmak istiyorum 400 tl istiyorlar ilk işe girip paramı aldığımda ttneti kapattırmak
superonlineye geçmek olucak 100 mps fiber internet 119 tl size 8 mps için 99 tl vermekten daha iyidir.
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Virinom 8 yıl
İçimden çok fena küfür etmek geliyor ama Donanımhaber de küfür edip te DH yi kirletmek istemem yinede Allah Belalarını versin Ne Download yapabiliyorum ne Online Oyun oynayabiliyorum ne film izleyebiliyorum 8 Mbit bağlantım var speedtest te 1.35 Down 0,3 Up. Hızı ölçüyor daha ne diyim
Normalde zaten Upload hızının Download'ın yarısı oolması gerekir bu heryerde büledir ama Burası Türkiye
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drserk 8 yıl
ttnet mi kötü laf edesim gedi.. insan da edep ahlak bırakmazlar..
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artenis 8 yıl
hiç kimse ""TATMİN OLMUŞ"" görünmüyor...........
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darkaura 8 yıl
bu istatistikden youtube'un neden uften puften nedenlerle yasaklandigini goruyoruz.
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