Türkiye'nin internet trafiği dağılımında ağırlığı video servisleri oluşturuyor

TTNET Genel Müdürü Tahsin Yılmaz, Türkiye'deki internet kullanıcılarının genel kullanım alışkanlıklarıyla ilgili bazı istatisikleri açıkladı. Abone sayısı açısından Türkiye'nin en büyük internet servis sağlayıcısı olan TTNET'in kendi kullanıcıları ekseninde ölçümlediği istatistiklere göre, çevrimiçi video izleme hizmetleri, genel kullanım alışkanlıklarında ilk sırada yer alıyor. Youtube, diğer video servisleri/siteleri ve Tivibu'nun, 6 milyon TTNET ADSL abonesinin oluşturduğu internet trafiğinin neredeyse yarısına karşılık geldiğini görüyoruz.

TTNET ADSL Abonelerinin günlük internet kullanımının 3.2 Petabyte civarında (3.200.000 GB ya da 680.000’den fazla DVD kadar) olduğu belirtilirken, genel trafik dağılımı içerisinde çevrimiçi oyunların son sırada gediği, hem web hem de P2P dosya indirmenin yarattığı trafiğinde, toplam trafiğin neredeyse 1/5'ine denk geldiği görülmekte. 11-12 Mayıs tarihlerindeki ölçümü içeren sonuçlara göre kullanıcı bazında aylık veri kullanım ortalamasının 15GB olduğu, en yoğun saatlerin ise 21:00-24:00 arası olduğu belirtiliyor. Tahsin Yılmaz ayrıca 12 Mayıs'taki ölçümlere göre TTNET abonelerinin kullanımı esnasında oluşan en yüksek bant genişliğinin de 508.27 Gbps olarak ölçüldüğünü ifade ediyor.

TTNET Genel Müdürü Tahsin Yılmaz'ın ilgili blog yazısına ulaşmak için; http://blog.ttnet.com.tr/ttnet-abonelerinin-gunluk-internet-kullanimi-3-200-tb%E2%80%99a-ulasti/