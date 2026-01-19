Yunanistan’da yapay zekalı trafik kameraları devreye girdi: Binlerce ihlal tespit edildi

Aralık ortasında başlatılan pilot uygulama kapsamında sadece sekiz kamera, birkaç hafta içinde 28 bin 973 trafik ihlalini kayıt altına aldı. Daha önce paylaşılan ön verilerde, Atina’daki tek bir kameranın yalnızca dört günde binin üzerinde ceza yazdığı açıklanmıştı. Son rakamlar ise sistemin ölçeğini ve etkisini çok daha net biçimde ortaya koyuyor.
Her şeyi görüyorlar
Bu kameralar, geleneksel hız radarlarından farklı olarak yalnızca tek bir ihlale odaklanmıyor. Sürekli analiz yapan yapay zeka sistemleri, trafik akışını ve sürücü davranışlarını çok daha geniş bir çerçevede değerlendiriyor. Cep telefonu kullanımı, emniyet kemerinin takılmaması, hız ihlali, kırmızı ışıkta geçme ve otobüs şeridi ihlali gibi pek çok kural ihlali tamamen otomatik şekilde tespit ediliyor. Süreç boyunca görüntülerin başında fiziksel bir görevlinin bulunmasına gerek kalmıyor.
İlk etapta kameraların Atina ve güneydeki yedi kritik noktaya, özellikle ana arterler ve yoğun kavşaklara yerleştirildiği belirtiliyor. Yunanistan Dijital Yönetişim Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre tek bir kamera 8 binden fazla sürücüyü emniyet kemeri takmama ya da cep telefonu kullanma nedeniyle tespit etti. Aynı kamera, hız sınırının 90 km/s olduğu bir bölgede 1.028 hız ihlali kaydedildi.
Kırmızı ışık ihlalleri ise özellikle kavşaklarda dikkat çekici boyutlara ulaştı. Yoğun bir bulvara koyulan tek bir kameranın sadece bir ayda 13 bin 722 kırmızı ışık ihlalini kayda aldığı belirtildi.
Cezalar sürücülere görsel kanıtlarıyla gönderilecek
Bununla birlikte Yunanistan’da trafik cezalarının oldukça ağır olduğu biliniyor. Ülkede ortalama aylık gelir yaklaşık 1.200 avro seviyesindeyken emniyet kemeri takmamak veya cep telefonu kullanmanın cezası 350 avro. Kırmızı ışık ihlali ise 700 avrodan başlıyor.
Uygulama, kişisel verilerin korunması konusundaki soru işaretleri gündeme getirmiş olsa da sistem daha da genişleyecek. Plan kapsamında ülke genelinde 2.000 sabit kamera ve 500 mobil ünite kurulması hedefleniyor. Projenin tedarik, kurulum, entegrasyon, işletme ve bakım maliyetlerinin toplamının 93,8 milyon avro seviyesinde olduğu belirtiliyor.