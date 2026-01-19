Yunanistan’da yapay zekalı trafik kameraları devreye girdi: Binlerce ihlal tespit edildi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka, sohbet botları ve arama motorlarının ötesine geçerek artık kamu altyapısında da yer dinmeye başlıyor. Bu dönüşümün en dikkat çekici örneklerinden biri ise trafik denetimi alanında ortaya çıktı. Yunanistan’da hayata geçirilen yeni nesil yapay zeka destekli trafik kameraları, yaptıklarını tespitlerle son derece önemli verileri gözler önüne serdi.

Aralık ortasında başlatılan pilot uygulama kapsamında sadece sekiz kamera, birkaç hafta içinde 28 bin 973 trafik ihlalini kayıt altına aldı. Daha önce paylaşılan ön verilerde, Atina’daki tek bir kameranın yalnızca dört günde binin üzerinde ceza yazdığı açıklanmıştı. Son rakamlar ise sistemin ölçeğini ve etkisini çok daha net biçimde ortaya koyuyor.

Her şeyi görüyorlar

Bu kameralar, geleneksel hız radarlarından farklı olarak yalnızca tek bir ihlale odaklanmıyor. Sürekli analiz yapan yapay zeka sistemleri, trafik akışını ve sürücü davranışlarını çok daha geniş bir çerçevede değerlendiriyor. Cep telefonu kullanımı, emniyet kemerinin takılmaması, hız ihlali, kırmızı ışıkta geçme ve otobüs şeridi ihlali gibi pek çok kural ihlali tamamen otomatik şekilde tespit ediliyor. Süreç boyunca görüntülerin başında fiziksel bir görevlinin bulunmasına gerek kalmıyor.

Tam Boyutta Gör Söz konusu sistemlerin Avustralya merkezli Acusensus tarafından geliştirildiği belirtiliyor. Aynı teknolojinin halihazırda Birleşik Krallık, Avustralya ve farklı Avrupa ülkelerinde kullanıldığı, hatta ABD’nin Arkansas eyaletinde yeni bir uygulama için hazırlandığı ifade ediliyor. Ayrıca bu kameraların yerlerinin de kamuoyuna açık olduğu aktarılıyor.

İlk etapta kameraların Atina ve güneydeki yedi kritik noktaya, özellikle ana arterler ve yoğun kavşaklara yerleştirildiği belirtiliyor. Yunanistan Dijital Yönetişim Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre tek bir kamera 8 binden fazla sürücüyü emniyet kemeri takmama ya da cep telefonu kullanma nedeniyle tespit etti. Aynı kamera, hız sınırının 90 km/s olduğu bir bölgede 1.028 hız ihlali kaydedildi.

Kırmızı ışık ihlalleri ise özellikle kavşaklarda dikkat çekici boyutlara ulaştı. Yoğun bir bulvara koyulan tek bir kameranın sadece bir ayda 13 bin 722 kırmızı ışık ihlalini kayda aldığı belirtildi.

Cezalar sürücülere görsel kanıtlarıyla gönderilecek

Tam Boyutta Gör Şu aşamada sistemler kalibrasyon ve değerlendirme sürecinde bulunuyor. İhlaller kayıt altına alınsa da cezalar henüz otomatik olarak gönderilmiyor. Ancak bu durumun ay sonuna doğru değişmesi bekleniyor. Tam entegrasyonun ardından sürücüler, dijital posta kutularına doğrudan ceza bildirimleri almaya başlayacak. Bildirimlerde, ihlali açıkça gösteren fotoğrafların da yer alacağı belirtiliyor.

Bununla birlikte Yunanistan’da trafik cezalarının oldukça ağır olduğu biliniyor. Ülkede ortalama aylık gelir yaklaşık 1.200 avro seviyesindeyken emniyet kemeri takmamak veya cep telefonu kullanmanın cezası 350 avro. Kırmızı ışık ihlali ise 700 avrodan başlıyor.

Uygulama, kişisel verilerin korunması konusundaki soru işaretleri gündeme getirmiş olsa da sistem daha da genişleyecek. Plan kapsamında ülke genelinde 2.000 sabit kamera ve 500 mobil ünite kurulması hedefleniyor. Projenin tedarik, kurulum, entegrasyon, işletme ve bakım maliyetlerinin toplamının 93,8 milyon avro seviyesinde olduğu belirtiliyor.

