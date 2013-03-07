Türkler Barcelona'da: Mobil Dünya Kongresi 2013'te 3Pay ile Mikro Ödeme sistemini konuştuk

Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde Türk firmalarının çalışmalarını sizler için değerlendirmeye devam ediyoruz. 3Pay firması Mikro Ödeme sistemi ile birçok platform'da pratik ve güvenli bir ödeme sistemi sunuyor. 3Pay firmasının kurucusu Alper Akcan merak edilen detayları yanıtlıyor.

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