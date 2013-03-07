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Türkler Barcelona'da: Mobil Dünya Kongresi 2013'te 3Pay ile Mikro Ödeme sistemini konuştuk

6 yıl
2,4b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde Türk firmalarının çalışmalarını sizler için değerlendirmeye devam ediyoruz. 3Pay firması Mikro Ödeme sistemi ile birçok platform'da pratik ve güvenli bir ödeme sistemi sunuyor. 3Pay firmasının kurucusu Alper Akcan merak edilen detayları yanıtlıyor.

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Amedra 6 yıl
IOS önceliği olması güzel bir haber oldu benim için, umarım yakında Android ve Windows Phone'larda da hızlı adım atarlar.

07:30'da Alper beyin söylediği gibi işler kolay olacak mı bakalım. Bu sistem gelmesine gelir ama öncelikle restoranlara veya herhangi iş yerlerine bunun kurulması geç olabilir. Daha öncesinde de iett adına telefonlarda bir yaptırım uygulanacaktı ama askıya alındı diye hatırlıyorum.

Hayırlısı olur inşallah, sabırsızlıkla bekliyorum.
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