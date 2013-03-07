Türkler Barcelona'da: Mobil Dünya Kongresi 2013'te 3Pay ile Mikro Ödeme sistemini konuştuk

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde Türk firmalarının çalışmalarını sizler için değerlendirmeye devam ediyoruz. 3Pay firması Mikro Ödeme sistemi ile birçok platform'da pratik ve güvenli bir ödeme sistemi sunuyor. 3Pay firmasının kurucusu Alper Akcan merak edilen detayları yanıtlıyor.
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07:30'da Alper beyin söylediği gibi işler kolay olacak mı bakalım. Bu sistem gelmesine gelir ama öncelikle restoranlara veya herhangi iş yerlerine bunun kurulması geç olabilir. Daha öncesinde de iett adına telefonlarda bir yaptırım uygulanacaktı ama askıya alındı diye hatırlıyorum.
Hayırlısı olur inşallah, sabırsızlıkla bekliyorum.