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Akıllı telefonunuzun sensörleri şifrelerinizi ele veriyor

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Çinli Geely bu kez Volvo'nun kamyon bölümüne 3.3 milyar dolarlık yatırım yaptı

1 yıl

Binlerce metre yüksekte internet testi ve PubG oynamak

1 yıl

iPhone X ile yüzünü görünmez hale getirdi

1 yıl

HTC ve Motorola: Apple gibi eski telefonlarımızı yavaşlatmıyoruz!

1 yıl

ABD ve Türkiye arasındaki vize krizi çözüldü

1 yıl

Hibrit drone'dan rekor uçuş süresi: 4 saat 40 dakika havada kaldı

1 yıl

Volkswagen e-Golf üretim kapasitesi iki katına çıkacak

1 yıl

Apple CEO’su Tim Cook’un 2017 kazancı: 12.8 milyon dolar

1 yıl

İşte en uzun menzil sunan 10 elektrikli araç

1 yıl

Snapchat Hikayeleri web sitelerinde görüntülenebilecek

1 yıl

2018 Ethereum'un yılı olabilir

1 yıl

Kredi ve banka kartlarının internetten alışverişe onay süresi uzatıldı

1 yıl

Turkcell müşterilerine yılbaşında Instagram kullanımı hediye

1 yıl

Apple Lisa işletim sisteminin kaynak kodu 2018'de ücretsiz olarak yayınlanacak

1 yıl

Fast food devi Türkiye’de Bitcoin ile satış yapacak

1 yıl

Anket: 2017 yılının en iyi mobil uygulamaları

1 yıl

AK Parti’nin Bitcoin raporu belli oldu

1 yıl

Seagate sabit disklerin hızlarını iki katına çıkarıyor

1 yıl

Gigabyte’dan GTX 1070 tabanlı madencilik ekran kartı

1 yıl

GÖRÜNTÜLENEN Twitch yayınları için PC topluyoruz | Mesut Çevik ile Canlı konuk: Pintipanda

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Android Oreo ile Xiaomi Mi A1’e hızlı şarj desteği geliyor

1 yıl

iPhone X kullanıcıları aile siparişlerinde Face ID kullanamıyor

1 yıl

Bakterilerden enerji üreten biyo-güneş paneli geliştirildi

1 yıl

İngiltere'de milyonlarca çocuk yasal sınırları aşan kirli havayı soluyor

1 yıl

Windows 10'a ücretsiz geçiş için son şans

1 yıl

LG ve HERE Technologies otonom araçlar için yeni bir platform oluşturacak

1 yıl

Netflix’ten Bright için çok hoş bir yerelleştirme örneği

1 yıl

Türk şirketlerinin yeni kabusu: Dijital ambargo

1 yıl

Yeni nesil Apple Watch saatlerinde EKG teknolojisi olabilir

1 yıl

Huawei'in 2018'de çıkaracağı ürünleri gösteren yol haritası sızdırıldı

1 yıl

Sportif akıllı saat l Huawei Watch 2 mercek altında

1 yıl

ÖTV’siz araç alım sınırı 200 bin TL’ye çıktı

1 yıl

WhatsApp iki platforma desteğini kesiyor

1 yıl

S-400’lerin Türkiye’ye maliyeti belli oldu

1 yıl

İsrail ''daha hızlı ödeme sistemleri'' için kripto paradan faydalanacak

1 yıl

4000mAh kapasiteli Alcatel A7 raflara çıkıyor

1 yıl

ABD endişeli: Ruslar, FBI'ın parmak izi kayıtlarına erişebilir

1 yıl

Ofis bilgisayarımı 5K iMac ile değiştirdim

1 yıl

BMW yeni M modelleri için 475 beygirlik motor geliştiriyor

1 yıl

2017 yılının en iyi filmleri

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