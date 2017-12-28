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Mesut Çevik ile Canlı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Twitch yayınları için PC topluyoruz | Mesut Çevik ile Canlı konuk: Pintipanda

Mesut Çevik ile Canlı serisinin özel yayınında konuğumuz Pintipanda ile Twitch yayınlarına özel bir oyun PC'si toplayacağız. Tuna Akşen, yayın sonunda PC'yi evine götüren taraf olacak :))
1 yıl
6,2b
1
37
Mesut Çevik ile Canlı
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Twitch yayınları ile yakından tanınan Tuna Akşen "Pintipanda" için oyun ve canlı yayın bilgisayarı toplayacağız. Saat 17:00'da başlayacak yayınımıza bekleriz :)

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Das Boot 1 yıl en beğenilen
21. yüzyıl insanının geldiği duruma bak. Biri canlı yayında PC oyunu oynicak milyonlar izlicek.

Yaşı ufak kardeşlerimize burdan abi nasihatı, zamanınızı daha değerli şeylere harcayın 30'unuza geldiğinizde pişman olursunuz.
21. yüzyıl insanının geldiği duruma bak. Biri canlı yayında PC oyunu oynicak milyonlar izlicek.Yaşı ufak kardeşlerimize burdan abi nasihatı, za...
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3 Yanıt Yanıtla +37
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Texassm0ke 1 yıl
şu biri oynıcak milyonlar izlicek algısını bırakalım, o kitlenin %30 u oynamaktan yorulup, televizyondaki saçma aşk dizileri yerine izlenilebilecek ve muhabbeti olan bi kişiyi izlemeyi tercih ediyorlar. panda için söylemiyorum, her yayıncı olabilir
şu biri oynıcak milyonlar izlicek algısını bırakalım, o kitlenin %30 u oynamaktan yorulup, televizyondaki saçma aşk dizileri yerine izlenilebilecek ve muhabbet...
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Lana-Del-Rey 1 yıl
Hayatında panda izlememiş ya da sindiremeyen insalar gelmiş burda adama şaf yapıyor.
Tuna twitch aleminin en kıyaklı en güzel insanlarından. Muhabbeti de tavşan kanı çay tadında. :)
Hayatında panda izlememiş ya da sindiremeyen insalar gelmiş burda adama şaf yapıyor.Tuna twitch aleminin en kıyaklı en güzel insanlarından. Muhabbeti de ta...
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Kral_Jumong 1 yıl
Ben de twitch izliyorum. Oyunu açıp oynayabilirim de ama yorgun oluyorum, oynayasım gelmiyor havamda olmuyorum uğraşmadan oynayan adamı izliyorum muhabbetini dinliyorum hoşuma gidiyor. Bunun neredi saçma? Gidip kiralık aşk mı izleyelim ?
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DH Misafiri 1 yıl
abi kullanma kılavuzu var dı :D
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Krone 1 yıl
Pintipanda iyidir iyi.
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Bilgilenenüye34 1 yıl
benimde pc toplayasım geldi :)
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Das Boot 1 yıl
@sınav_testmis_kanka
Vizyonla ne alakası var. Bende biliyorum önümüzdeki yıllarda yayıncılığın nerelere gideceğini. Konu bu mu? Ayrıca kendime niye üzüleyim gayet mutluyum.

@zQrba Televizyon izlemiyorum. Boş iş.
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Das Boot 1 yıl
@sınav_testmis_kanka
Vizyonla ne alakası var. Bende biliyorum önümüzdeki yıllarda yayıncılığın nerelere gideceğini. Konu bu mu? Ayrıca kendime niye üzüleyim gayet mutluyum.

@zQrba Televizyon izlemiyorum. Boş iş.
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Nu.D.38 1 yıl
hayırlı uğurlu olsun pandamıza
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Celonfix 1 yıl
8700k, ryzen7 varken 7700k çok mantıklı
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Parallel Killer 1 yıl
kasa benimden sonrasını izlemedim..
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Kartal Göz 1 yıl
Valla pahalılıktan bir şey toplayamıyoruz hamdolsun. Bi' dolar vuruyor, bi' hükümet vergileriyle vuruyor, bi' bitcoinci tayfa vuruyor.
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Çağdaş 1 yıl
7700k mı 8700k dururken
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