Twitch yayınları için PC topluyoruz | Mesut Çevik ile Canlı konuk: Pintipanda

Genel Yayın Yönetmeni
|Ben de twitch izliyorum. Oyunu açıp oynayabilirim de ama yorgun oluyorum, oynayasım gelmiyor havamda olmuyorum uğraşmadan oynayan adamı izliyorum muhabbetini dinliyorum hoşuma gidiyor. Bunun neredi saçma? Gidip kiralık aşk mı izleyelim ?
|abi kullanma kılavuzu var dı :D
|Pintipanda iyidir iyi.
|benimde pc toplayasım geldi :)
| @sınav_testmis_kanka
Vizyonla ne alakası var. Bende biliyorum önümüzdeki yıllarda yayıncılığın nerelere gideceğini. Konu bu mu? Ayrıca kendime niye üzüleyim gayet mutluyum.
@zQrba Televizyon izlemiyorum. Boş iş.
| @sınav_testmis_kanka
Vizyonla ne alakası var. Bende biliyorum önümüzdeki yıllarda yayıncılığın nerelere gideceğini. Konu bu mu? Ayrıca kendime niye üzüleyim gayet mutluyum.
@zQrba Televizyon izlemiyorum. Boş iş.
|hayırlı uğurlu olsun pandamıza
|8700k, ryzen7 varken 7700k çok mantıklı
|kasa benimden sonrasını izlemedim..
|Valla pahalılıktan bir şey toplayamıyoruz hamdolsun. Bi' dolar vuruyor, bi' hükümet vergileriyle vuruyor, bi' bitcoinci tayfa vuruyor.
|7700k mı 8700k dururken
Yaşı ufak kardeşlerimize burdan abi nasihatı, zamanınızı daha değerli şeylere harcayın 30'unuza geldiğinizde pişman olursunuz.
Tuna twitch aleminin en kıyaklı en güzel insanlarından. Muhabbeti de tavşan kanı çay tadında. :)