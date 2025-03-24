Kaliteli yaka mikrofonu önerisi isteyenlere en iyi yaka mikrofonları (2025)

- En iyi yaka mikrofonları 🎙️
- 1️⃣ DJI Mic 2 kablosuz yaka mikrofonu
- 2️⃣ Rode Wireless Pro yaka mikrofonu
- 3️⃣ Saramonic Blink100 B4 kablosuz lightning girişli yaka mikrofonu
- 4️⃣ DJI Mic Mini 2 kişilik kablosuz yaka mikrofonu
- 5️⃣ Sennheiser XS Lav Type C yaka mikrofonu
- 6️⃣ Boya By-M1 kablolu yaka mikrofonu
- 7️⃣ Rode Wireless GO II kablosuz yaka mikrofonu
- 8️⃣ Sennheiser ME-2 3.5 mm konnektörlü yaka mikrofonu
- 9️⃣ Boya By-WM4 Pro K2 kablosuz yaka mikrofonu
- 🔟 Daytona K9 Type-C wireless çiftli yaka mikrofonu
- Yaka mikrofonu alırken nelere dikkat edilmeli 🤔
- Yorumlar
İster YouTube’da yayın yapıyor olun, ister Instagram’da yayınlamak üzere röportaj kaydediyor olun, iyi gizlenmiş bir mikrofona ihtiyaç duyacağınız birçok durum vardır. İşte tam bu noktada taşınabilir ve esnek tasarımlı yaka mikrofonları devreye giriyor. Yaka mikrofonlarının kurulumu ve kullanımı kolaydır. Bununla birlikte her yaka mikrofonu tasarım, amaç ve fiyat açısından farklılık gösterir. Peki, yaka mikrofonu hangi marka iyidir? YouTuberlar ve yayıncılar için kablosuz yaka mikrofonu öneri listemizde en iyi modellere yer verdik.
|Marka/Model ⏺️
|Fiyat 🏷️
|DJI Mic 2
|15.573 TL
|Rode Wireless Pro
|16.905 TL
|Saramonic Blink100 B4
|4.599 TL
|DJI Mic Mini
|9.199 TL
|Sennheiser XS Lav USB-C
|1.311 TL
|Boya By-M1 Kablolu Yaka Mikrofonu
|899 TL
|Rode Wireless GO II
|12.400 TL
|Daytona K9 Type-C Kablosuz Yaka Mikrofonu
|598 TL
|Sennheiser ME-2
|5.013 TL
|Boya By-WM4 Pro K2
|4.899 TL
Kablolu & kablosuz yaka mikrofonu yorumları dikkate alındığında; en iyi yaka mikrofonu markası sıralamasında DJI, Rode, Boya ve Sennheiser öne çıkıyor. 2025’te satın alınabilecek en iyi yaka mikrofonu tavsiyesi olarak ise; DJI Mic, Rode Wireless ve Boya, ses, kalite ve çoklu bağlantı seçenekleriyle öneriliyor.
1️⃣ DJI Mic 2 kablosuz yaka mikrofonu
DJI Mic 2 özellikleri
- Yüksek kalitede ses kaydı
- 14 saatlik dahili kayıt ve 32 bit float dahili kayıt
- Akıllı gürültü engelleme
- 250 metre menzil
- 18 saatlik batarya
DJI Mic 2 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Mikrofonu çok araştırdım ve gerçekten, internette anlatıldığı gibi kaliteli bir mikrofon. Kameram ile kayıt aldım. Hiç edit yapmadan bu kadar kaliteli kayıt beklemiyordum. İçinden kayıt yapınca 32 bit; o da ayrı bir kalite.
✍🏻 DJI Mic 2, dışarıda kayıt için yüksek ses kalitesi ve çok yönlülük arayan içerik üreticileri ve profesyoneller için tasarlanmış kablosuz yaka mikrofonu. Gürültü engelleme, 32 bit/48 kHz dahili kayıt ve 250 metreye kadar menzil gibi özellikleriyle dikkat çeken DJI Mic 2, kompakt ve taşınabilir boyutta, uzak mesafelerden bile net, gürültüsüz ses sunuyor.
2️⃣ Rode Wireless Pro yaka mikrofonu
Rode Wireless Pro özellikleri
- 32-bit float on-board kaydı
- Akıllı GainAssist teknolojisi
- Tüm cihazlar ile bağlantı (USB-C & 3.5mm)
- Kolay ayarlama ve kontrol
- Kompakt ve taşınabilir
- Kilitli 3.5mm lavallier konektörleri
- Timecode ile mükemmel ses ve görüntü senkronizasyonu
Rode Wireless Pro Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Çok iyi bir mikrofon. Üç marka arasında kararsız kalmıştım, Rode Pro almaya karar verdim. Ürün gerçekten çok başarılı. Kolay kurulum, kolay bağlantı, aksesuar zenginliği, yüksek kalitede ses kaydı yapması... Alacak olanlar hiç düşünmeden alabilir, fiyatını fazlasıyla hak ediyor.
✍🏻 Kolay bağlantı, kolay kurulum, hızlı şarj ve uzun süreli kullanım, aksesuar zenginliği, yüksek kalitede ses kaydı, başarılı gürültü önleme... Kutudan 2 adet lavalier 2 mikrofon çıkıyor. Fiyatını hak ediyor. Profesyonel işler için uygun. İhtiyacınız yalnızca bir kablosuz yaka mikrofonu ise gereğini fazlasıyla yerine getirecektir.
3️⃣ Saramonic Blink100 B4 kablosuz lightning girişli yaka mikrofonu
Saramonic Blink100 B4 özellikleri
- Kullanımı inanılmaz kolay 2’li kablosuz mikrofon
- Ultra kompakt tasarım
- Çok yönlü mikrofona sahip klipsli vericiler
- Ultra temiz ses kaydı için aktif gürültü engelleme
Saramonic Blink100 B4 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Çok kaliteli bir mikrofon. Tüm çekimlerimde oldukça kaliteli ses elde ediyorum. Dışarıdaki gürültüyü kesiyor. Şarjı çok iyi gidiyor.
✍🏻 Harika bir mikrofon arkadaşlar. Bence bütçeniz varsa diğer mikrofonlarla kafanızı karıştırmayın. Direkt bu modeli almanızı öneririm.
4️⃣ DJI Mic Mini 2 kişilik kablosuz yaka mikrofonu
DJI Mic Mini özellikleri
- Küçük, ultra hafif ve gizli tasarım
- Yüksek kalitede stabil iletim
- Şarj kutusuyla birlikte 48 saat kullanım
- Üstün ses kalitesi için DJI OsmoAudio’ya doğrudan bağlantı
- İki kademeli aktif gürültü engelleme
- Ses bozulmasını önlemek için otomatik sınırlama
DJI Mic Mini Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Profesyonel kameramanım. Özel işlerimde kullanmak için aldım. Çift mikrofon + reciever ile harika bir kullanım imkanı var. 400 metre mesafe yeteneği, sinyal gücü sayesinde açık ve kapalı alanda kesintisiz ve güçlü ses iletimi sağlıyor.
✍🏻 DJI Mic Mini gerçekten etkileyici! İki verici ve alıcı ultra hafif ve süper kompakt olup hareket halindeyken kullanım için mükemmel. Ses kalitesi kristal netliğinde, ayrıntılar harika ve güvenilir bir iletim sağlıyor. Şarj yuvası uzun kullanım ömrü sağlarken, kullanımı daha pratik hale getiriyor. İster vlog, ister röportaj, isterseniz de içerik oluşturmak için olsun, kesinlikle oyunun kurallarını değiştirecek bir şey!
5️⃣ Sennheiser XS Lav Type C yaka mikrofonu
Sennheiser XS Lav özellikleri
- Basit, yüksek kalitede kurulum gerektiren podcast ve video kayıtları için ideal
- Net, doğal ses sağlayan çok yönlü mikrofon kapsülü
- Mikrofon klipsi, rüzgarlık aksesuarlarıyla gelir
Sennheiser XS Lav Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Sennheiser klipsli yaka mikrofonu, tak ve çalıştır. Kamera uygulaması, takıldıktan hemen sonra mikrofonu algılıyor ve kaynak olarak USB'yi seçiyor. Harika bir mikrofon.
✍🏻 USB-C ile gelen basit tak-çalıştır özelliği, mikrofonu son derece kullanıcı dostu hale getiriyor. İster podcast'lerde, ister röportajlarda veya sunumlarda kullanın, bu mikrofon her zaman güvenilir bir performans sunuyor. Genel olarak yeni başlayanlar için harika bir mikrofon.
6️⃣ Boya By-M1 kablolu yaka mikrofonu
Boya By-M1 özellikleri
- Her yönde kondansatörlü mikrofon
- 6 metre kablo uzunluğu
- Birçok cihaz ile uyumluluk
- Berrak ses, yüksek malzeme kalitesi
Boya By-M1 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Elimde çok sayıda profesyonel mikrofon var. Bu mikrofonu basit zoom görüşmelerinde eğitim programlarında hızlıca kullanacağım, bozulmasına kaybolmasına üzülmeyeceğim yedek mikrofon olarak aldım. Boya özellikle Youtuber camiasının çok tercih ettiği giriş segmenti ürünleriyle ünlüdür. Giriş seviyesi birşey arıyorsanız direkt alın. Cihaz özellikle cep telefonu ve kamerayla çekim yapan Youtuberlar için tasarlanmış. Onun için jak'ı TRRS yani üzerinde 3 cizgi var. Normal kulaklıklarda yada mikrofonda 2 çizgi olur. Anlayacağınız her işe yarayabilecek, fiyat performans ürünü.
✍🏻 Fiyat performans mikrofonu. 2-3 işlem yaparak (Noise reduction ve limiter) çok kaliteli bir ses elde edebiliyorsunuz. Kanalımda kullanıyorum ve izleyiciler çok başarılı buluyor.
7️⃣ Rode Wireless GO II kablosuz yaka mikrofonu
Rode Wireless GO II özellikleri
- İki ses kaynağını aynı anda kaydetmek için çift kanallı kablosuz mikrofon sistemi
- 200 metreye kadar (görüş hattı) kristal netliğinde ses
- 3,5 mm TRS analog çıkış, USB-C ve iOS dijital çıkış, evrensel uyumluluk
- Dahili kayıt (40 saatten fazla dahili bellek)
- Her kanalı ayrı ayrı kaydetme veya post prodüksiyonda birleştirme seçeneği
- Güvenlik kanalı
- Dahili şarj edilebilir lityum iyon pil (7 saate kadar pil ömrü)
Rode Wireless GO II Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Mukemmel bir yaka mikrofonu. Online eğitim ve video kayıtları için kullanıyoruz. Ses kalitesi inanılmaz
✍🏻 Røde Wireless Go mikrofon sistemi beni birçok yönden etkiledi. Malzeme kalitesi ve hissiyatı birinci sınıf ve kompakt tasarımı onu özellikle mobil kullanım için pratik hale getiriyor. Pil ömrü mükemmel ve uzun kayıt sürelerinin üstesinden rahatlıkla gelebiliyor. Sunulan kalite ve işlevselliğe göre fiyatını fazlasıyla hak ediyor. Bir diğer büyük avantajı ise; kutudan çıktığı gibi kullanılabilmesi, anında kullanıma hazır olması. Rode Wireless Go mikrofon sistemi, YouTube videoları, röportajlar ve vloglar gibi video kayıtları için ideal. Bu alanlarda olağanüstü ses kalitesi ve esneklik sunuyor.
8️⃣ Sennheiser ME-2 3.5 mm konnektörlü yaka mikrofonu
Sennheiser ME-2 özellikleri
- Konuşma ve vokal uygulamaları için küçük, çok yönlü klipsli mikrofon
- Yüksek konuşma anlaşılırlığı
- Herhangi bir giysiye kolayca takma
Sennheiser ME-2 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Sınıfımızda kullanıyorum ve şimdiye kadar kullandığım çok sayıda mikrofon arasında en iyisinin bu olduğunu söyleyebilirim. Diğer mikrofonlarda gürültü sorunuyla çok fazla sorunla karşılaştım, bu yaka mikrofonu bu sorunları çözüyor. Gizli, hafif, iyi hassasiyetle netlik. Gerçekten iyi.
✍🏻 Harika ses veren bir mikrofon. Bu mikrofonu bir yıldan uzun süredir kullanıyorum; zorlu video çekimlerinde kullanıyorum ve hiç bozulmadı, güzel ses veriyor. O kadar beğendim ki başka bir kayıt cihazı için ikinci bir tane aldım.
9️⃣ Boya By-WM4 Pro K2 kablosuz yaka mikrofonu
Boya By-WM4 Pro K2 özellikleri
- Çok yönlü yaka mikrofonu
- Çift mikrofon destekli kablosuz alıcı
- Dijital 2.4 GHz frekans bandı
- Süper netlikte ses kaydı
- Çoklu cihaz desteği
- 50 metreye kadar çalışma aralığı
- Gerçek zamanlı dinleme için kulaklık çıkışı
Boya By-WM4 Pro K2 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Tek kelime ile fiyatını fazlasıyla hak ediyor. Çok kaliteli bir ses aldım ve hiç bağlantı sorunu yaşamadım.
✍🏻 Kapılar kapalıyken ve diğer odalardan deneme yaptım; pürüzsüz kayıt yaptı. Tavsiye ederim.
🔟 Daytona K9 Type-C wireless çiftli yaka mikrofonu
Daytona K9 Type C özellikleri
- Akıllı gürültü azaltma
- 6 saat pil ömrü
- Tak çalıştır, uygulama indirmeden
- Profesyonel ses yakalama
- 20 metreye kadar kablosuz bağlantı
- Android ve iOS ile uyumluluk
Daytona K9 Type-C Wireless Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Tam bir fiyat performans ürünü. Yeni başlayanlar için gayet yeterli. Video kaydında telefonun mikrofonu ile bu mikrofon arasında çok fark ediyor. Hem estetik duruyor, hem de tak çalıştır şeklinde kullanışlı. Ayrıca 50 metre uzağa kadar gittim, ses net, sorun yok.
✍🏻 Bir aydır kullanıyorum. Rüzgarı güzel kesiyor ve sesi iyi alıyor. Açık havada kullanıyorum. Gayet memnunum.
Yaka mikrofonu alırken nelere dikkat edilmeli 🤔
- Bağlantı şekline karar verin: Kablolu mu, kablosuz mu?
- Rüzgar sesini iyi kesip kesmediğini öğrenin
- Akıllı gürültü azaltma özelliği var mı bakın
- Kayıt süresini kontrol edin
- Ses kalitesi yorumlarını inceleyin
En İyi Yaka Mikrofonları Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 4626
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milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız
yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!