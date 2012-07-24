USB 2.0 ve 3.0 için 100W güç çıkışı çalışmaları başladı

Bugüne kadar veri aktarımı için en sık kullandığımız bağlantı arabirimi olan USB, 3.0 versiyonu ile yüksek aktarım hızlarına imkan tanısa da gelecekte yaygın kullanıma geçmesi beklenen Thunderbolt arabiriminin 10Gbps aktarım seviyesi ile baş edemeyecek gibi görünüyor. Bununla birlikte geliştiriciler güç çıkışı anlamında USB'yi bir adım öne taşımak için çalışmalara başladı.





USB 3.0 Promoter Group ve USB 2.0 Promoter Group ortaklığında USB üzerinden güç sağlama standartlarını artırıacak USB Power Delivery özelliğinin tamamlandığı duyuruldu.





Hali hazırda USB üzerinden pek çok mobil cihazı şarj etmek mümkün. Ancak düşük voltaj çıkışı nedeniyle laptop gibi yüksek güç gerektiren bazı cihazların şarj edilmesi mümkün olmuyordu.





Ortaklık hem USB 2.0, hem de USB 3.0 üzerinden bağlı cihazlara 100 Watt'a kadar enerji çıkışına imkan tanıyacak. Bu rakam Thunderbolt tarafından sağlanan enerjinin neredeyse on katı.





Üreticiler USB Power Delivery standardına sahip olduktan sonra bu ikonları ürünlerinin üzerinde kullanabilecek. USB Power Delivery için başvurular başlamış durumda.