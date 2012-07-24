USB 2.0 ve 3.0 için 100W güç çıkışı çalışmaları başladı

Haber Editörü
Bugüne kadar veri aktarımı için en sık kullandığımız bağlantı arabirimi olan USB, 3.0 versiyonu ile yüksek aktarım hızlarına imkan tanısa da gelecekte yaygın kullanıma geçmesi beklenen Thunderbolt arabiriminin 10Gbps aktarım seviyesi ile baş edemeyecek gibi görünüyor. Bununla birlikte geliştiriciler güç çıkışı anlamında USB'yi bir adım öne taşımak için çalışmalara başladı.
USB 3.0 Promoter Group ve USB 2.0 Promoter Group ortaklığında USB üzerinden güç sağlama standartlarını artırıacak USB Power Delivery özelliğinin tamamlandığı duyuruldu.
Hali hazırda USB üzerinden pek çok mobil cihazı şarj etmek mümkün. Ancak düşük voltaj çıkışı nedeniyle laptop gibi yüksek güç gerektiren bazı cihazların şarj edilmesi mümkün olmuyordu.
Ortaklık hem USB 2.0, hem de USB 3.0 üzerinden bağlı cihazlara 100 Watt'a kadar enerji çıkışına imkan tanıyacak. Bu rakam Thunderbolt tarafından sağlanan enerjinin neredeyse on katı.
Üreticiler USB Power Delivery standardına sahip olduktan sonra bu ikonları ürünlerinin üzerinde kullanabilecek. USB Power Delivery için başvurular başlamış durumda.
http://www.usb.org/developers/docs/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
usb3ün hız limitleri kime yetmiyor acaba? neredeyse sata3 kadar hızlı bir arabirim.. bu kadar yüksek veri aktarımına nerede ihtiyaç duyuyorsunuz acaba?5 Gbit hız ile mekanik disklerin hız limitlerinin çok çok üzerinde bir hız sunuyor size.. ha ssd derseniz 5Gbit zaten bir ssd'nin ihtiyaç duyacağı alt yapıyı verecektir. hangi handikaptan bahsediyorsunuz? saniyede 400MB hızı nerede kullanacak bu kadar veriyi nereye aktaracaksınız? bugün thunderbolt 10Gbit hız sunuyor.. peki nerede kullanacaksınız thunderboltunuz olsa?? hiçbiryerde... usb'deki güç konusu harici cihazların dışarıdan ekstra bir bağlantı ile bik ikinci kabloyla bağlamaktan sizi kurtarıyor.. en basitinden bir çok 2,5" disk kutusunda bile harici adaptör kullanmak zorundasınız.. bir çoğaltıcı taksanız güç unsuru büyük handikap yaratmakta.. ama bu handikap hızda değil güçte olmaktadır... öyle ezbere konuşmak kolay oluyor sanırım..!!!
Notebook'un veya tabletin USB çıkışı var ne de olsa.
Ona bir kablo takıyoruz. Kablonun diğer ucunu da kendi üzerindeki şarj adaptör girişi yerine takıyoruz.
Böylece kendi USB çıkışından verdiği voltajla kendisini şarj edecek. Pil hiç bitmeyecek.
Yani kendinden çıkan kendine girecek. Kendini yiyen yılan gibi
işte süper bir fikir...
kaç taneniz orjinal blu-raylarınızı hd nizde saklıyosunuz, korsancılık mantığıyla usb ye laf atmayın lütfen.
Thunderbolt intelin tekelinde mi evet daha neyin derdindesiniz
usb 100w
anlamında!
dedim ya elma armut :D:D misali
alakasız şeyler. usb nin dar boğazından kurtulmanın zamanı geldi de geçiyor.
Hd ve 3d filmler yaygınlaştıkça internet hızları 100mpbsleri bulunca diskler terabyteleri bulunca USB out thunderbolt in
buradaki kelimeyi anlayamadım tam olarak veri hızımı yoksa elektrik akımı mı?