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USB 2.0 ve 3.0 için 100W güç çıkışı çalışmaları başladı

6 yıl
2,5b
1
24
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugüne kadar veri aktarımı için en sık kullandığımız bağlantı arabirimi olan USB, 3.0 versiyonu ile yüksek aktarım hızlarına imkan tanısa da gelecekte yaygın kullanıma geçmesi beklenen Thunderbolt arabiriminin 10Gbps aktarım seviyesi ile baş edemeyecek gibi görünüyor. Bununla birlikte geliştiriciler güç çıkışı anlamında USB'yi bir adım öne taşımak için çalışmalara başladı.

USB 3.0 Promoter Group ve USB 2.0 Promoter Group ortaklığında USB üzerinden güç sağlama standartlarını artırıacak USB Power Delivery özelliğinin tamamlandığı duyuruldu.

Hali hazırda USB üzerinden pek çok mobil cihazı şarj etmek mümkün. Ancak düşük voltaj çıkışı nedeniyle laptop gibi yüksek güç gerektiren bazı cihazların şarj edilmesi mümkün olmuyordu. 

Ortaklık hem USB 2.0, hem de USB 3.0 üzerinden bağlı cihazlara 100 Watt'a kadar enerji çıkışına imkan tanıyacak. Bu rakam Thunderbolt tarafından sağlanan enerjinin neredeyse on katı. 

Üreticiler USB Power Delivery standardına sahip olduktan sonra bu ikonları ürünlerinin üzerinde kullanabilecek. USB Power Delivery için başvurular başlamış durumda.

http://www.usb.org/developers/docs/ Yorum Yaz
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me.ke 6 yıl
usb nin veri hızındaki handikapını yüksek güç sunarak kapatma çabası...
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Batuist 6 yıl me.ke
me.ke

usb nin veri hızındaki handikapını yüksek güç sunarak kapatma çabası...

usb3ün hız limitleri kime yetmiyor acaba? neredeyse sata3 kadar hızlı bir arabirim.. bu kadar yüksek veri aktarımına nerede ihtiyaç duyuyorsunuz acaba?5 Gbit hız ile mekanik disklerin hız limitlerinin çok çok üzerinde bir hız sunuyor size.. ha ssd derseniz 5Gbit zaten bir ssd'nin ihtiyaç duyacağı alt yapıyı verecektir. hangi handikaptan bahsediyorsunuz? saniyede 400MB hızı nerede kullanacak bu kadar veriyi nereye aktaracaksınız? bugün thunderbolt 10Gbit hız sunuyor.. peki nerede kullanacaksınız thunderboltunuz olsa?? hiçbiryerde... usb'deki güç konusu harici cihazların dışarıdan ekstra bir bağlantı ile bik ikinci kabloyla bağlamaktan sizi kurtarıyor.. en basitinden bir çok 2,5" disk kutusunda bile harici adaptör kullanmak zorundasınız.. bir çoğaltıcı taksanız güç unsuru büyük handikap yaratmakta.. ama bu handikap hızda değil güçte olmaktadır... öyle ezbere konuşmak kolay oluyor sanırım..!!!
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OverClocK1ng 6 yıl
İnşallah şöyle bir şey de olur:

Notebook'un veya tabletin USB çıkışı var ne de olsa.
Ona bir kablo takıyoruz. Kablonun diğer ucunu da kendi üzerindeki şarj adaptör girişi yerine takıyoruz.
Böylece kendi USB çıkışından verdiği voltajla kendisini şarj edecek. Pil hiç bitmeyecek.




Yani kendinden çıkan kendine girecek. Kendini yiyen yılan gibi


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Batuist 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

İnşallah şöyle bir şey de olur:

Notebook'un veya tabletin USB çıkışı var ne de olsa.
Ona bir kablo takıyoruz. Kablonun diğer ucunu da kendi üzerindeki şarj adaptör girişi yerine takıyoruz.
Böylece kendi USB çıkışından verdiği voltajla kendisini şarj edecek. Pil hiç bitmeyecek.




Yani kendinden çıkan kendine girecek. Kendini yiyen yılan gibi


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işte süper bir fikir...




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Virinom 6 yıl
Mevcut usb kabloları Batuist'in dediği gibi oldukça zayıf herkes de ha deyince yeni kablo alamayacağı için yaygınlaşması uzun sürecektir.Ayrıca ne kadar güvenilir o konuda da bir şey diyemem usb'den güç alan cihazdaki en ufak bir arızada tüm anakart yanabilir gibi geliyor.Onun haricinde oldukça kullanışlı olacağını düşünüyorum ilk aklıma gelen bazı harici sürücülerde usb kablosunun dışında güç kablosuda gerekiyordu bu da onları kullanışsız yapıyordu bu teknolojiyle beraber bu sorunda ortadan kalkacaktır.
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korsanzeki168 6 yıl
güzel bir gelişme nerdeyse masaüstü pclerde usb den baglana bilir böylelikle fakat veri iletim hızında boy ölçüşemez tunderbold la bunu usb3.0 olarak degil veri hızınıda arttırarak usb3.5 olarak piyasaya sürrünler kafa karışmasın...
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DH Misafiri 6 yıl
USB 3 saniyede 100 mb ile aktarım yapıyomu yapıyo
kaç taneniz orjinal blu-raylarınızı hd nizde saklıyosunuz, korsancılık mantığıyla usb ye laf atmayın lütfen.
Thunderbolt intelin tekelinde mi evet daha neyin derdindesiniz
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atalay_xxx 6 yıl
Thunderbolt 10w
usb 100w
anlamında!
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kreislerzyq 6 yıl
buradaki kelimeyi anlayamadım tam olarak veri hızımı yoksa elektrik akımı mı?
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xtreme55 6 yıl
Veri aktarım kısmındaki eksliklerini, enerji aktarımı ile tamamlamayı düşünüyorlar ama bence başarı şansları düşük. Bu tip arabirimlerde veri aktarımının en önemli kıstas olduğunu düşünüyorum, elektrik aktarımı çok geri planda kalacaktır.
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syler23 6 yıl
ben akım olarak anladım cihaz şarjı falan yazmışlar.. hız olarak değil yani
dedim ya elma armut :D:D misali
alakasız şeyler. usb nin dar boğazından kurtulmanın zamanı geldi de geçiyor.
Hd ve 3d filmler yaygınlaştıkça internet hızları 100mpbsleri bulunca diskler terabyteleri bulunca USB out thunderbolt in
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Batuist 6 yıl
o zaman bizim kullandığımız usb kablolar içinden 100W geçirdim mi (20A) lamba gibi parlar sanırım :)
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filteke 6 yıl
Ortaklık hem USB 2.0, hem de USB 3.0 üzerinden 100 Watt'a kadar güç çıkışına imkan tanıyacak. Bu rakam Thunderbolt tarafından sağlanan rakamın neredeyse on katı.
buradaki kelimeyi anlayamadım tam olarak veri hızımı yoksa elektrik akımı mı?
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