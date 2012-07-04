USB 3.0 ve Thunderbolt destekli Buffalo HD-PATU3 resmiyet kazandı

Haber Editörü
Tüketicilere çeşitli veri depolama çözümleri sunan Buffalo firması, yeni harici sabit diski HD-PATU3'e resmiyet kazandırdı. HD-PATU3'ü piyasadaki çoğu rakibinden farklı kılan özelliği ise hem USB 3.0 hem de Thunderbolt bağlantılarına destek vermesi. Intel tarafından geliştirilen Thunderbolt teknolojisi, USB 2.0'a kıyasla 20 kata kadar, FireWire 800'e kıyasla 12 kata kadar, USB 3.0'a kıyasla ise 2 kata kadar daha hızlı veri transfer hızı iddiası taşıyor.
500 GB ve 1 TB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğine sahip HD-PATU3'ün bu aydan itibaren Uzakdoğu pazarına giriş yapacağı tahmin ediliyor. 500 GB'lık versiyon için 347$, 1 TB'lık versiyon için 416$ fiyat belirlenmiş. Harici sabit disklerle beraber 50 cm'lik Thunderbolt kablosu hediye ediliyor.
http://buffalo.jp/product/news/2012/07/04_07/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İçinde o hıza yetişebilecek bir SSD olursa evet candır, eğer içindeki HDD ise patlıcandır.
ki olmadan önce ne kullandığınız önemli , hatta bu teknolojinin şuanda AKTİF kullanım miktarı ve yayılma süreside önemli.
Teknoloji güzelşey ancak fiyat / performans değeri masaüstü kullanıcısı üzerinden cansız kalmış
Diğeri de tahmin edeceğiniz gibi crucial amazon.com/...
Buffalo, sattığı malı SSD zannetmiş galiba, birileri bu firmaya SSD ile HDD arasındaki farkı anlatmalı, yazık günah bu zamanda bu cehalet.