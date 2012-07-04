USB 3.0 ve Thunderbolt destekli Buffalo HD-PATU3 resmiyet kazandı

Tüketicilere çeşitli veri depolama çözümleri sunan Buffalo firması, yeni harici sabit diski HD-PATU3'e resmiyet kazandırdı. HD-PATU3'ü piyasadaki çoğu rakibinden farklı kılan özelliği ise hem USB 3.0 hem de Thunderbolt bağlantılarına destek vermesi. Intel tarafından geliştirilen Thunderbolt teknolojisi, USB 2.0'a kıyasla 20 kata kadar, FireWire 800'e kıyasla 12 kata kadar, USB 3.0'a kıyasla ise 2 kata kadar daha hızlı veri transfer hızı iddiası taşıyor.



500 GB ve 1 TB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğine sahip HD-PATU3'ün bu aydan itibaren Uzakdoğu pazarına giriş yapacağı tahmin ediliyor. 500 GB'lık versiyon için 347$, 1 TB'lık versiyon için 416$ fiyat belirlenmiş. Harici sabit disklerle beraber 50 cm'lik Thunderbolt kablosu hediye ediliyor.



http://buffalo.jp/product/news/2012/07/04_07/