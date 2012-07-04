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USB 3.0 ve Thunderbolt destekli Buffalo HD-PATU3 resmiyet kazandı

6 yıl
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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USB 3.0 ve Thunderbolt destekli Buffalo HD-PATU3 resmiyet kazandı
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Tüketicilere çeşitli veri depolama çözümleri sunan Buffalo firması, yeni harici sabit diski HD-PATU3'e resmiyet kazandırdı. HD-PATU3'ü piyasadaki çoğu rakibinden farklı kılan özelliği ise hem USB 3.0 hem de Thunderbolt bağlantılarına destek vermesi. Intel tarafından geliştirilen Thunderbolt teknolojisi, USB 2.0'a kıyasla 20 kata kadar, FireWire 800'e kıyasla 12 kata kadar, USB 3.0'a kıyasla ise 2 kata kadar daha hızlı veri transfer hızı iddiası taşıyor.
500 GB ve 1 TB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğine sahip HD-PATU3'ün bu aydan itibaren Uzakdoğu pazarına giriş yapacağı tahmin ediliyor. 500 GB'lık versiyon için 347$, 1 TB'lık versiyon için 416$ fiyat belirlenmiş. Harici sabit disklerle beraber 50 cm'lik Thunderbolt kablosu hediye ediliyor.
USB 3.0 ve Thunderbolt destekli Buffalo HD-PATU3 resmiyet kazandı
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http://buffalo.jp/product/news/2012/07/04_07/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
abdulmusavvir 6 yıl
Orijinalden alıntı: Oziko
Thunderbolt candır. Saniyede 800 MB veri aktarımı. İyice sabırsız oluyoruz.

İçinde o hıza yetişebilecek bir SSD olursa evet candır, eğer içindeki HDD ise patlıcandır.
1 Yanıt Yanıtla
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Bukalemun 6 yıl abdulmusavvir
baba_mustafa

Oziko
Thunderbolt candır. Saniyede 800 MB veri aktarımı. İyice sabırsız oluyoruz.

İçinde o hıza yetişebilecek bir SSD olursa evet candır, eğer içindeki HDD ise patlıcandır.


ki olmadan önce ne kullandığınız önemli , hatta bu teknolojinin şuanda AKTİF kullanım miktarı ve yayılma süreside önemli.

Teknoloji güzelşey ancak fiyat / performans değeri masaüstü kullanıcısı üzerinden cansız kalmış
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Oziko 6 yıl
Thunderbolt candır. Saniyede 800 MB veri aktarımı. İyice sabırsız oluyoruz.
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tarkowskitat 6 yıl
Piyasada ilksin diye en yüksek fiyattan satma kafası nedir yahu
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hayyam_karadenizli 6 yıl
1 TBB SSD sadece OCZ üretebiliyor o HDD kesin ve de çok pahalı, 512 GB modelin içinde SSD varsa fiyat normal, yok eğer HDD varsa müthiş kazık fiyat.
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FreeRun 6 yıl
10 sene sonra evime girecek olan teknolojiler hakkında haberler okumak iyi oluyor neyse..
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hacı.basat 6 yıl
500 GB'lık HDD için 347$ demek. Şu 512 GB SSD'ler geçen hafta 333 dolardı. amazon.com/...
Diğeri de tahmin edeceğiniz gibi crucial amazon.com/...
Buffalo, sattığı malı SSD zannetmiş galiba, birileri bu firmaya SSD ile HDD arasındaki farkı anlatmalı, yazık günah bu zamanda bu cehalet.
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Bukalemun 6 yıl
Sadece KUTU - KABLO opsiyonu daha iyi olurdu. 2tb lık HDD alanlar maliyet açısından iyi bir taşınabilir ARŞİV DEPOSU sahibi olacak ve piyasada yayılacaktı. kutu ve yüksek hdd fiyatı ile AL BENİSİ para diye bağırıyor ... Ferrari gibi olmuş....
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Pardus Linux 6 yıl
İçinde altı üstü bir HDD var Thunderbolt olsa ne yazar pratikte HDD ile 10 gigabit hıza ulaşmak zaten imkansız ha içinde SSD olur o zaman hem fiyatı hem Thunderbolt'u anlarım.
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memoseler 6 yıl
Bu fiyat ile etkili olabileceğini düşünmüyorum. Piyasada ilksin diye en yüksek fiyattan satma kafası nedir yahu
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