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Ubisoft & SEGA oyunlarında Black Friday indirimleri başladı

Voidu’da Black Friday indirimleri erken başladı! Tam 8 gün sürecek indirimle en popüler Ubisoft ve Sega oyunlarında büyük indirimler seni bekliyor! Black Friday süresince indirimde oyunlar burada:
6 ay
697
1
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Voidu’da Black Friday indirimleri erken başladı! Tam 8 gün sürecek indirimle en popüler Ubisoft ve Sega oyunlarında büyük indirimler seni bekliyor! Black Friday süresince indirimde giren popüler oyunlar;

UBISOFT

Assassin’s Creed Origins - 66.85 TL
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (Standard) -  57.97 TL
Tom Clancy’s The Division -  34.67 TL
Far Cry 5 - 123.27 TL

SEGA

Bayonetta –  30.09 TL
Total War Warhammer –  64.97 TL
Total War: ROME II: Emperor Edition - 59.51 TL
Yakuza 0 – 58.03 TL
Fırsat henüz bitmedi! Daha bir çok oyunda indirimler devam ediyor! Bu linke tıklayarak indirime giren tüm oyunlara göz atabilirsin!


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