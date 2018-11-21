Ubisoft & SEGA oyunlarında Black Friday indirimleri başladı

Voidu’da Black Friday indirimleri erken başladı! Tam 8 gün sürecek indirimle en popüler Ubisoft ve Sega oyunlarında büyük indirimler seni bekliyor! Black Friday süresince indirimde giren popüler oyunlar;
UBISOFTAssassin’s Creed Origins - 66.85 TL
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (Standard) - 57.97 TL
Tom Clancy’s The Division - 34.67 TL
Far Cry 5 - 123.27 TL
SEGABayonetta – 30.09 TL
Total War Warhammer – 64.97 TL
Total War: ROME II: Emperor Edition - 59.51 TL
Yakuza 0 – 58.03 TLFırsat henüz bitmedi! Daha bir çok oyunda indirimler devam ediyor! Bu linke tıklayarak indirime giren tüm oyunlara göz atabilirsin!
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