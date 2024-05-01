Assassin's Creed Mirage nihayet iPhone ve iPad’e geliyor

Assassin's Creed Mirage, önümüzdeki ay iPhone ve iPad'lerde
Sizi dokuzuncu yüzyılın Bağdat sokaklarına götüren Assassin's Creed Mirage, 6 Haziran'da iPhone 15 Pro serisi ve M serisi çipe sahip iPad'ler için satışa sunulacak. Ubisoft, oyunun mobil versiyonunun konsol versiyonuyla aynı deneyimi sunduğunun altını çizerken oyun kontrollerini dokunmatik ekrana uyarlamak için çok çalıştıklarını belirtti. Bu arada Assassin's Creed Mirage, Razer Kishi Ultra gibi kontrol cihazlarını da destekleyecek.
iPhone 15 etkinliğinde ayrıca Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake ve Death Stranding Director's Cut oyunlarının da geleceği duyurulmuştu. Bu oyunlar programa uygun bir şekilde iPhone ve iPad’lere gelmişlerdi. Assassin's Creed Mirage’ın başlangıçta 2024’ün başlarında geleceği açıklanmıştı ancak bu tarih önemli ölçüde ertelenmiş oldu.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.