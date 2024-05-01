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    Anlık Bildirim

    Assassin's Creed Mirage nihayet iPhone ve iPad’e geliyor

    Ubisoft, Assassin's Creed Mirage oyununun 6 Haziran'dan itibaren iPhone ve iPad'e indirilebileceğini duyurdu. Oyunun konsol sürümüyle aynı deneyimi vaat ettiğinin de altı çizildi.
    Assassin's Creed Mirage nihayet iPhone ve iPad’e geliyor Tam Boyutta Gör
    Popüler oyun serisi Assassin's Creed’in halihazırdaki son yapımı olan Assassin's Creed Mirage, biraz gecikmeli de olsa nihayet iPhone ve iPad’e geliyor. Mobil platformlarda çıkacak ilk Assassin's Creed oyunu olan Mirage, geçtiğimiz yılın eylül ayında iPhone 15 etkinliği sırasında duyurulmuştu. Bu etkinlikte oyunun 2024’ün başlarında geleceği açıklanmıştı.

    Assassin's Creed Mirage, önümüzdeki ay iPhone ve iPad'lerde

    Sizi dokuzuncu yüzyılın Bağdat sokaklarına götüren Assassin's Creed Mirage, 6 Haziran'da iPhone 15 Pro serisi ve M serisi çipe sahip iPad'ler için satışa sunulacak. Ubisoft, oyunun mobil versiyonunun konsol versiyonuyla aynı deneyimi sunduğunun altını çizerken oyun kontrollerini dokunmatik ekrana uyarlamak için çok çalıştıklarını belirtti. Bu arada Assassin's Creed Mirage, Razer Kishi Ultra gibi kontrol cihazlarını da destekleyecek.

    Assassin's Creed Mirage nihayet iPhone ve iPad’e geliyor Tam Boyutta Gör
    Ubisoft, Assassin's Creed Mirage'ın Ubisoft Connect aracılığıyla çapraz ilerlemeyi ve kaydetmeyi desteklediğini de açıkladı. Dolayısıyla platformdan bağımsız olarak oyuna kaldığınız yerden devam edebileceksiniz. Oyunu indirmek ücretsiz olacak ve 90 dakikalık ücretsiz deneme süresi bulunacak. Bundan sonra, uyumlu herhangi bir iPhone veya iPad'de oynamaya devam etmek için 50 dolarlık uygulama içi satın alım gerekecek. Bu arada Assassin's Creed Mirage, geçtiğimiz ekim ayında PS5/4, Xbox Series X/S ve Xbox One için piyasaya sürülmüştü.

    iPhone 15 etkinliğinde ayrıca Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake ve Death Stranding Director's Cut oyunlarının da geleceği duyurulmuştu. Bu oyunlar programa uygun bir şekilde iPhone ve iPad’lere gelmişlerdi. Assassin's Creed Mirage’ın başlangıçta 2024’ün başlarında geleceği açıklanmıştı ancak bu tarih önemli ölçüde ertelenmiş oldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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