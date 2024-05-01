Tam Boyutta Gör Popüler oyun serisi Assassin's Creed’in halihazırdaki son yapımı olan Assassin's Creed Mirage, biraz gecikmeli de olsa nihayet iPhone ve iPad’e geliyor. Mobil platformlarda çıkacak ilk Assassin's Creed oyunu olan Mirage, geçtiğimiz yılın eylül ayında iPhone 15 etkinliği sırasında duyurulmuştu. Bu etkinlikte oyunun 2024’ün başlarında geleceği açıklanmıştı.

Assassin's Creed Mirage, önümüzdeki ay iPhone ve iPad'lerde

Sizi dokuzuncu yüzyılın Bağdat sokaklarına götüren Assassin's Creed Mirage, 6 Haziran'da iPhone 15 Pro serisi ve M serisi çipe sahip iPad'ler için satışa sunulacak. Ubisoft, oyunun mobil versiyonunun konsol versiyonuyla aynı deneyimi sunduğunun altını çizerken oyun kontrollerini dokunmatik ekrana uyarlamak için çok çalıştıklarını belirtti. Bu arada Assassin's Creed Mirage, Razer Kishi Ultra gibi kontrol cihazlarını da destekleyecek.

Tam Boyutta Gör Ubisoft, Assassin's Creed Mirage'ın Ubisoft Connect aracılığıyla çapraz ilerlemeyi ve kaydetmeyi desteklediğini de açıkladı. Dolayısıyla platformdan bağımsız olarak oyuna kaldığınız yerden devam edebileceksiniz. Oyunu indirmek ücretsiz olacak ve 90 dakikalık ücretsiz deneme süresi bulunacak. Bundan sonra, uyumlu herhangi bir iPhone veya iPad'de oynamaya devam etmek için 50 dolarlık uygulama içi satın alım gerekecek. Bu arada Assassin's Creed Mirage, geçtiğimiz ekim ayında PS5/4, Xbox Series X/S ve Xbox One için piyasaya sürülmüştü.

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iPhone 15 etkinliğinde ayrıca Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake ve Death Stranding Director's Cut oyunlarının da geleceği duyurulmuştu. Bu oyunlar programa uygun bir şekilde iPhone ve iPad’lere gelmişlerdi. Assassin's Creed Mirage’ın başlangıçta 2024’ün başlarında geleceği açıklanmıştı ancak bu tarih önemli ölçüde ertelenmiş oldu.

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Assassin's Creed Mirage nihayet iPhone ve iPad’e geliyor