Ubisoft, ücretsiz FPS oyununun "XDefiant" çıkış tarihini açıkladı

Tam Boyutta Gör Ubisoft’un ücretsiz nişancı oyunu Tom Clancy’s XDefiant art arda ertelemelerin ardından nihayet çıkış yapıyor. FPS oyununun PS5, Xbox Series X/S ve PC platformu için 21 Mayıs’ta çıkış yapacağı resmî olarak açıklandı.

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XDefiant, 21 Mayıs’ta çıkış yapıyor

Splinter Cell, Ghost Recon ve The Division’ın karışımı olan XDefiant, ilk olarak 2021'de Tom Clancy’s XDefiant olarak çıktı ancak Ubisoft daha sonra Tom Clancy hayranlarının eleştirisi üzerine Tom Clancy ibaresinin kaldırılacağını duyurdu. Oyun, o zamandan bu yana çok sayıda kapalı beta testi gördü ancak tüm oyunculara açık hale hiç gelemedi. Geçen yıl yazın çıkış yapması planlandı, ardından Ekim ayında oyun deneyimindeki tutarsızlıklar nedeniyle bir kez daha ertelendi.

Oyunun beş mod (Domination, Hot Shot, Occupy, Escort ve Zone Control), 14 harita, 24 silah ve 44 eklentiyle 21 Mayıs’ta çıkış yapacak. Başlangıçta yer alacak haritalar da açıklandı; Arena, Attica Heights, Dumbo, Echelon HQ, Emporium, Liberty, Mayday, Meltdown, Midway, Nudleplex, Pueblito, Showtime, Times Square ve Zoo. Daha önce duyurulan beş grubun tamamı da oyunun sezon öncesi döneminde seçilebilir olacak; Far Cry’dan bildiğimiz Libertad, Ghost Recon’dan Phantoms, Splinter Cell’den, The Division’dan Echelon Cleaners ve Watch Dogs’dan Dedsec. Bunlardan bazıları kilidi açıldıktan veya satın alındıktan sonra seçilebilecek.

Ubisoft, XDefiant’ın sezon öncesi dönemi sona erdiğinde üç ayda bir yeni bir sezon başlatacak. Yapımcı, her sezon yeni haritalar, silahlar ve grupların geleceğinin sözünü verdi. XDefiant’a gelecekte dört yeni grup, 12 harita ve 12 silah eklenecek.

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Ubisoft'un ücretsiz FPS oyunu XDefiant için çıkış tarihi açıkland