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    Ubisoft, ücretsiz FPS oyununun "XDefiant" çıkış tarihini açıkladı

    Ubisoft, uzun süredir ertelenen ücretsiz FPS oyunu XDefiant'ın çıkış tarihini nihayet açıkladı. Birinci şahıs nişancı oyunu PC ve konsollara eş zamanlı çıkış yapacak.
    ubisoft xdefiant çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Ubisoft’un ücretsiz nişancı oyunu Tom Clancy’s XDefiant art arda ertelemelerin ardından nihayet çıkış yapıyor. FPS oyununun PS5, Xbox Series X/S ve PC platformu için 21 Mayıs’ta çıkış yapacağı resmî olarak açıklandı.

    XDefiant, 21 Mayıs’ta çıkış yapıyor

    Splinter Cell, Ghost Recon ve The Division’ın karışımı olan XDefiant, ilk olarak 2021'de Tom Clancy’s XDefiant olarak çıktı ancak Ubisoft daha sonra Tom Clancy hayranlarının eleştirisi üzerine Tom Clancy ibaresinin kaldırılacağını duyurdu. Oyun, o zamandan bu yana çok sayıda kapalı beta testi gördü ancak tüm oyunculara açık hale hiç gelemedi. Geçen yıl yazın çıkış yapması planlandı, ardından Ekim ayında oyun deneyimindeki tutarsızlıklar nedeniyle bir kez daha ertelendi.

    Oyunun beş mod (Domination, Hot Shot, Occupy, Escort ve Zone Control), 14 harita, 24 silah ve 44 eklentiyle 21 Mayıs’ta çıkış yapacak. Başlangıçta yer alacak haritalar da açıklandı; Arena, Attica Heights, Dumbo, Echelon HQ, Emporium, Liberty, Mayday, Meltdown, Midway, Nudleplex, Pueblito, Showtime, Times Square ve Zoo. Daha önce duyurulan beş grubun tamamı da oyunun sezon öncesi döneminde seçilebilir olacak; Far Cry’dan bildiğimiz Libertad, Ghost Recon’dan Phantoms, Splinter Cell’den, The Division’dan Echelon Cleaners ve Watch Dogs’dan Dedsec. Bunlardan bazıları kilidi açıldıktan veya satın alındıktan sonra seçilebilecek.

    Ubisoft, XDefiant’ın sezon öncesi dönemi sona erdiğinde üç ayda bir yeni bir sezon başlatacak. Yapımcı, her sezon yeni haritalar, silahlar ve grupların geleceğinin sözünü verdi. XDefiant’a gelecekte dört yeni grup, 12 harita ve 12 silah eklenecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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