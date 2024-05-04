İddia: Resident Evil 9, 2025’in başlarında çıkacak

Resident Evil 9, Ocak 2025’te çıkabilir
2021 yılında çıkan Resident Evil Village’ın ardından hayranlar, Capcom’un yeni hikayesi için gün saymaya başlamıştı. Son yıllarda birçok sızıntıya konu olan yeni yapımdan önemli bir iddia geldi. Güvenilir sızıntı kaynaklarından olan Dusk Golem, Resident Evil 9’un önümüzdeki aylarda tanıtılacağını ve geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan ertelenme haberlerinin gerçek olmadığını belirtti.
Dusk Golem, Resident Evil 9’un 7 yıldır geliştirildiğini ve muhtemelen Ocak 2025’te satışa sunulacağını belirtti. Bu iddialara rağmen Golem, Capcom’un Ocak 2025 çıkışını hedeflediğini ancak kesin bir karar vermediklerini belirtti. Buna göre Resident Evil 9, bazı gecikmeler yaşayabilir ancak her halükârda Capcom’un yapımı 2025’in ilk aylarında piyasaya sürmesi bekleniyor. Resident Evil serisinde birçok yeni hikâyeye kapı açması planlanan Resident Evil 9, serinin şimdiye kadarki en büyük oyunu olacak.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.