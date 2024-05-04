İddia: Resident Evil 9, 2025’in başlarında çıkacak

Tam Boyutta Gör Korku oyun türünün en başarılı ve popüler isimlerinden olan Resident Evil, 2012 yılının sonrasında başarısız birkaç yıl geçirmişti. Bu doğrultuda seriyi baştan aşağı yenileyen Capcom; Resident Evil 7, Resident Evil Village, Resident Evil 2 Remake ve Resident Evil 4 gibi başarılı yapımlar piyasaya sürerek seriye olan güveni tekrar kazanmıştı. Son yıllarda popülerliği bir hayli artan serinin yeni oyunu için geri sayım başladı. RE 7 ile başlayan üçlemeyi bitirecek olan Resident Evil 9, iddialara göre çok yakında tanıtılacak.

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Resident Evil 9, Ocak 2025’te çıkabilir

2021 yılında çıkan Resident Evil Village’ın ardından hayranlar, Capcom’un yeni hikayesi için gün saymaya başlamıştı. Son yıllarda birçok sızıntıya konu olan yeni yapımdan önemli bir iddia geldi. Güvenilir sızıntı kaynaklarından olan Dusk Golem, Resident Evil 9’un önümüzdeki aylarda tanıtılacağını ve geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan ertelenme haberlerinin gerçek olmadığını belirtti.

Dusk Golem, Resident Evil 9’un 7 yıldır geliştirildiğini ve muhtemelen Ocak 2025’te satışa sunulacağını belirtti. Bu iddialara rağmen Golem, Capcom’un Ocak 2025 çıkışını hedeflediğini ancak kesin bir karar vermediklerini belirtti. Buna göre Resident Evil 9, bazı gecikmeler yaşayabilir ancak her halükârda Capcom’un yapımı 2025’in ilk aylarında piyasaya sürmesi bekleniyor. Resident Evil serisinde birçok yeni hikâyeye kapı açması planlanan Resident Evil 9, serinin şimdiye kadarki en büyük oyunu olacak.



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Resident Evil 9 için tarih verildi