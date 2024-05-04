Tam Boyutta Gör Yeni söylenti, bir sonraki Tomb Raider oyununun serinin önceki oyunlarından tamamen farklı bir çizgide (açık dünya) olacağı, Lara Croft'un yeni araçlarla tuzakları ve engelleri aşacağı ve Hindistan'da geçeceğini belirtiyor.

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Hindistan'da geçecek

Eleştirmenlerden olumlu not alan Tomb Raider reboot üçlemesinin ilk iki oyununun arkasındaki geliştiriciler Crystal Dynamics, Nisan 2022’de düzenlenen State of Unreal etkinliğinde başarılı serinin yeni oyunu için geliştirilme sürecinin başladığını resmî olarak duyurmuştu. Yeni Tomb Raider oyununun Unreal Engine 5 kullanılarak yapılacağı bilgisi dışında bir şey paylaşılmadı. Oyunun resmî olarak ortaya çıkmasından bu yana geçen iki yıllık sürede Crystal Dynamics, resmi olarak sadece Lara Croft’un yeni oyunda yeniden tasarlanacağı bilgisini paylaştı. Bunun dışında ana Tomb Raider oyunu cephesinde uzun süredir sessizlik hakim. Ancak, yakın zamanda ortaya çıkan söylentiler, oyuncuların yeni Tomb Raider oyunundan neler bekleyeceği konusunda ufak bir fikir veriyor.

Bir sonraki Tomb Raider oyununun tamamen açık dünya olacağı ve Hindistan’da geçeceği söyleniyor. Yeni Tomb Raider, manzarasıyla etkileyecek ve oyunculara geniş, sınırsız bir arazide engelleri kolayca aşmalarına yardımcı olacak yeni ulaşım araçları içerecek. Söz konusu yeni ulaşım şekillerinin Lara Croft’un önceki oyunlarda kullandığı mevcut geçiş yöntemlerine ek olarak motosiklet ve paraşüt gibi şeyleri de içerdiği söyleniyor.

Yeni Tomb Raider oyununun ne zaman çıkacağına dair bir bilgi yok.

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Yeni Tomb Raider oyunu açık dünya olabilir