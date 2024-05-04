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    Anlık Bildirim

    Yeni Tomb Raider oyunu açık dünya olabilir

    Tomb Raider serisinin bir sonraki ana oyununun tamamen açık dünya ortamında geçeceği söyleniyor. Lara Croft, yeni ulaşım araçlarıyla Hindistan'da tuzakları aşmaya çalışacak.
    yeni tomb raider oyunu açık dünya olabilir Tam Boyutta Gör
    Yeni söylenti, bir sonraki Tomb Raider oyununun serinin önceki oyunlarından tamamen farklı bir çizgide (açık dünya) olacağı, Lara Croft'un yeni araçlarla tuzakları ve engelleri aşacağı ve Hindistan'da geçeceğini belirtiyor.

    Hindistan'da geçecek

    Eleştirmenlerden olumlu not alan Tomb Raider reboot üçlemesinin ilk iki oyununun arkasındaki geliştiriciler Crystal Dynamics, Nisan 2022’de düzenlenen State of Unreal etkinliğinde başarılı serinin yeni oyunu için geliştirilme sürecinin başladığını resmî olarak duyurmuştu. Yeni Tomb Raider oyununun Unreal Engine 5 kullanılarak yapılacağı bilgisi dışında bir şey paylaşılmadı. Oyunun resmî olarak ortaya çıkmasından bu yana geçen iki yıllık sürede Crystal Dynamics, resmi olarak sadece Lara Croft’un yeni oyunda yeniden tasarlanacağı bilgisini paylaştı. Bunun dışında ana Tomb Raider oyunu cephesinde uzun süredir sessizlik hakim. Ancak, yakın zamanda ortaya çıkan söylentiler, oyuncuların yeni Tomb Raider oyunundan neler bekleyeceği konusunda ufak bir fikir veriyor.

    Bir sonraki Tomb Raider oyununun tamamen açık dünya olacağı ve Hindistan’da geçeceği söyleniyor. Yeni Tomb Raider, manzarasıyla etkileyecek ve oyunculara geniş, sınırsız bir arazide engelleri kolayca aşmalarına yardımcı olacak yeni ulaşım araçları içerecek. Söz konusu yeni ulaşım şekillerinin Lara Croft’un önceki oyunlarda kullandığı mevcut geçiş yöntemlerine ek olarak motosiklet ve paraşüt gibi şeyleri de içerdiği söyleniyor.

    Yeni Tomb Raider oyununun ne zaman çıkacağına dair bir bilgi yok.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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