Yeni Tomb Raider oyunu açık dünya olabilir

Hindistan'da geçecek
Eleştirmenlerden olumlu not alan Tomb Raider reboot üçlemesinin ilk iki oyununun arkasındaki geliştiriciler Crystal Dynamics, Nisan 2022’de düzenlenen State of Unreal etkinliğinde başarılı serinin yeni oyunu için geliştirilme sürecinin başladığını resmî olarak duyurmuştu. Yeni Tomb Raider oyununun Unreal Engine 5 kullanılarak yapılacağı bilgisi dışında bir şey paylaşılmadı. Oyunun resmî olarak ortaya çıkmasından bu yana geçen iki yıllık sürede Crystal Dynamics, resmi olarak sadece Lara Croft’un yeni oyunda yeniden tasarlanacağı bilgisini paylaştı. Bunun dışında ana Tomb Raider oyunu cephesinde uzun süredir sessizlik hakim. Ancak, yakın zamanda ortaya çıkan söylentiler, oyuncuların yeni Tomb Raider oyunundan neler bekleyeceği konusunda ufak bir fikir veriyor.
Bir sonraki Tomb Raider oyununun tamamen açık dünya olacağı ve Hindistan’da geçeceği söyleniyor. Yeni Tomb Raider, manzarasıyla etkileyecek ve oyunculara geniş, sınırsız bir arazide engelleri kolayca aşmalarına yardımcı olacak yeni ulaşım araçları içerecek. Söz konusu yeni ulaşım şekillerinin Lara Croft’un önceki oyunlarda kullandığı mevcut geçiş yöntemlerine ek olarak motosiklet ve paraşüt gibi şeyleri de içerdiği söyleniyor.
Yeni Tomb Raider oyununun ne zaman çıkacağına dair bir bilgi yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.