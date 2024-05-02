Xbox Game Pass'e Mayıs'ın ilk iki haftasında eklenecek oyunlar açıklandı

- 🎮 Xbox Game Pass'e Mayıs’ta eklenecek oyunlar
- 👋 Xbox Game Pass'ten 15 Mayıs'ta kaldırılacak oyunlar
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Eklenecek oyunlara baktığımızda 347 TL’ye satılan Tomb Raider: Definitive Edition ve çıkışıyla birlikte ilk gün Game Pass’e gelecek Little Kitty, Big City oyunu dikkat çekiyor. Little Kitty, Big City oyununda sokakta kaybolmuş bir kedinin eve dönüş macerasını oynuyıruz. Açık dünya türündeki oyunda şehirdeki insanlar, dükkanlar ve diğer hayvanlarla etkileşime girebiliyoruz.
🎮 Xbox Game Pass'e Mayıs’ta eklenecek oyunlar
- Have A Nice Death (Bulut, Konsol ve PC): Eklendi
- Tomb Raider: Definitive Edition (Bulut, Konsol ve PC): Eklendi
- Kona II: Brume (Bulut, Konsol ve PC): 7 Mayıs
- Little Kitty, Big City (CBulut, Konsol ve PC): 9 Mayıs
- Brothers: A Tale of Two Sons (Bulut, Konsol ve PC): 14 Mayıs
👋 Xbox Game Pass'ten 15 Mayıs'ta kaldırılacak oyunlar
- Eastern Exorcist (Bulut, Konsol, PC)
- Eiyuden Chronicle: Rising (Bulut, Konsol, PC)
- Fuga: Melodies of Steel 2 (Cloud, Console, PC)
- Ghostlore (Bulut, Konsol, PC)
- Just Cause 4 Reloaded (Bulut, Konsol, PC)
- Norco (Bulut, Konsol, PC)
- SD Gundam Battle Alliance (Bulut, Konsol, PC)
- Supraland Six Inches Under (Bulut, Konsol, PC)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.