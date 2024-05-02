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    Xbox Game Pass'e Mayıs'ın ilk iki haftasında eklenecek oyunlar açıklandı

    Xbox Game Pass'e Mayıs'ın ilk iki haftasında 5 yeni oyun ekleniyor. Eklenecek oyunlar arasında Tomb Raider: Definitive Edition, Brothers: A Tale of Two Sons ve Little Kitty, Big City öne çıkıyor.
    Xbox Game Pass'e Mayıs'ta eklenecek oyunlar açıklandı! İşte liste Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için oyun abonelik sistemi Game Pass’e Mayıs’ın ilk iki haftasında eklenecek ve Game Pass’ten kaldırılacak oyunlar açıklandı. Mayıs’ın ilk yarısında kullanıcıları 5 yeni oyun bekliyor.

    Eklenecek oyunlara baktığımızda 347 TL’ye satılan Tomb Raider: Definitive Edition ve çıkışıyla birlikte ilk gün Game Pass’e gelecek Little Kitty, Big City oyunu dikkat çekiyor. Little Kitty, Big City oyununda sokakta kaybolmuş bir kedinin eve dönüş macerasını oynuyıruz. Açık dünya türündeki oyunda şehirdeki insanlar, dükkanlar ve diğer hayvanlarla etkileşime girebiliyoruz.

    🎮 Xbox Game Pass'e Mayıs’ta eklenecek oyunlar

    • Have A Nice Death (Bulut, Konsol ve PC): Eklendi
    • Tomb Raider: Definitive Edition (Bulut, Konsol ve PC): Eklendi
    • Kona II: Brume (Bulut, Konsol ve PC): 7 Mayıs
    • Little Kitty, Big City (CBulut, Konsol ve PC): 9 Mayıs
    • Brothers: A Tale of Two Sons (Bulut, Konsol ve PC): 14 Mayıs

    👋 Xbox Game Pass'ten 15 Mayıs'ta kaldırılacak oyunlar

    • Eastern Exorcist (Bulut, Konsol, PC)
    • Eiyuden Chronicle: Rising (Bulut, Konsol, PC)
    • Fuga: Melodies of Steel 2 (Cloud, Console, PC)
    • Ghostlore (Bulut, Konsol, PC)
    • Just Cause 4 Reloaded (Bulut, Konsol, PC)
    • Norco (Bulut, Konsol, PC)
    • SD Gundam Battle Alliance (Bulut, Konsol, PC)
    • Supraland Six Inches Under (Bulut, Konsol, PC) 
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    golden evde beslenir mi this message was created automatically by mail delivery software. a message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. this is a permanent error. the following address(es) failed: setcard nakite çevirme ev internet taahhüt bitince ne olur lisans okurken önlisans diploması almak

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