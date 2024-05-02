Xbox Game Pass'e Mayıs'ın ilk iki haftasında eklenecek oyunlar açıklandı

Tam Boyutta Gör Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için oyun abonelik sistemi Game Pass’e Mayıs’ın ilk iki haftasında eklenecek ve Game Pass’ten kaldırılacak oyunlar açıklandı. Mayıs’ın ilk yarısında kullanıcıları 5 yeni oyun bekliyor.

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Eklenecek oyunlara baktığımızda 347 TL’ye satılan Tomb Raider: Definitive Edition ve çıkışıyla birlikte ilk gün Game Pass’e gelecek Little Kitty, Big City oyunu dikkat çekiyor. Little Kitty, Big City oyununda sokakta kaybolmuş bir kedinin eve dönüş macerasını oynuyıruz. Açık dünya türündeki oyunda şehirdeki insanlar, dükkanlar ve diğer hayvanlarla etkileşime girebiliyoruz.

🎮 Xbox Game Pass'e Mayıs’ta eklenecek oyunlar

Have A Nice Death (Bulut, Konsol ve PC): Eklendi

Tomb Raider: Definitive Edition (Bulut, Konsol ve PC): Eklendi

Kona II: Brume (Bulut, Konsol ve PC): 7 Mayıs

Little Kitty, Big City (CBulut, Konsol ve PC): 9 Mayıs

Brothers: A Tale of Two Sons (Bulut, Konsol ve PC): 14 Mayıs

👋 Xbox Game Pass'ten 15 Mayıs'ta kaldırılacak oyunlar

Eastern Exorcist (Bulut, Konsol, PC)

Eiyuden Chronicle: Rising (Bulut, Konsol, PC)

Fuga: Melodies of Steel 2 (Cloud, Console, PC)

Ghostlore (Bulut, Konsol, PC)

Just Cause 4 Reloaded (Bulut, Konsol, PC)

Norco (Bulut, Konsol, PC)

SD Gundam Battle Alliance (Bulut, Konsol, PC)

Supraland Six Inches Under (Bulut, Konsol, PC)

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Xbox Game Pass'e Mayıs'ta eklenecek oyunlar açıklandı! İşte liste