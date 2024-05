Xbox Game Pass'e Mayıs'ın ilk iki haftasında eklenecek oyunlar açıklandı

Xbox Game Pass'e Mayıs'ın ilk iki haftasında 5 yeni oyun ekleniyor. Eklenecek oyunlar arasında Tomb Raider: Definitive Edition, Brothers: A Tale of Two Sons ve Little Kitty, Big City öne çıkıyor.