Blizzard resmen duyurdu: BlizzCon 2024 etkinliği iptal!

Tam Boyutta Gör Blizzard, hayranları buluşturan etkinlik BlizzCon’un bu yıl düzenlenmeyeceğini duyurdu. Blizzard, geçen yılı dikkate alarak böyle bir karar aldıklarını açıkladı, net bir neden de belirtmedi ancak gelecekte BlizzCon etkinliğinin tekrar düzenlenebileceğini de söyledi.

Blizzard, BlizzCon yerine yıl boyunca daha ufak çapta etkinlikler düzenleme kararı aldı ve Gamescom gibi fuarlara katılacaklarını belirtti. Ek olarak 2024, World of Warcraft’ın 30. yıldönümü olduğundan Blizzard, küresel çapta birden fazla etkinlik düzenlemeyi planlıyor. Ayrıca WoW’un 10. genişleme paketi The War Within ve Diablo 4’ün ilk genişleme paketi Vessel of Hatred için güncellemeler paylaşacak.

Bu arada BlizzCon etkinliği ilk kez iptal edilmiyor. 2020’de Kovid-19 salgını yüzünden iptal edilmiş, sonraki yıl online olarak gerçekleşmişti. 2022’de tekrar ara verildi, 2023’te BlizzCon etkinliği uzun süreden sonra ilk kez yüz yüze olarak gerçekleştirilmişti.

