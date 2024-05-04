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    Hellblade 2’nin sistem gereksinimleri açıklandı

    Microsoft’un merakla beklenen yapımı Senua’s Saga: Hellblade 2, çok yakında oyuncularla buluşacak. Heyecanla beklenen yapımın sistem gereksinimleri sonunda açıklandı.
    Hellblade 2 - Ekran görüntüsü Tam Boyutta Gör
    Microsoft Game Studios’un en başarılı serilerinden olan Hellblade, çok yakında yeni yapımı ile Xbox ve PC oyuncularıyla buluşacak. Son yılların en çok beklenen yapımlarından olan Hellblade 2’nin çıkışına haftalar kala sistem gereksinimleri açıklandı.

    Ninja Theory tarafından Unreal Engine 5 platformunda geliştirilen ve yılın en başarılı grafiklerinden birine sahip olması beklenen Senua’s Saga: Hellblade 2 sonunda resmi sistem gereksinimlerine kavuştu. Ayrıca yapımın Nvidia DLSS 3, AMD FSR 3 ve Intel XeSS 1.3 süper çözünürlük teknolojilerini destekleyeceği da açıklandı.

    Senua’s Saga: Hellblade II Sistem Gereksinimleri

    Minimum:

    • Grafikler: Düşük ayar – 1080p
    • İşlemci: i5-8400 veya Ryzen 5 2600
    • Ekran Kartı: GeForce GTX 1070 veya AMD RX 5700 veya Intel Arc A580
    • VRAM: 6GB
    • RAM: 16GB
    • Depolama: 70GB SSD

    Orta:

    • Grafikler: Orta – 1080p
    • İşlemci: i5-9600 veya Ryzen 5 3600X
    • Ekran Kartı: RTX 2070 veya AMD RX 5700XT veya Intel Arc A580
    • VRAM: 8GB
    • RAM: 16GB
    • Depolama: 70GB SSD

    Önerilen:

    • Grafikler: Yüksek ayar – 1440p
    • İşlemci: i7-10700K veya Ryzen 5 5600X
    • Ekran Kartı: RTX 3080 veya AMD RX 6800XT veya Intel Arc A770
    • VRAM: 8GB
    • RAM: 16GB
    • Depolama: 70GB SSD

    Çok Yüksek:

    • Grafikler: Yüksek ayar – 4K
    • İşlemci: i5-12600K veya Ryzen 7 5700X
    • Ekran Kartı: RTX 4080 veya AMD RX 7900 XTX
    • VRAM: 12GB
    • RAM: 16GB
    • Depolama: 70GB SSD

    Dikkat çekici bir atmosfer ve sürükleyici bir hikaye sunması beklenen Senua’s Saga: Hellblade II, 21 Mayıs’ta Xbox Series ve PC platformlarında satışa çıkacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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