Hellblade 2’nin sistem gereksinimleri açıklandı

Tam Boyutta Gör Microsoft Game Studios’un en başarılı serilerinden olan Hellblade, çok yakında yeni yapımı ile Xbox ve PC oyuncularıyla buluşacak. Son yılların en çok beklenen yapımlarından olan Hellblade 2’nin çıkışına haftalar kala sistem gereksinimleri açıklandı.

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Ninja Theory tarafından Unreal Engine 5 platformunda geliştirilen ve yılın en başarılı grafiklerinden birine sahip olması beklenen Senua’s Saga: Hellblade 2 sonunda resmi sistem gereksinimlerine kavuştu. Ayrıca yapımın Nvidia DLSS 3, AMD FSR 3 ve Intel XeSS 1.3 süper çözünürlük teknolojilerini destekleyeceği da açıklandı.

Senua’s Saga: Hellblade II Sistem Gereksinimleri

Minimum:

Grafikler: Düşük ayar – 1080p

Düşük ayar – 1080p İşlemci: i5-8400 veya Ryzen 5 2600

i5-8400 veya Ryzen 5 2600 Ekran Kartı: GeForce GTX 1070 veya AMD RX 5700 veya Intel Arc A580

GeForce GTX 1070 veya AMD RX 5700 veya Intel Arc A580 VRAM: 6GB

6GB RAM: 16GB

16GB Depolama: 70GB SSD

Orta:

Grafikler: Orta – 1080p

Orta – 1080p İşlemci: i5-9600 veya Ryzen 5 3600X

i5-9600 veya Ryzen 5 3600X Ekran Kartı: RTX 2070 veya AMD RX 5700XT veya Intel Arc A580

RTX 2070 veya AMD RX 5700XT veya Intel Arc A580 VRAM: 8GB

8GB RAM: 16GB

16GB Depolama: 70GB SSD

Önerilen:

Grafikler: Yüksek ayar – 1440p

Yüksek ayar – 1440p İşlemci: i7-10700K veya Ryzen 5 5600X

i7-10700K veya Ryzen 5 5600X Ekran Kartı: RTX 3080 veya AMD RX 6800XT veya Intel Arc A770

RTX 3080 veya AMD RX 6800XT veya Intel Arc A770 VRAM: 8GB

8GB RAM: 16GB

16GB Depolama: 70GB SSD

Çok Yüksek:

Grafikler: Yüksek ayar – 4K

Yüksek ayar – 4K İşlemci: i5-12600K veya Ryzen 7 5700X

i5-12600K veya Ryzen 7 5700X Ekran Kartı: RTX 4080 veya AMD RX 7900 XTX

RTX 4080 veya AMD RX 7900 XTX VRAM: 12GB

12GB RAM: 16GB

16GB Depolama: 70GB SSD

Dikkat çekici bir atmosfer ve sürükleyici bir hikaye sunması beklenen Senua’s Saga: Hellblade II, 21 Mayıs’ta Xbox Series ve PC platformlarında satışa çıkacak.

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Senua's Saga Hellblade 2 için sistem gereksinimleri paylaşıldı