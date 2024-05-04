Hellblade 2’nin sistem gereksinimleri açıklandı

Ninja Theory tarafından Unreal Engine 5 platformunda geliştirilen ve yılın en başarılı grafiklerinden birine sahip olması beklenen Senua’s Saga: Hellblade 2 sonunda resmi sistem gereksinimlerine kavuştu. Ayrıca yapımın Nvidia DLSS 3, AMD FSR 3 ve Intel XeSS 1.3 süper çözünürlük teknolojilerini destekleyeceği da açıklandı.
Senua’s Saga: Hellblade II Sistem Gereksinimleri
Minimum:
- Grafikler: Düşük ayar – 1080p
- İşlemci: i5-8400 veya Ryzen 5 2600
- Ekran Kartı: GeForce GTX 1070 veya AMD RX 5700 veya Intel Arc A580
- VRAM: 6GB
- RAM: 16GB
- Depolama: 70GB SSD
Orta:
- Grafikler: Orta – 1080p
- İşlemci: i5-9600 veya Ryzen 5 3600X
- Ekran Kartı: RTX 2070 veya AMD RX 5700XT veya Intel Arc A580
- VRAM: 8GB
- RAM: 16GB
- Depolama: 70GB SSD
Önerilen:
- Grafikler: Yüksek ayar – 1440p
- İşlemci: i7-10700K veya Ryzen 5 5600X
- Ekran Kartı: RTX 3080 veya AMD RX 6800XT veya Intel Arc A770
- VRAM: 8GB
- RAM: 16GB
- Depolama: 70GB SSD
Çok Yüksek:
- Grafikler: Yüksek ayar – 4K
- İşlemci: i5-12600K veya Ryzen 7 5700X
- Ekran Kartı: RTX 4080 veya AMD RX 7900 XTX
- VRAM: 12GB
- RAM: 16GB
- Depolama: 70GB SSD
Dikkat çekici bir atmosfer ve sürükleyici bir hikaye sunması beklenen Senua’s Saga: Hellblade II, 21 Mayıs’ta Xbox Series ve PC platformlarında satışa çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.