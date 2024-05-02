Meta Quest 3’ün ilk büyük VR özel oyunu Batman: Arkham Shadow oldu

Iron Man VR geliştiricisi Camouflaj ve Meta, Batman Arkham evreninde geçen Batman: Arkham Shadow oyununu duyurdu. Meta Quest 3’ün ilk büyük özel oyunu olan Batman: Arkham Shadow için Camouflaj, proje üzerinde yıllardır büyük bir gizlilik içinde çalıştıklarını belirtti. Bu arada geliştiricinin Iron Man VR oyunu ise oldukça beğenilmişti.

Quest 3 için Batman oyunu geliyor

Batman: Arkham Shadow, güzel bir video eşliğinde duyurulmuş olsa da oynanışa dair herhangi bir şey gösterilmiyor. Camouflaj, yeni oyunun temelleri Rocksteady tarafından atılan Arkham evreninde geçeceğinin altını çiziyor. Geliştirici aynı zamanda Quest 3'ten tam olarak yararlanacaklarını da söylüyor. Açıkçası Quest 3, geçtiğimiz yılın haziran ayında duyurulmuş ve bundan 4 ay sonra piyasaya sürülmüş olsa da oyun konusunda eli dolu bir platform değil.

Tam Boyutta Gör 500 dolarlık Meta Quest 3 için çıkan oyunların çok büyük bir kısmı daha uygun fiyatlı Quest 2 için de çıkıyor veya zaten orada bulunuyor. Bu durum Meta’nın yeni VR cihazının gücünü tespit etmeyi zorlaştırıyor. Öte yandan Batman: Arkham Shadow’un kısa fragmanı Ratcatcher adındaki karaktere atıflar içeriyor. Adından da anlaşıldığı gibi Ratcatcher, fareleri kontrol ediyor.

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Batman: Arkham Shadow, Quest 3 için bu yılın sonlarına doğru çıkacak ve 7 Haziran'daki Summer Game Fest'te daha fazlası gösterilecek. Quest 3 için bu yıl içinde çıkacak diğer oyunlar arasında Alien: Rogue Incursion ve Starship Home bulunuyor.

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Meta Quest 3 için Batman: Arkham Shadow geliyor