Meta Quest 3’ün ilk büyük VR özel oyunu Batman: Arkham Shadow oldu

Iron Man VR geliştiricisi Camouflaj ve Meta, Batman Arkham evreninde geçen Batman: Arkham Shadow oyununu duyurdu. Meta Quest 3’ün ilk büyük özel oyunu olan Batman: Arkham Shadow için Camouflaj, proje üzerinde yıllardır büyük bir gizlilik içinde çalıştıklarını belirtti. Bu arada geliştiricinin Iron Man VR oyunu ise oldukça beğenilmişti.
Quest 3 için Batman oyunu geliyor
Batman: Arkham Shadow, güzel bir video eşliğinde duyurulmuş olsa da oynanışa dair herhangi bir şey gösterilmiyor. Camouflaj, yeni oyunun temelleri Rocksteady tarafından atılan Arkham evreninde geçeceğinin altını çiziyor. Geliştirici aynı zamanda Quest 3'ten tam olarak yararlanacaklarını da söylüyor. Açıkçası Quest 3, geçtiğimiz yılın haziran ayında duyurulmuş ve bundan 4 ay sonra piyasaya sürülmüş olsa da oyun konusunda eli dolu bir platform değil.
Batman: Arkham Shadow, Quest 3 için bu yılın sonlarına doğru çıkacak ve 7 Haziran'daki Summer Game Fest'te daha fazlası gösterilecek. Quest 3 için bu yıl içinde çıkacak diğer oyunlar arasında Alien: Rogue Incursion ve Starship Home bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.