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    Anlık Bildirim

    Meta Quest 3’ün ilk büyük VR özel oyunu Batman: Arkham Shadow oldu

    Meta Quest 3’ün ilk büyük VR özel oyunu Batman: Arkham Shadow duyuruldu. Oyun, Iron Man VR geliştiricisi Camouflaj tarafından geliştiriliyor ve Batman Arkham evreninde geçiyor.

    Iron Man VR geliştiricisi Camouflaj ve Meta, Batman Arkham evreninde geçen Batman: Arkham Shadow oyununu duyurdu. Meta Quest 3’ün ilk büyük özel oyunu olan Batman: Arkham Shadow için Camouflaj, proje üzerinde yıllardır büyük bir gizlilik içinde çalıştıklarını belirtti. Bu arada geliştiricinin Iron Man VR oyunu ise oldukça beğenilmişti.

    Quest 3 için Batman oyunu geliyor

    Batman: Arkham Shadow, güzel bir video eşliğinde duyurulmuş olsa da oynanışa dair herhangi bir şey gösterilmiyor. Camouflaj, yeni oyunun temelleri Rocksteady tarafından atılan Arkham evreninde geçeceğinin altını çiziyor. Geliştirici aynı zamanda Quest 3'ten tam olarak yararlanacaklarını da söylüyor. Açıkçası Quest 3, geçtiğimiz yılın haziran ayında duyurulmuş ve bundan 4 ay sonra piyasaya sürülmüş olsa da oyun konusunda eli dolu bir platform değil.

    Meta Quest 3 için Batman: Arkham Shadow geliyor Tam Boyutta Gör
    500 dolarlık Meta Quest 3 için çıkan oyunların çok büyük bir kısmı daha uygun fiyatlı Quest 2 için de çıkıyor veya zaten orada bulunuyor. Bu durum Meta’nın yeni VR cihazının gücünü tespit etmeyi zorlaştırıyor. Öte yandan Batman: Arkham Shadow’un kısa fragmanı Ratcatcher adındaki karaktere atıflar içeriyor. Adından da anlaşıldığı gibi Ratcatcher, fareleri kontrol ediyor.

    Batman: Arkham Shadow, Quest 3 için bu yılın sonlarına doğru çıkacak ve 7 Haziran'daki Summer Game Fest'te daha fazlası gösterilecek. Quest 3 için bu yıl içinde çıkacak diğer oyunlar arasında Alien: Rogue Incursion ve Starship Home bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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