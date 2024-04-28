Resident Evil 9 ertelenmiş olabilir

Tam Boyutta Gör Korku oyun türünün en başarılı serilerinden olan Resident Evil, hız kesmeden büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen Resident Evil: Village ve Resident Evil 4 Remake’in ardından Capcom, yeni yapımlar üzerinde çalışmaya devam ediyor. İddialara göre firmanın yeni Resident Evil yapımı, yine bir remake olacak.

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Resident Evil Code Veronica yakında duyurulabilir

Geçtiğimiz yıllarda Resident Evil 7 ile başlayan yeni seri, Resident Evil 9 ile bitecek. Serinin en büyük yapımı olması planlanan ve seri için birçok farklı hikâye başlatacak olan oyun, iddialara göre 2025 yılında piyasaya sürülecekti ancak yeni iddialar, bu yapımın daha sonraki bir tarihe ertelendiğini belirtiyor.

Tam Boyutta Gör The Snitch’in Discord sunucusunda ortaya çıkan iddialara göre Capcom, Resident Evil 9’u ertelemeye karar vermiş ve yapım, 2025 yılında piyasaya sürülemeyecek. Kaynak, yapımın neden ertelendiğini belirtmedi ancak hayranların bu durumdan korkmaması gerektiğini ekledi. İddialara göre Capcom, 2025 yılında Resident Evil 9 yerine farklı bir korku yapımı piyasaya sürecek. Stüdyonun hangi yapım üzerinde çalıştığı net olarak bilinmese de 2025 yılında Resident Evil – Code: Veronica Remake veya Resident Evil 5 Remake görmemiz mümkün. Merakla beklenen yeni Resident Evil yapımı muhtemelen yıl sonuna doğru duyurulacaktır.

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Resident Evil 9 2025 yılında çıkmayacak