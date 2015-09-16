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Ubuntu Çin'de hızla yayılmaya devam ediyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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İşletim Sistemleri
Erhan Tan
Haber Editörü
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Ubuntu Çin'de hızla yayılmaya devam ediyor
Son yıllarda kendisini Çin yönetiminin hedefinde bulan Amerikalı teknoloji devi Microsoft'un ülkedeki etkinliği her geçen gün azalmaya devam ediyor. Microsoft'un dünyanın en önemli pazarlarından biri olan Çin'deki bu düşüşü Windows'u oldukça kötü etkilerken, Linux tabanlı işletim sistemleri Çin'de her geçen gün daha fazla kullanıcıya ulaşıyor.
 Microsoft'un Windows XP'yi emekliye ayırma kararının ardından yeni bir işletim sistemi için arayışa geçen Çinli kullanıcılar, yeni bir Windows sürümü yerine Ubuntu işletim sistemini tercih ediyorlar. Ülkedeki kullanıcıların bir numaralı tercihi ise Ubuntu Kylin OS oluyor. Ubuntu'nun resmi Çin versiyonu olan Ubuntu Kylin'in Çin yönetimi tarafından da destekleniyor olması, işletim sisteminin hızla yayılmasına yardımcı oluyor.
Ülkedeki kullanıcıların Ubuntu işletim sistemine gösterdikleri ilgiyi değerlendirmek isteyen bilgisayar üreticileri de, değişen bu pazara adapte olmaya başlıyorlar. Windows XP'nin emekliye ayrılmasıyla başlayan değişim sürecine ayak uydurmak için ilk adımları atan firmaların başında, Amerikalı bilgisayar üreticisi Dell geliyor.
 Bir süredir Ubuntu işletim sistemli PC ve laptoplar satışa sunmakta olan Dell, Çin'de satışa sunduğu Ubuntu Kylin işletim sistemli bilgisayarların sayısını hızla arttırıyor. South China Morning Post gazetesi tarafından yayınlanan yeni rapor, Dell'in Çin'de satışa sunduğu bilgisayarların yüzde 40'ının Ubuntu Kylin işletim sistemiyle çalıştığını gösterdi.

http://news.softpedia.com/news/dell-reporting-that-40-of-pc-sold-in-china-are-ubuntu-powered-491666.shtml Yorum Yaz
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tugares 4 yıl en beğenilen
Umarım daha da hızlı bir yükseliş trendi yakalanır da piyasa tekelleşmişlikten kurtulur özellikle de oyun bilgisayarları yani dx yoksa oyun yok resmen... Daha çok uygulama daha çok oyun daha fazla rekabet ve yenilik demek olur... Belki makyajlanmış işletim sistemleri yerine daha güzellerini görürüz.
Umarım daha da hızlı bir yükseliş trendi yakalanır da piyasa tekelleşmişlikten kurtulur özellikle de oyun bilgisayarları yani dx yoksa oyun yok resmen... Daha ...
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FatihAsl 4 yıl
eğer Linux Çin de %2 kullanım oranına ulaşırsa bu Linux için büyük bir adım olur. Nüfusu çok büyük olduğu için %2 az bir sayı değildir. Çin de bu oran yakalanırsa Oyun ve Uygulama geliştiriciler Linux a daha çok ağırlık vermeye başlar. Bu durum biz kullanıcıların işine yarar.
eğer Linux Çin de %2 kullanım oranına ulaşırsa bu Linux için büyük bir adım olur. Nüfusu çok büyük olduğu için %2 az bir sayı değildir. Çin de bu oran yakalanır...
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Elsa 4 yıl
Ubuntu'dan selamlar
Bu haliyle Windows 10'dan hızlı ama Windows 10 kurduğumda makine imleci bile götürmüyor.


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Ubuntu'dan selamlarBu haliyle Windows 10'dan hızlı ama Windows 10 kurduğumda makine imleci bile götürmüyor.
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Lotus Expeditor 4 yıl
Biggest Star
umut_baris
Biggest Star ubuntu kullanan forum çöktü. bir daha ubuntu kullanmam :)
Pardon? Donanım Haber MS Server üzerinde çalışıyor? ASP nin çok eski sürümünü yıllardır modifiye edip duruyorlar. ASP 4.5 çıktı DH ise modifiye edilmiş 2.3 kullanıyor. Gün Oksay neden ısrarla yenien yazdırmıyor anlamış değilim.
bugün yine site çökünce nginx / ubuntu 12 tarzı bir şey yazdı. büyük ihtimal ubuntu tabanlıdır diye düşündüm.

Site güvenliği için arada sanal katman var. Ayrıca çökmeler sitede güvenliğiniz için yapılan çalışmalardan dolayı.
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bytradm 4 yıl
bunu okuyan ubuntuyu güvenilir falan sanmasın .
ms- face nin paylaştığını oda paylaşıyor.
bunu yapan başka bir linux dağıtımı bilmim.
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fthkn 4 yıl
Ubuntu'da çözemediğim tek sorun sürücü tanıtma. İntel sürücülerini tanıtamadım. Cihaz arayüzde aksıyor ve fan sürekli çalışıyordu. Gerçekten çok uğraştım ama olmadı. Hazır sürücü uyumlu bir sürüm olsa da indirip kullansam. Bıktım Windowstan ve ticari arayüzünden. Ticari hiçbir şey yapmıyoruz ki. Opensuse deneyeceğim ilerde. sürücü sorunu olmayan bir linux bulduğum an windowsa elveda.

Farkettiğim bir şey alternatiflere yönelsek de yazılımların hepsi ABD kökenli. Android İOS Macos Windows Linux Blackberry OS. ABD bize sahip olmuş haberimiz yok. Alternatif diye de bir şey yok. İşinize uygun geleni alın kullanın. Ücretsiz olması ve basit olması yüzünden ben Linux araştırıyorum.
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Glorfindel1907 4 yıl
Bende W10'un yanına kurmak istiyorum oyun için windows geri kalan herşey için linüx
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Elsa 4 yıl
Ubuntu'dan selamlar
Bu haliyle Windows 10'dan hızlı ama Windows 10 kurduğumda makine imleci bile götürmüyor.


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DH Misafiri 4 yıl
Bu haber "Linux kullanımı %1" iddiasının altüst olduğunu ispatlıyor, Ölçümü neye göre yapıyorlar bilmiyorum ama yüzde bir Linux kullanımı inandırıcı görünmüyor, daha fazla bir yüzdeye sahip olmalı
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Utku 4 yıl
Fazla üzerine düşünmeye gerek yok. Ubuntulu ucuza alıp korsan windows çakıyolar işte.
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umut_baris 4 yıl Utku
Utku

Fazla üzerine düşünmeye gerek yok. Ubuntulu ucuza alıp korsan windows çakıyolar işte.

Freedos olarak alabiliyorsunuz zaten?

Ki Dell linux için uygulama geliştiren bir şirket. Ubuntu için Recovery yazılımı bile var.

ASUS'un böyle birşeyi var mı? Tabi ki de yok.
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Biggest Star 4 yıl
ubuntu kullanan forum çöktü. bir daha ubuntu kullanmam :)
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umut_baris 4 yıl Biggest Star
Biggest Star

ubuntu kullanan forum çöktü. bir daha ubuntu kullanmam :)

Pardon?

Donanım Haber MS Server üzerinde çalışıyor?

ASP nin çok eski sürümünü yıllardır modifiye edip duruyorlar.

ASP 4.5 çıktı DH ise modifiye edilmiş 2.3 kullanıyor.

Gün Oksay neden ısrarla yenien yazdırmıyor anlamış değilim.
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Physicist_Emre 4 yıl
yine çöktü forum bune böyle lan
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montevo 4 yıl
aslıdna web tabanlı program kullanan şirketler linux kullanabilirler.kafadan bi çok kullanıcı hatası ile gerçekleşen hataların önüne geçeriz
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DH Misafiri 4 yıl
Çin linux için oyun yazmaya başlasın. Windows A ve amerikaya her alanda vurmaya devam.
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