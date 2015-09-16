Ubuntu Çin'de hızla yayılmaya devam ediyor

Son yıllarda kendisini Çin yönetiminin hedefinde bulan Amerikalı teknoloji devi Microsoft'un ülkedeki etkinliği her geçen gün azalmaya devam ediyor. Microsoft'un dünyanın en önemli pazarlarından biri olan Çin'deki bu düşüşü Windows'u oldukça kötü etkilerken, Linux tabanlı işletim sistemleri Çin'de her geçen gün daha fazla kullanıcıya ulaşıyor.

Microsoft'un Windows XP'yi emekliye ayırma kararının ardından yeni bir işletim sistemi için arayışa geçen Çinli kullanıcılar, yeni bir Windows sürümü yerine Ubuntu işletim sistemini tercih ediyorlar. Ülkedeki kullanıcıların bir numaralı tercihi ise Ubuntu Kylin OS oluyor. Ubuntu'nun resmi Çin versiyonu olan Ubuntu Kylin'in Çin yönetimi tarafından da destekleniyor olması, işletim sisteminin hızla yayılmasına yardımcı oluyor.



Ülkedeki kullanıcıların Ubuntu işletim sistemine gösterdikleri ilgiyi değerlendirmek isteyen bilgisayar üreticileri de, değişen bu pazara adapte olmaya başlıyorlar. Windows XP'nin emekliye ayrılmasıyla başlayan değişim sürecine ayak uydurmak için ilk adımları atan firmaların başında, Amerikalı bilgisayar üreticisi Dell geliyor.



Bir süredir Ubuntu işletim sistemli PC ve laptoplar satışa sunmakta olan Dell, Çin'de satışa sunduğu Ubuntu Kylin işletim sistemli bilgisayarların sayısını hızla arttırıyor. South China Morning Post gazetesi tarafından yayınlanan yeni rapor, Dell'in Çin'de satışa sunduğu bilgisayarların yüzde 40'ının Ubuntu Kylin işletim sistemiyle çalıştığını gösterdi.



http://news.softpedia.com/news/dell-reporting-that-40-of-pc-sold-in-china-are-ubuntu-powered-491666.shtml