Modern Dünyanın Mimarları: Gaston Planté, Camille Faure ve yarım kalan elektrikli otomobil devrimi

19. yüzyılın ortalarında, Paris’in laboratuvarlarında bir fizikçi, elektrik enerjisinin sırlarını çözmeye çalışıyordu. 1834 yılında dünyaya gelen Gaston Planté elektrik üzerine çalışmaya başladığında, elektrik çoğunlukla küçük deneylerde kullanılan bir merak nesnesiydi; ancak Planté, bu gücün günlük yaşamda kullanılabileceğini hayal ediyordu. Yıllarca süren sabırlı deneylerden sonra, 1859’da tarihe geçecek bir icadı gerçekleştirdi: şarj edilebilir kurşun-asit akü.
Bugün akülerin sıradan birer nesne olduğunu düşündüğümüzde Planté’nin laboratuvarı ve çalışmaları mütevazı görünebilir; ancak o zamanlar elektrikle ilgili her şey yeniydi ve deneyler tehlikeliydi. Kurşun plakalar ve sülfürik asit ile gerçekleştirdiği çalışmalar, onun sabrını ve öngörüsünü ortaya koyuyordu. Her deney, yalnızca enerjiyi depolamanın sınırlarını değil, aynı zamanda elektriğin hayatın merkezine nasıl taşınabileceğini de test ediyordu. Planté’nin aküsü ağır ve kapasitesi sınırlıydı; yine de ilk kez, elektrik enerjisi bir araç için kullanılabilir bir biçimde depolanabiliyordu.
Faure ve Planté’un çalışmalarını birleştirdiğinizde, elektrik enerjisini depolamak ve taşımak artık bir mühendislik problemi olmaktan çıkıyor, gerçek bir ulaşım vizyonuna dönüşüyordu. Onlar için elektrik, yalnızca bir bilimsel merak değil, şehrin sokaklarında sessizce ilerleyen, titreşimsiz ve egzozsuz araçların temel gücü olacaktı. Bu fikir, dönemin şehir yaşamının ihtiyaçlarıyla örtüşüyor; gürültü ve kirlilikten uzak bir ulaşım tahayyülünü mümkün kılıyordu.
Elbette elektrik konusunda yaşanan devrim Fransa ile sınırlı kalmadı. Aynı dönemde İngiltere’de Thomas Parker, elektrikli araçlar ve şarj edilebilir aküler üzerinde deneyler yapıyordu; Parker’ın çalışmaları, Planté ve Faure’un buluşlarıyla paralel bir çizgide ilerledi ve Avrupa’nın ötesinde elektrikli ulaşım fikirlerinin yeşermesine katkı sağladı. Almanya’da Werner von Siemens’in elektrikli tramvay denemeleri, şehir içi elektrikli ulaşımın potansiyelini gösterirken, Ferdinand Porsche’un 1898’de yaptığı Lohner-Porsche hibrit araç, elektrikli ve benzinli güçleri bir araya getiren ilk örneklerden biri olarak kayıtlara geçecekti. Yani sadece Paris'te değil, eski kıtanın genelinde bir dönüşüm başlamıştı.
20. yüzyılın başında Amerika’da satılan otomobillerin önemli bir kısmı elektrikliydi.
Ancak bu erken dönem avantajına rağmen elektrikli otomobiller birkaç kritik gelişmenin gölgesinde kaldı. 1908’de seri üretim bandının devreye girmesi ve içten yanmalı motorlu araçların hızla ucuzlamasıyla dengeler değişti. Petrolün kolay erişilebilir ve enerji yoğunluğu yüksek bir yakıt olması, elektrikli araçların ağır ve sınırlı menzilli yapısına karşı büyük bir avantaj sağladı. Elektrik altyapısının henüz yeterince yaygın olmaması da bu dönüşümü hızlandırdı.
Planté ve Faure’un açtığı yol, 20. yüzyılın başında adeta yarım kaldı; fakat teknoloji tamamen durmadı. Waldvogel ve Kinetic gibi daha sonraki akü iyileştirmeleri, elektrik enerjisinin taşınabilirliğini artırarak devrimin temel taşlarını ileriye taşıdı. Bu sayede elektrikli ulaşım fikri, niş bir teknoloji olarak uzun yıllar boyunca varlığını sürdürdü ve 21. yüzyılda yeniden yükselişe geçti.
Gaston Planté elektriği depolanabilir kıldı, Camille Alphonse Faure ise onu taşınabilir bir güç sistemine dönüştürdü. Onların çalışmaları, at arabalarının gölgesinde başlayan ve bir asır sonra küresel bir dönüşüme evrilen elektrikli otomobil fikrinin temelini attı. Modern dünyanın mimarları arasında anılmayı hak eden bu iki isim, kendi dönemlerinde belki bir devrim başlatamadı ama geleceğin ulaşım vizyonunu şekillendiren ilk adımı onlar attı.