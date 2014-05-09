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Üç boyutlu tarayıcı ve yazıcı ile hazırlanan ağızlık, uyku apnesi hastalarına rahat nefes aldırıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Üç boyutlu tarayıcı ve yazıcı ile hazırlanan ağızlık, uyku apnesi hastalarına rahat nefes aldırıyor
Uyku sırasındaki solunum duraklamalarından kaynaklanan uyku apnesi, uykuda hava akımının normal değerlerin altına düşmesi olarak tanımlanıyor ve uykudaki bu solunum duraklamaları sonucunda kandaki oksijen miktarı azalarak karbondioksit miktarı artıyor. Tedavi edilmediği zaman kalp problemleri, felç ve diyabet gibi daha ciddi hastalıklara yol açabilen uyku apnesi, üç boyutlu tarayıcı ve yazıcı ile hazırlanan ağızlık ile kontrol altına alınabiliyor.
Günümüzde uyku apnesinin tedavisi için CPAP adlı verilen cihazlardan yararlanıyor. Hastaya sürekli ve sabit olarak hava basıncı uygulayarak uyku sırasında kapanan üst hava yollarını açık tutmak için kullanılan CPAP cihazı, hastanın burnuna yerleştirilen ya da burun ve ağızı tamamen içine alan bir maske ve hortum bağlantısıyla oldukça zorlayıcı bir kullanım yapısı ortaya koyuyor. Uyku apnesi sorununa çözüm getirmek için Avustralya CSIRO araştırmacıları ile diş üzerine çalışmaları bulunan Oventus şirketi tarafından ortaklaşa hazırlanan ağızlık modeli ise, ağız içi üç boyutu tarama teknolojisiyle kişiye özel hazırlanıyor ve üç boyutlu baskı teknolojisiyle titanyum ile medikal plastik kullanılarak üretiliyor. Kullanım yapısı itibariyle boksörlerin taktıkları ağızlıklara benzeyen ürün, ağız içindeki potansiyel engelleri bertaraf ederek boğaz arkasına düzgün bir hava akımı sağlıyor ve böylece yukarıda saydığımız hayati hastalıklar yanında yüksek gürültülü horlama, yorgunluk, aşırı sinirlilik, konsantrasyon bozukluğu ve sabah baş ağrısı gibi hayat kalitesini ciddi oranda olumsuz etkileyen sorunlar da geride bırakılabiliyor. Üç boyutlu baskı teknolojisinin inanılmaz olanaklar sunduğunu söyleyen CSIRO üç boyutlu baskı uzmanı John Barnes, tamamen özelleştirilmiş ağızlık hazırlama sürecini devrimsel olarak nitelendiriyor.
2015 yılında kullanıma sunulması beklenen ağızlık modelini hakkında hazırlanan tanıtım videosunu burada izleyebilirsiniz.

Üç boyutlu tarayıcı ve yazıcı ile hazırlanan ağızlık, uyku apnesi hastalarına rahat nefes aldırıyor

http://www.csiro.au/Portals/Media/3D-printed-first-to-treat-sleep-apnoea.aspx Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MegaWolt38 5 yıl en beğenilen
Teknoloji böyle kullananlara hayranım. Sanırım geleceğin teknolojisi 3 boyutlu yazıcılar olacak. Hem tüm sektörlerde hem günlük hayatta maliyetler epey düşecek gibi görünüyor.
Teknoloji böyle kullananlara hayranım. Sanırım geleceğin teknolojisi 3 boyutlu yazıcılar olacak. Hem tüm sektörlerde hem günlük hayatta maliyetler epey düşecek ...
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Gece772 5 yıl
Hayırlı olsun.
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huseyincarnege 5 yıl
evet iyi bişey yapmışlar uyku apnesi cidibir hastalıktır ölümle bile sonuçlana biliyor
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kraldostuz 5 yıl
ben uykuda bunu yanlışlıkla yutarım artı kimin ağzı sabit duruyorki uykusunda
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alaz1903 5 yıl
yaptıkları iş muaazzam, umarım kısa sürede yaygınlaşır. yalnız şirketin ismi de logosu da cisco çakması olmuş.
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matmuhendisi 5 yıl
Biz daha göremeden adamlar herseyi yaptı ..
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EzoBride 5 yıl
3 Boyutlu yazıcılar iyice hayatımıza girdiğinde neler neler çıkacak.. Başarılı/Başarısız
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MegaWolt38 5 yıl en beğenilen
Teknoloji böyle kullananlara hayranım. Sanırım geleceğin teknolojisi 3 boyutlu yazıcılar olacak. Hem tüm sektörlerde hem günlük hayatta maliyetler epey düşecek gibi görünüyor.
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