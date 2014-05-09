Üç boyutlu tarayıcı ve yazıcı ile hazırlanan ağızlık, uyku apnesi hastalarına rahat nefes aldırıyor

Uyku sırasındaki solunum duraklamalarından kaynaklanan uyku apnesi, uykuda hava akımının normal değerlerin altına düşmesi olarak tanımlanıyor ve uykudaki bu solunum duraklamaları sonucunda kandaki oksijen miktarı azalarak karbondioksit miktarı artıyor. Tedavi edilmediği zaman kalp problemleri, felç ve diyabet gibi daha ciddi hastalıklara yol açabilen uyku apnesi, üç boyutlu tarayıcı ve yazıcı ile hazırlanan ağızlık ile kontrol altına alınabiliyor.

Günümüzde uyku apnesinin tedavisi için CPAP adlı verilen cihazlardan yararlanıyor. Hastaya sürekli ve sabit olarak hava basıncı uygulayarak uyku sırasında kapanan üst hava yollarını açık tutmak için kullanılan CPAP cihazı, hastanın burnuna yerleştirilen ya da burun ve ağızı tamamen içine alan bir maske ve hortum bağlantısıyla oldukça zorlayıcı bir kullanım yapısı ortaya koyuyor. Uyku apnesi sorununa çözüm getirmek için Avustralya CSIRO araştırmacıları ile diş üzerine çalışmaları bulunan Oventus şirketi tarafından ortaklaşa hazırlanan ağızlık modeli ise, ağız içi üç boyutu tarama teknolojisiyle kişiye özel hazırlanıyor ve üç boyutlu baskı teknolojisiyle titanyum ile medikal plastik kullanılarak üretiliyor. Kullanım yapısı itibariyle boksörlerin taktıkları ağızlıklara benzeyen ürün, ağız içindeki potansiyel engelleri bertaraf ederek boğaz arkasına düzgün bir hava akımı sağlıyor ve böylece yukarıda saydığımız hayati hastalıklar yanında yüksek gürültülü horlama, yorgunluk, aşırı sinirlilik, konsantrasyon bozukluğu ve sabah baş ağrısı gibi hayat kalitesini ciddi oranda olumsuz etkileyen sorunlar da geride bırakılabiliyor. Üç boyutlu baskı teknolojisinin inanılmaz olanaklar sunduğunu söyleyen CSIRO üç boyutlu baskı uzmanı John Barnes, tamamen özelleştirilmiş ağızlık hazırlama sürecini devrimsel olarak nitelendiriyor.

2015 yılında kullanıma sunulması beklenen ağızlık modelini hakkında hazırlanan tanıtım videosunu burada izleyebilirsiniz.





http://www.csiro.au/Portals/Media/3D-printed-first-to-treat-sleep-apnoea.aspx