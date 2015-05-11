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Uçan otomobil Aeromobil, deneme uçuşlarında büyük bir sorun yaşadı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Uçan otomobil Aeromobil, deneme uçuşlarında büyük bir sorun yaşadı
 
Slovakya merkezli tasarımcı Stefan Klein tarafından 20 yılllık bir emek sonucunda ortaya çıkan uçan otomobil Aeromobil, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen test uçuşlarında ölümle sonuçlanabilecek büyük bir sorun yaşadı.
3.0 sürümüyle halen prototip aşamasında olan ve tasarımsal olarak gelecekten gelmiş gibi görünen Aeromobil, 8.2 metre açıklığa sahip kanatlarını uçak / otomobil moduna göre açıp kapatabiliyor ve kullanılan malzemeler ile oldukça hafif (450 Kg) ve bir o kadar da sağlam bir çözüm oluşturuyor. Gücünü 100 beygirlik su soğutmalı Rotax 912 motorunda alan ve havalanmak için gereken itiş gücünü özel bir seçim ile arkasındaki pervane mekanizmasından sağlayan Aeromobil, çalışmak için uçaklara özel olarak üretilen yakıtlara ihtiyaç duymuyor ve maksimum 700 Km menzil ile saatte 200 km hıza rahatlıkla ulaşabiliyor.
Geçtiğimiz cuma günü Stefan Klein tarafından Slovakya'da yapılan test uçuşlarında ise havada kontrolünü kaybeden Aeromobil (Teknik olarak "Tailspin" olarak nitelendirilen bir sorun), bünyesinde yer alan balistik paraşüt sistemine rağmen düşmüş ve çok ciddi bir zarar almış durumda. Hayatını sadece pilotu değil bütün uçağı kapsayan ve birçok modern uçak içerisinde de aktif olarak yer alan bu paraşüt sistemine borçlu olduğu belirtilen Klein, bu kötü kazayı ufak sıyrıklar ile atlatmayı başarmış.
Bu kazaya rağmen çalışmalarına devam edeceğini belirten Stefan Klein, elde edilen bilgilerin ilerleyen versiyonları geliştirmek adına kullanılacağını söylüyor. Tailspin'in nasıl bir sorun olduğunu aşağıda yer alan amatör video ile rahatlıkla görebilirsiniz.
Uçan otomobil Aeromobil, deneme uçuşlarında büyük bir sorun yaşadı
 


http://www.cnet.com/news/revolutionary-flying-car-crashes/#ftag=CAD590a51e Yorum Yaz
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halitozbasli 4 yıl en beğenilen
Çeviri yada anlatım hatası omuş haberde tail spin manevrasını denerken uçanoto spinden çıkamadığı için pilot balistik paraşütü açmış buna reğmen kırım geçirmiş uçanoto. Zor bir manevradır uçakların homoglasyonu geçe bilmesi için pilotun müdahalesine gerek kalmak sızın uçağın spinden çıkabilmesi gereklidir.
Çeviri yada anlatım hatası omuş haberde tail spin manevrasını denerken uçanoto spinden çıkamadığı için pilot balistik paraşütü açmış buna reğmen kırım geçirmiş ...
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DH Misafiri 4 yıl
Edison'da binlerce deneme yapmış, eğer sorun çıkmadan bir ürünü yapabiliyorsan, ileride çuvallıyacağının resmidir. Yeni bir buluşta sorunlar çıkarsa ileride kaya gibi bir ürün yaparsın.
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DH Misafiri 4 yıl
bu araçları drone tipi yapmaları lazım
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OverClocK1ng 4 yıl
teramit
aracı kullanmak için zaten pilot olmak cesna tipi ehliyetli olmak gerekiyor.Zaten dünyada kaç pilot varki ,kesinlilkle sadece pilotlara hitap eden bir ürün.sıradan şöförlerin alıp uçuracağı bir ürün değil.Burada yaşanan sıkıntıda aracın aerodinamik yapısının belki yeterli olmamasından kaynaklanıyor.Yani hem uçan araç yapmak zor iş hemde pilot olmak şart.burda ne onay almış bir uçak nede sadece bir şoför var.

Öyle tabi ama, yine de ileride daha yeni tekniklerin veya daha farklı araçların çıkmasına ve önünü açmasına vesile olabilecek, faydalı bir proje.
Bakarsın bunu geliştirirken bambaşka ve herkesin kullanabileceği farklı bir sistem ortaya çıkabilir...
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teramit 4 yıl
aspirin_00
o arabayı kullanmak için 5 yıl eğitimden geçme şartı gelirse şaşmayın herkesin harcı değil zor durumda kendisini yada düşeceği yere minimum zarar vermeeden inmeyi...

aracı kullanmak için zaten pilot olmak cesna tipi ehliyetli olmak gerekiyor.
Zaten dünyada kaç pilot varki ,kesinlilkle sadece pilotlara hitap eden bir ürün.sıradan şöförlerin alıp uçuracağı bir ürün değil.
Burada yaşanan sıkıntıda aracın aerodinamik yapısının belki yeterli olmamasından kaynaklanıyor.Yani hem uçan araç yapmak zor iş hemde pilot olmak şart.
burda ne onay almış bir uçak nede sadece bir şoför var.
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aspirin_00 4 yıl
o arabayı kullanmak için 5 yıl eğitimden geçme şartı gelirse şaşmayın herkesin harcı değil zor durumda kendisini yada düşeceği yere minimum zarar vermeeden inmeyi...
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ardicli2000 4 yıl
halitozbasli
Çeviri yada anlatım hatası omuş haberde tail spin manevrasını denerken uçanoto spinden çıkamadığı için pilot balistik paraşütü açmış buna reğmen kırım geçirmiş uçanoto. Zor bir manevradır uçakların homoglasyonu geçe bilmesi için pilotun müdahalesine gerek kalmak sızın uçağın spinden çıkabilmesi gereklidir.

İşi bilen biri olmak nasıl da fark ediyor :))
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halitozbasli 4 yıl en beğenilen
Çeviri yada anlatım hatası omuş haberde tail spin manevrasını denerken uçanoto spinden çıkamadığı için pilot balistik paraşütü açmış buna reğmen kırım geçirmiş uçanoto. Zor bir manevradır uçakların homoglasyonu geçe bilmesi için pilotun müdahalesine gerek kalmak sızın uçağın spinden çıkabilmesi gereklidir.
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Arka Destroyer 4 yıl
bu kötü kazayı ufak sıyrıklar ile atlatmayı başarmış.


 
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