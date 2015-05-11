Uçan otomobil Aeromobil, deneme uçuşlarında büyük bir sorun yaşadı

Slovakya merkezli tasarımcı Stefan Klein tarafından 20 yılllık bir emek sonucunda ortaya çıkan uçan otomobil Aeromobil, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen test uçuşlarında ölümle sonuçlanabilecek büyük bir sorun yaşadı.

3.0 sürümüyle halen prototip aşamasında olan ve tasarımsal olarak gelecekten gelmiş gibi görünen Aeromobil, 8.2 metre açıklığa sahip kanatlarını uçak / otomobil moduna göre açıp kapatabiliyor ve kullanılan malzemeler ile oldukça hafif (450 Kg) ve bir o kadar da sağlam bir çözüm oluşturuyor. Gücünü 100 beygirlik su soğutmalı Rotax 912 motorunda alan ve havalanmak için gereken itiş gücünü özel bir seçim ile arkasındaki pervane mekanizmasından sağlayan Aeromobil, çalışmak için uçaklara özel olarak üretilen yakıtlara ihtiyaç duymuyor ve maksimum 700 Km menzil ile saatte 200 km hıza rahatlıkla ulaşabiliyor.

Geçtiğimiz cuma günü Stefan Klein tarafından Slovakya'da yapılan test uçuşlarında ise havada kontrolünü kaybeden Aeromobil (Teknik olarak "Tailspin" olarak nitelendirilen bir sorun), bünyesinde yer alan balistik paraşüt sistemine rağmen düşmüş ve çok ciddi bir zarar almış durumda. Hayatını sadece pilotu değil bütün uçağı kapsayan ve birçok modern uçak içerisinde de aktif olarak yer alan bu paraşüt sistemine borçlu olduğu belirtilen Klein, bu kötü kazayı ufak sıyrıklar ile atlatmayı başarmış.

Bu kazaya rağmen çalışmalarına devam edeceğini belirten Stefan Klein, elde edilen bilgilerin ilerleyen versiyonları geliştirmek adına kullanılacağını s öylüyor. Tailspin'in nasıl bir sorun olduğunu aşağıda yer alan amatör video ile rahatlıkla görebilirsiniz.





http://www.cnet.com/news/revolutionary-flying-car-crashes/#ftag=CAD590a51e