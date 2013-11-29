Ücretsiz Anlık Mesajlaşma Uygulaması Tictoc Türkiye’de!

Mobil mesajlaşma uygulamalarının en yenisi TicToc Türkiye'de popüler olmaya başladı. Kullanıcılar arasında en çok beğenilen özelliklerinden biri bilgisayardan da herhangi bir TicToc kullanan kişiye mesaj, resim gönderilebilmesi oldu. Whatsapp’tan farklı olarak telefonunuz kapalıyken bile diğer kişilerle bağlantınız kopmuyor. Mobilde başlattığınız bir görüşmeyi bilgisayarınızdan da devam ettirebiliyorsunuz.

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Hızlı ve kulanışlı Tictoc ile mesajlaşmanın dışında size benzersiz özellikler sunar.Tictoc'un Başlıca ÖzellikleriHer Şeyi Tictoc'layınMesajlaşmanın yanı sıra müzik, fotoğraf, video dosyalarını ve hatta belgeleri kolayca yeni Tictoc ile paylaşın.Akıllı Dosya YönetimiTictoc'u kullanarak fotoğraf, video, müzik dosyalarını kolayca paylaşın.TictocBox sizin yerinize mesajlaşmalarınızda kullandığınız resimleri, videoları ve diğer dosyaları kaydederek bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan bunlara ulaşmanızı sağlar.Dosyalar zahmetsizce akıllı telefondan ya da bilgisayardan erişilebilir ve sohbet ederken paylaşılabilir.Bilgisayarda TictocMobil cihazınızda yaptığınız konuşmalarınıza Bilgisayarda Tictoc'u kullanarak devam edin.Zahmetsizce bilgisayarınızdaki her türlü dosyayı arkadaşlarınızın ister cebi isterse bilgisayarındaki Tictoc'uyla paylaşın veya bilgisayarınızdaki dosyaları telefonunuza Tictoc'layarak yanınızda bulundurun.KulüplerKulüpleri kullanarak grup sohbetlerinin bir adım önüne geçin ve aile, arkadaş, meslektaş, hobi ve diğer konulara göre mobil topluluklar oluşturun.Planlar yaparak veya hayatı paylaşarak anılarınızı Tictoc'layın!Arkadaşlarınızın resimlerini ve gönderilerini beğenin, yorumlayın ve Tictoc'layın!TicTocBox özelliği sayesinde de sınırsız bulut özelliği barındırıyor. 10 gün boyunca istediğiniz yerden TicTocBox'ınıza attığınız verilere istediğiniz anda telefonunuzdan veya Tictoc uygulaması yüklü herhangi bir bilgisayardan erişebiliyorsunuz. Dilediğiniz türde dosyalara dilediğiniz zaman,dilediğiniz yerden erişme olanağınız bulunuyor.Anlık mesajlaşma özelliklerinin yanında birçok farklı uygulamaları da içerisinde barındıran Tictoc şu anda tavsiye edebileceğimiz en işlevsel, kullanıcı dostu mesajlaşma uygulamalarından biri.Şu an için sadece iOS, Android ve PC kullanıcıları için mevcut.TicToc iOS uygulamasını indirmek için tıklayın!TicToc Android uygulamasını indirmek için tıklayın!TicToc PC uygulamasını indirmek için tıklayın!TicToc resmi tanıtım videosu,