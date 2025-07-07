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    Bitchat: İnternetsiz, sansürsüz ve merkeziyetsiz mesajlaşma dönemi

    Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey, internet bağlantısına ihtiyaç duymadan çalışan yeni mesajlaşma uygulaması Bitchat’i tanıttı. Bitchat, internetsiz, sansürsüz ve merkeziyetsiz iletişim vadediyor.

    Bitchat: İnternetsiz ve sansürsüz mesajlaşma dönemi Tam Boyutta Gör
    Twitter’ın kurucusu ve Block CEO’su Jack Dorsey, internet altyapısına ihtiyaç duymadan çalışan yeni bir mesajlaşma sisteminin beta sürümünü duyurdu. Bitchat adı verilen uygulama, tüm iletişimi Bluetooth Low Energy (BLE) üzerinden gerçekleştiriyor ve herhangi bir merkezi sunucuya bağlı kalmadan mesaj alışverişi yapılmasına imkan tanıyor.

    Dorsey, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada Bitchat’i tanıttı. Sistemin “IRC havasında” olduğunu söyleyen Dorsey, uygulamanın internetin ilk dönemlerindeki özgür mesajlaşma ortamını anımsattığını vurguladı. Bitchat, Bluetooth mesh teknolojisini temel alıyor. Her cihaz hem bir gönderici hem de bir ara istasyon gibi çalışıyor. Bu sayede mesajlar, doğrudan bağlantı kurulamayan uzak cihazlara dahi diğer cihazlar üzerinden aktarılabiliyor.

    30 metreye kadar olan menzil sınırı, “köprü düğümler” (bridge nodes) ile daha geniş alanlara yayılabiliyor. Mesajlar, içeriğine göre (özel, grup ya da yayın) şifreleniyor ve büyük boyutlu veriler 500 baytlık küçük parçalara bölünüyor.

    Sunucu yok, hesap yok, iz yok

    Bitchat: İnternetsiz ve sansürsüz mesajlaşma dönemi Tam Boyutta Gör
    Bitchat’in en dikkat çekici yönlerinden biri, tamamen merkeziyetsiz ve kimliksiz bir altyapıya sahip olması. Kullanıcılar herhangi bir e-posta adresi, telefon numarası ya da hesap oluşturmadan sisteme dahil olabiliyor. Mesajlar yalnızca geçici olarak cihaz belleğinde tutuluyor, merkezi bir veri deposu kullanılmıyor. Bu yapı, uçtan uca şifreleme ile birleştiğinde oldukça güvenli ve gizliliğe saygılı bir iletişim ortamı sunuyor.

    Bitchat’in hedeflediği kullanım alanları oldukça geniş. İnternetin erişilemediği ya da güvenilmediği afet bölgeleri, protesto gösterileri, büyük kalabalıkların bulunduğu etkinlikler veya internetin sansürlendiği ortamlar gibi yerlerde bu sistemin ciddi avantajlar sunacağı belirtiliyor.

    Uygulama, aynı zamanda şifreli grup sohbetleri, hashtag tabanlı sohbet odaları ve çevrimdışı cihazlara mesaj iletimi gibi özellikleri de destekliyor. “Sakla ve ilet” modeli sayesinde, mesajlar çevrimdışı olan cihazlarda geçici olarak depolanabiliyor ve uygun bağlantı kurulduğunda alıcısına ulaştırılıyor.

    Github belgelerine göre Dorsey, Bitchat’i sadece Bluetooth ile sınırlı bırakmak istemiyor ve gelecekte WiFi desteğinin geleceğine işaret ediyor. Bu sayede özellikle büyük dosyaların aktarımı daha kolay hale gelecek. Böylelikle Bitchat yalnızca metin tabanlı iletişim değil, daha geniş veri aktarım ihtiyaçlarını da karşılayabilecek hale gelecek.

    Bitchat’in kaynak kodu açık olarak paylaşılıyor ve uygulama şu anda beta sürüm aşamasında. Geliştiriciler, projeyi test etmek ya da katkıda bulunmak için üç farklı yöntemle kurulumu gerçekleştirebiliyor. En çok önerilen yöntem olan XcodeGen ile kurulum için öncelikle gerekli araçların yüklenmesi gerekiyor. Ardından terminal üzerinden ilgili komutlarla Xcode projesi oluşturuluyor ve uygulama açılıyor. Alternatif olarak, Swift Package Manager kullanarak doğrudan Package.swift dosyası üzerinden proje açılabiliyor. Ayrıntılı bilgilere kaynakça kısmından ulaşabilirsiniz.

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