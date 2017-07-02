Ücretsiz Siber Güvenlik Kampı! "Son başvuru 3 Temmuz"

Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi'nin düzenlediği yaz kampında üniversite öğrencilerine ücretsiz siber güvenlik eğitimi veriliyor. Son başvuru tarihi 3 Temmuz.

BÜSİBER (Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi) 10-15 Temmuz tarihlerinde bir siber kamp düzenliyor. Son başvuru 3 Temmuz. Online sınav 4 Temmuz.

Siber güvenlik günümüzdeki en popüler ve bilişim sektöründe en çok eleman ihtiyacı olan konulardan bir tanesi. Bu amaçla Üniversite öğrencileri için ücretsiz Siber Yaz Kampı düzenleniyor. Katılımcılar sertifika verilecek eğitimde şehir dışından gelen öğrenciler üniversite yurtlarında kalabilecek.Öğrencilere ayrıca kahvaltı, öğle ve akşam yemeği verilecek.

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Kampa son başvuru 3 Temmuz. Online sınav 4 Temmuz.Bu sınavı geçenler 6-7 Temmuz'da mülakata alınacak.