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Ücretsiz Siber Güvenlik Kampı! "Son başvuru 3 Temmuz"

1 yıl
20,7b
1
Savunma Sanayi
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi'nin düzenlediği yaz kampında üniversite öğrencilerine ücretsiz siber güvenlik eğitimi veriliyor. Son başvuru tarihi 3 Temmuz.
BÜSİBER (Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi) 10-15 Temmuz tarihlerinde bir siber kamp düzenliyor. Son başvuru 3 Temmuz. Online sınav 4 Temmuz.
Siber güvenlik günümüzdeki en popüler ve  bilişim sektöründe en çok eleman ihtiyacı olan konulardan bir tanesi.  Bu amaçla Üniversite öğrencileri için ücretsiz   Siber Yaz Kampı düzenleniyor.  Katılımcılar sertifika verilecek eğitimde şehir dışından gelen öğrenciler üniversite yurtlarında kalabilecek.Öğrencilere ayrıca  kahvaltı, öğle ve akşam yemeği verilecek.
Kampa son başvuru 3 Temmuz. Online sınav 4 Temmuz.
Bu sınavı geçenler 6-7 Temmuz'da mülakata alınacak.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
razor_19 1 yıl en beğenilen
Bu tarz kamplar gerçekten çok güzel, 1 haftalık kamp ile orada bulunarak daha iyi bir şekilde öğrenebiliriz. Ancak kapasitenin limitli olmasından dolayı herkes katılamayacaktır. Bence Boğaziçi gibi bir üniversite aynı yurtdışındaki MIT, Stanford, Harvard gibi tanınmış üniversitelerde yapılan online ders paylaşma sistemini kullanabilir. Bu sayede daha önce herhangi bir şekilde bu konuda eğitim almamış ama yine de ilgisi olan insanlar faydalanabilir diye düşünüyorum. Sonuçta ilgili ama bilgisiz olan insanlar mülakati ve sınavı geçememiş de olsa onlar için de bir şey yapılmış, kazanılmış olur diye düşünüyorum.
Teşekkürler.
Bu tarz kamplar gerçekten çok güzel, 1 haftalık kamp ile orada bulunarak daha iyi bir şekilde öğrenebiliriz. Ancak kapasitenin limitli olmasından dolayı herkes ...
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SkyTech74 1 yıl
Beyler Casper'ın şifresi: 3068 değil miydi?
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DH Misafiri 1 yıl
Usta seni yan profilden çekmesinler.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
şu duvar tarafındaki kolona bağlı gider borusundan hiç ses gelmiyor mu !?
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iDenis 1 yıl
Vay bizim bölümü buralarda görmek de varmış :D
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AndaCakan 1 yıl
Heveslenmiştim ama sıradan kullanıcılar için değil sanırım bu eğitim.Başlıklardan bile pek bir şey anlamadım
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enemywalker 1 yıl
"Üniversite lisans öğrencileri için ücretsiz"
Açık lise de okuyorum CCNA ve CCNA Security eğitimleri almış biriyim.
Sırf lise okuyorum diye giremeyecek miyim ?
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Mr.Data 1 yıl enemywalker
Evet ama bi mail at istersen adres varsa
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hanox 1 yıl
teşekkürler, Donanım haber olmasa hiç haberimiz olmaz bu tür gelişmelerden .
Bir de Shiftdelete diye bir site var,ne işe yaradığı belli değil.
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glekker 1 yıl
Önyargisiz bir şekilde gerçekten reklam korkmadan düzgün bir kamp olur ise yararlı olacağı kanaatindeyim. Aksi takdirde zamanları çöpe gidecek insanların. Ve birşey de anlamayacaklardir. Alanında uzman kişiler olduğu için btrisk, BGA benzeri oluşumlar desteklenmeli ve önyargısız bakılmalı.
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razor_19 1 yıl en beğenilen
Bu tarz kamplar gerçekten çok güzel, 1 haftalık kamp ile orada bulunarak daha iyi bir şekilde öğrenebiliriz. Ancak kapasitenin limitli olmasından dolayı herkes katılamayacaktır. Bence Boğaziçi gibi bir üniversite aynı yurtdışındaki MIT, Stanford, Harvard gibi tanınmış üniversitelerde yapılan online ders paylaşma sistemini kullanabilir. Bu sayede daha önce herhangi bir şekilde bu konuda eğitim almamış ama yine de ilgisi olan insanlar faydalanabilir diye düşünüyorum. Sonuçta ilgili ama bilgisiz olan insanlar mülakati ve sınavı geçememiş de olsa onlar için de bir şey yapılmış, kazanılmış olur diye düşünüyorum.
Teşekkürler.
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