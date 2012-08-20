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Uygulama Haber 18. Bölüm "Mobil Dünyanın Vazgeçilmezleri Olan Oyun ve Uygulamalarla Yine Birlikteyiz"

7 yıl
27,6b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Mobil cihazların ve mobil işletim sistemlerinin değişmezleri olan oyun ve uygulamaları değerlendirdiğimiz programımızın 18. Bölümünde sizler için birbirinden farklı içeriklere yer verdik.


 
  • iOS dünyanın en büyük oyun platfromu oluyor (iOS)
  • Pitfall ( iOS)
  • Trigger Fist (iOS)
  • Shake the Spears! (Android - iOS)
  • Super Mole Escape (iOS)
  • Organ Trail  (Android - iOS)
  • Pinterest (Android - iOS)
  • Gasketball  (iOS)
  • Fairway Solitaire HD (iOS - iPad)
  • Move the Box  (Android - iOS)
  • Agent Dash  (Android - iOS)
  • Escape from Rikkon ( Android

    • Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    Amedra 7 yıl
    Adam gibi inceleme yapılmış sizde illa gun beye biryerden vurmaya çalışıyorsunuz.Terbiye yokmu hic arkadaş ya? Gidin kişisel sorunuzu ozel mesaj ile belirtin, gun bey hepsiyle ilgileniyor.
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    ozi_ozmon 7 yıl
    bizde androide oyun çıkardık onunda burada incelemede görmeyi çok isteriz. oyun puzzle tarzı, ismi "Monsters and Rabbits". teşekkürler...
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    mooderator 7 yıl
    Android kullanıcıları için ''Game center'', fazlasıyla hayali bir temenni olmuş... zira pek mümkün görünmüyor..nedense androidi hep korsan bir sistem olarak düşünmüşümdür.....
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    Prequel 7 yıl
    Pitfall dışında hiçbir şeyi beğenmedim. O da "sonlu" diye ve biraz değişik yanları var diye. Yoksa sonsuz koşudan nefret ederim.
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    ceycey11 7 yıl
    o girişteki uçaklı oyunun adı nedir?
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    gun 7 yıl ceycey11
    ceycey11

    o girişteki uçaklı oyunun adı nedir?

    sky gamblers air supremacy yeni iPad lansmanında tanıtılan bir oyundu ki grafik kalitesi filan en iyilerden birisidir.

    itunes.apple.com/...
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    khalender 7 yıl
    dunyanın en buyuk platformu olması dunyanın en iyi oyun platformu oldugu anlamına gelmez tabikide dunyanın en iyi oyun platformu playstationdur aksini ispat eden oyuncu olamaz dandik dandik telefon oyunlarını oynayıpta kimse burda iosu ovmesin lutfen hard core oyuncular herzaman playstation3 yada vita oynar
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    emou 7 yıl
    Ellerinize sağlık çok iyi bir konu
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    Rollini 7 yıl
    hepsini indirdim gayet başarılı.
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    H.L.L 7 yıl
    Sadece bende mi acilmiyor video?
    stream not found hatasi geliyor...
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    s_demirci_53 7 yıl
    ben counter strike oyununun android versiyonunu tanıtmalarını isterdim. csportable sitesine baksınlar her akşam en az bin kişi online olarak oynuyor aynı harita içerisinde hem pc hem ios hem android kullanıcıları beraberce oynayabiliyorlar. bunu bir tanıtsınlar çok iyi olur...
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    DH Misafiri 7 yıl
    soneday
    Programın özü kaybolmuş, 1dk izleyemedim sıkıntıdan patlayarak kapattım. Gün oksay abimiz, 1 cümle söyleyene kadar patladım, ne anlatılmak istedniğide anlaşılmıyor. Rica ediyorum eski özünüze dönün, sadece direk oyun ve uygulama incelemelerine geçin.
    Emeğiniz için teşekkürler.

    Beğenmiyorsanız izlemeyin o zaman neyinden sıkıldınız anlamıyorum her bölümünü keyifle izliyorum Kaan Arlı ve Gün Oksay'ın anlatımı çok samimi ve içten geliyor özellikle bu haftaki organ trail grafik muhabbeti çok iyidi
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    soneday 7 yıl DH Misafiri
    DH Misafiri

    soneday

    Programın özü kaybolmuş, 1dk izleyemedim sıkıntıdan patlayarak kapattım. Gün oksay abimiz, 1 cümle söyleyene kadar patladım, ne anlatılmak istedniğide anlaşılmıyor. Rica ediyorum eski özünüze dönün, sadece direk oyun ve uygulama incelemelerine geçin.

    Emeğiniz için teşekkürler.


    Beğenmiyorsanız izlemeyin o zaman neyinden sıkıldınız anlamıyorum her bölümünü keyifle izliyorum Kaan Arlı ve Gün Oksay'ın anlatımı çok samimi ve içten geliyor özellikle bu haftaki organ trail grafik muhabbeti çok iyidi

    İzlemedimde zaten söylemenize gerek yoktu, ve ben eleştiri yaptım, iyi yönte tavsiye verdim, kullanıcı/izleyici görüşümü belirttim. Sizin sert çıkmanıza/atlamanıza luzüm yoktu.
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