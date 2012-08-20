Uygulama Haber 18. Bölüm "Mobil Dünyanın Vazgeçilmezleri Olan Oyun ve Uygulamalarla Yine Birlikteyiz"

Kurucu ve Yayın Direktörü
Mobil cihazların ve mobil işletim sistemlerinin değişmezleri olan oyun ve uygulamaları değerlendirdiğimiz programımızın 18. Bölümünde sizler için birbirinden farklı içeriklere yer verdik.
iOS dünyanın en büyük oyun platfromu oluyor (iOS)
Pitfall ( iOS)
Trigger Fist (iOS)
Shake the Spears!
(Android - iOS)
Super Mole Escape (iOS)
Organ Trail
(Android - iOS)
Pinterest (Android - iOS)
Gasketball
(iOS)
Fairway Solitaire HD
(iOS - iPad)
Move the Box
(Android - iOS)
Agent Dash
(Android - iOS)
Escape from Rikkon ( Android )
Paylaş Tweetle
Paylaş Tweetle
sky gamblers air supremacy yeni iPad lansmanında tanıtılan bir oyundu ki grafik kalitesi filan en iyilerden birisidir.
itunes.apple.com/...
stream not found hatasi geliyor...
Beğenmiyorsanız izlemeyin o zaman neyinden sıkıldınız anlamıyorum her bölümünü keyifle izliyorum Kaan Arlı ve Gün Oksay'ın anlatımı çok samimi ve içten geliyor özellikle bu haftaki organ trail grafik muhabbeti çok iyidi
İzlemedimde zaten söylemenize gerek yoktu, ve ben eleştiri yaptım, iyi yönte tavsiye verdim, kullanıcı/izleyici görüşümü belirttim. Sizin sert çıkmanıza/atlamanıza luzüm yoktu.