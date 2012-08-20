Uygulama Haber 18. Bölüm "Mobil Dünyanın Vazgeçilmezleri Olan Oyun ve Uygulamalarla Yine Birlikteyiz"





iOS dünyanın en büyük oyun platfromu oluyor ( iOS

Pitfall ( iOS)

Trigger Fist iOS )

Shake the Spears! Android - iOS)

Super Mole Escape iOS )

Organ Trail Android - iOS)

Pinterest Android - iOS)

Gasketball iOS )

Fairway Solitaire HD iOS - iPad )

Move the Box Android - iOS)

Agent Dash Android - iOS)

Escape from Rikkon ( Android )

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Mobil cihazların ve mobil işletim sistemlerinin değişmezleri olan oyun ve uygulamaları değerlendirdiğimiz programımızın 18. Bölümünde sizler için birbirinden farklı içeriklere yer verdik.