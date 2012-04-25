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Uygulama Haber 2: "Mobil Dünyada Olup Bitenleri Değerlendiriyoruz"

7 yıl
43,3b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Uygulama Haber isimli yeni progamımızın ikinci bölümünde sizler için mobil dünyadaki en dikkat çekici gelişmeleri, gündemde ye alan konuları ve ilgi çeken uygulamaları değelendirdik.

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Barbaroscakir 7 yıl en beğenilen
tersol2
Bıktırdı bu mobil dünyası. O kadar pc bileşeni çıkıyor neredeyse hiçbirine video hazırlanmıyor ama hergün birtane mobil videosu izliyoruz nedense ...

O zaman izlemezsiniz, yorum biraz kabaca olmuş sonuçta iki saniyede çekilmiyor bu video bir emek var.
tersol2Bıktırdı bu mobil dünyası. O kadar pc bileşeni çıkıyor neredeyse hiçbirine video hazırlanmıyor ama hergün birtane mobil videosu izliyoru...
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napolyon94 7 yıl
Gün bey şu lafınıza çok takıldım
"hello world gibi uygulamalar yok"
çok abartıyorsunuz
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gun 7 yıl napolyon94
napolyon94

Gün bey şu lafınıza çok takıldım


"hello world gibi uygulamalar yok"


çok abartıyorsunuz

Yani bir ara öyle idi şimdi durum biraz daha iyi. Yinede haklısınız eskiye gitmiş dilim fakat şu gerçek ki appstore çok daha zengin bir içeriğe sahip hani bunu desteklediğimden değil güzel bir habitat kurmayı başardığından söylüyorum. Mesela bir oyunu port etmek isteseniz bir sürü çözünürlük hepsi için font ayarı, sonra hepsinin ram ve işlemci oranları farklı hatt gpu gücü nedeniyle o kadar farklı konfigrasyonlar çıkıyor ki buda durumu zorlaştırıyor. Birde üstüne üstelik yeterli cihaz sayısına rağmen uygulama satışlarının düşüklüğü uygulama üreticilerini şu an için biraz korkutuyor.
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TeamAnimus 7 yıl
1Mbps internetimle 1e1'i standart kalitede rahat rahat izleyebiliyorken bu programda takılmalar yaşıyorum. Videonun kalitesiyle felan mı alakalı acaba?
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blizzard3 7 yıl
gun
blizzard3 cok anlıyonda oyundan tegra 3 cihazlar alın diyosun hayatında hiç cep telefonunda oyun oynadınmı gecemi gunduzume katıp oyun oynuyorum tutmussun tegra 3 diyosun samsun galaxy s3 tegra 3 ten 4kat daha fazla grafik performansı idda ederken sen nerdeydin acaba
Af ederdiniz ama Samsung Galaxy S3 daha çıkmadı şu anda en iyi Android oyun cihazı Tegra 3lü telefonlar Tegra Zone oyunlarını desteklemesi ile kapsamları daha geniş. Bu arada ben Gamecenterda 236 oyun, 19195 puan, 1245 başarı ve 73 arkadaş ile Türk arkadaşlarım arasında en çok puana sahip kişiyim ki bu arkadaşlar Fruit Ninja Turnuvasından olan arkadaşlar. Günde 1-2 saat oyun oynar hepsini takip eder ve iPhone ile AppStore öncesi oyun oynardım. Eğer oyun önerileriniz varsa bekleriz ama eleştiri yaparken yıkıcı değil yapıcı olmayı gayret etmeniz gerek.

order and cahos gel beklerim seni bi dogruyum gelde :)
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veteriner69 7 yıl
Garip bazı yorumlar var videoda: Apple oyun kontrolcüsü yapınca çok farklı oyun deneyimi olacak mış gibi!!
Zaten şu anda kablosuz bir dolu oyun kontrolcüsü var, android tabletlerde, PC için, Xbox için, Plastation için.
Gene keşfedilmişi yeni keşfediyorlar.
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gun 7 yıl veteriner69
veteriner69

Garip bazı yorumlar var videoda: Apple oyun kontrolcüsü yapınca çok farklı oyun deneyimi olacak mış gibi!!
Zaten şu anda kablosuz bir dolu oyun kontrolcüsü var, android tabletlerde, PC için, Xbox için, Plastation için.
Gene keşfedilmişi yeni keşfediyorlar.


Aslında oturmuş oyun firmalarının desteklediği bir cihaz yok. Bunu ancak Apple yapabilir oyunların 10.000'de biri değişik değişik kontrolcüleri destekliyor. Benim demek istediğim Apple böyle bir cihaz çıkartır ve bunu Apple Store'lardan satarsa uygulama üreticilere kolay bir api entegrasyonu sunarsa konsola yakın bir deneyim sunabilir.

Apple kendi api'leri ile bahsettiğiniz kontrolcüleri desteklemeyecektir ve desteklemez ise buda asla oturmaz ve yayılmaz bunu söylemek istemiştim. Ayrıca son olarak Apple bir kontrolcü çıkartırsa bu benzer birşey olacağını sanmıyorum kesin bir sürü araştırmalar yapıp iphone gibi dokunmatik cama sahip bir yüzeyide olabilir kesin bir çok değişik şeyi deniyorlardır.
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yigit1.0 7 yıl
Ben donanımhaberin nereden nerelere geldiğini..Nasıl ayda bir kez kafama takılan bir soruyu sormak için girdigim bir siteyken artık hergün girmeden yapamadıgım bir site haline geldiğini gördüm..Eleştiriler yapıcı oldugu sürece rahatsız etmiyor ancak şunu bilmekte fayda var bu insanlar Türkiyede bu işi en özenle icra eden insanlar..Lafını kesme muhabbetine gelince bende bunu farkettim ancak bu şundan kaynaklanıyor bence..Donanımhaberin arka planında daha teknik işlerle ugraşan bir insanın kamera karşısında bir mesut çevik olmasını bekleyemeyiz..Ben mesut çeviğin videolarını sinirden izleyemedigim günleri biliyorum ancak şu an geldigi nokta çok çok iyi..erdinç iyikulda hiç sıkıntı yaşamadım bile..Bence biraz zamana ihtiyacı var gun beyin ..Bence son kullanıcı sıfatıyla değilde işin fırınından gelen birinden ios veya android uygulamalarını yorumlamasını tekdir etmeniz gerekir..Son olarak yorum yapan birkaç arkadaşa şunuda söylemeliyim fanatikliğinizle insanları yormayınız..Yeniden tebrik ediyorum devam videolarınızı bekliyorum!
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Zombiee38 7 yıl
Yaptığınız her video mükemmel Elinize sağlık
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DemirAtlı 7 yıl
bu tarz programlar gençlerin ufkunu açıyor hep başkalarının yaptıklarını tüketmek hep para harcamak yerine ileride birgün kendisininde bu fikirleri kullanıp geliştirerek büyük paralar kazanabileceklerinin fikrini azda olsa veriyor.
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Prequel 7 yıl
ios taki f2p oyunlardan baygınlık geldi. ve bir tepki olarak facebook durumumda sonuna bir ünlemi eksik etmeyerek "proud hardcore gamer" yazdım. tamam paralı yerine f2p daha kullanıcı dostu ama ilerlemenin zorluğundan falan değil, oyunlar başka şekillerde aşırı derecede birşeyler almaya itekliyorsa baygınlık veriyor. mobil platform oyunlarından nefret edeniz geliyor. bence bu sakat bir durum. oyunların bu yöne kayması hoş değil. bu tip oyunlarda hikaye de olmuyor oyun oynama keyfini iyice rezil ediyorlar. dark meadow'u burada duydum. her ne kadar her karanlık atmosfere sahip oyun iyi bir hikayeye sahip olmasa da bu oyun iyi gibi görünüyor. indirdim, boş bir zamanımda deneyeceğim. ios'ta ve mobil platformlarda (max payne'i de buna katıyorum) hardcore oyunların arması dileğimle..
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X-FI 7 yıl
ow full hıza çıktı :D 4 mbit stabil !
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X-FI 7 yıl
video hııznda baya iyileşme var gerçektende. 220 kb/s çıkıyor artık. eskiden 60 kb/s idi.
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