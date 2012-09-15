Uygulama Haber 22. Bölüm: "Mobil dünyanın vazgeçilmezlerini sizler için değerlendiriyoruz"

Android ve iOS işletim sistemli cihazlarda kullanabileceğiniz oyun ve uygulamaları haftalık olarak tanıttığımız Uygulama Haber programımızın 22. Bölümünde sizleri birbirinden farklı oyun ve uygulamalar bekliyor

Total Wat Battles: Shogun Android - iOS)

Super Hexagon iOS )

Super Penguins Android - iOS)

Plight of The Zombies Android - iOS)

Capture the quick video Camera iOS )

Avengers Initiative iOS )

Mybilet Android, iOS )

Hepsiburada Android - iOS)

Granny Smith Android - iOS)

Youtube Android - iOS)

Pocket Trucks iOS)

VS. Racing 2 iOS)

Fast Camera iOS)

Blood Roofs iOS)