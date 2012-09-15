Uygulama Haber 22. Bölüm: "Mobil dünyanın vazgeçilmezlerini sizler için değerlendiriyoruz"

Kurucu ve Yayın Direktörü
Android ve iOS işletim sistemli cihazlarda kullanabileceğiniz oyun ve uygulamaları haftalık olarak tanıttığımız Uygulama Haber programımızın 22. Bölümünde sizleri birbirinden farklı oyun ve uygulamalar bekliyor
- Total Wat Battles: Shogun (Android - iOS)
- Super Hexagon (iOS)
- Super Penguins (Android - iOS)
- Plight of The Zombies (Android - iOS)
- Capture the quick video Camera (iOS)
- Avengers Initiative (iOS)
- Mybilet (Android, iOS )
- Hepsiburada (Android - iOS)
- Granny Smith (Android - iOS)
- Youtube (Android - iOS)
- Pocket Trucks (iOS)
- VS. Racing 2 (iOS)
- Fast Camera (iOS)
- Blood Roofs (iOS)
Paylaş Tweetle
Zaman zaman 'Bir anlık hata oluştu' deyişi zaman zaman forumda donmalar.
Şu siteyi adam gibi stabile edemediniz. Yazıklar olsun başka bişey demiyorum.