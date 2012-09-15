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Uygulama Haber 22. Bölüm: "Mobil dünyanın vazgeçilmezlerini sizler için değerlendiriyoruz"

6 yıl
27,3b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Android ve iOS işletim sistemli cihazlarda kullanabileceğiniz oyun ve uygulamaları haftalık olarak tanıttığımız Uygulama Haber programımızın 22. Bölümünde sizleri birbirinden farklı oyun ve uygulamalar bekliyor
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
sparow14 6 yıl en beğenilen
Gün abinin sesini duyabilmek için 5+1 aldım :)
1 Yanıt Yanıtla +18
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xxSpecter 6 yıl
Ne biçim bi siteniz var 15 mb hızla siteyi 2 dakikada açtım. Forumu daha açamadım çünkü 4 dakika oldu hala forumun açılmasını bekliyorum.

Zaman zaman 'Bir anlık hata oluştu' deyişi zaman zaman forumda donmalar.

Şu siteyi adam gibi stabile edemediniz. Yazıklar olsun başka bişey demiyorum.
Ne biçim bi siteniz var 15 mb hızla siteyi 2 dakikada açtım. Forumu daha açamadım çünkü 4 dakika oldu hala forumun açılmasını bekliyorum.Zaman zam...
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Hobar 6 yıl
Altıgenin nesi var da hexagonal diyip duruyorsunuz? Onu da söyleyemiyorsunuz zaten.
Yanıtla +4
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pastadanadam 6 yıl
Avengers Initiative tırtsa neden tanıtıldı ?
1 Yanıt Yanıtla
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gun 6 yıl pastadanadam
pastadanadam

Avengers Initiative tırtsa neden tanıtıldı ?

Çok önemli bir oyun ve dikkat çekici olduğundan. He biz denedik beğenmedik arada sırada beklenen ama sonuç vermeyen oyunlarıda koyuyoruz. Ayrıca Avengers sevenler her zaman oynayabilirler hele Infinity Blade oynamamışlarsa sevedebilirler.
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X-FI 6 yıl
@sparow14: bende duymamak için 5.1 imi satsam mı ne ?
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-Sabertooth- 6 yıl
7 ye 14. bakalim haftaya kac tane daha ios oyunu eklenecek
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sertacarslan 6 yıl
Arada birkaç Android uygulama da kalmış...
Hem Android hem iOs ortamında mevcut binlerce kaliteli oyun ve uygulama var, neden onları seçmiyorsunuz? Sadece bir platformda mevcut oyun uygulama tanıtacaksanız neden adaletli davranmıyorsunuz?
Android fanı falan değilim, ama adaletsizliğin her türüne karşıyım...
Yanıtla +3
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sertacarslan 6 yıl
Arada birkaç Android uygulama da kalmış...
Hem Android hem iOs ortamında mevcut binlerce kaliteli oyun ve uygulama var, neden onları seçmiyorsunuz? Sadece bir platformda mevcut oyun uygulama tanıtacaksanız neden adaletli davranmıyorsunuz?
Android fanı falan değilim, ama adaletsizliğin her türüne karşıyım...
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cagataykoroglu 6 yıl
bozok_53_45
androiddede tanıtabilecek binlerce sağlam oyun uygulama var tarafsızlığına güvendiğim bi mesut çevik kaldı sitede

Binlerce? 20 tane saysana?
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Erasmus78 6 yıl
DH Misafiri
dikkat edin 1:49 dan sonra kaan arlı s.kilmis modu var diyor 3 kez dinledim belki yanlıs duydum diye baya küfür ediyor koptum orda

Saçmalıyorsun. :D Orada ingilizce bir terimden bahsediyor Kaan Arlı.
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LKLC 6 yıl
şu siteyi bir düzeltemediniz, kaç gündür sık sık çöken haber sitesi oldu çıktı.
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bozok_53_45 6 yıl
androiddede tanıtabilecek binlerce sağlam oyun uygulama var tarafsızlığına güvendiğim bi mesut çevik kaldı sitede
1 Yanıt Yanıtla +1
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gun 6 yıl bozok_53_45
bozok_53_45

androiddede tanıtabilecek binlerce sağlam oyun uygulama var tarafsızlığına güvendiğim bi mesut çevik kaldı sitede

Android'te tabii ki güzel oyunlar var ama biz bir önceki hafta ile şu anki program arasındaki çıkan iyi oyunları değerlendiriyoruz.

Ayrıca bazı çok güzel iOS oyunlarını sırf Android oyunu olsun diye dışarda bıraktığımız oluyor. Sorun iki platform olması ve geliştiricilerin önce iOS düşünmesi sonra Android'e yönelmesi. Tabii ki bazı oyunlar sonradan Android'ede geliyor. Ancak bazı oyunlarda hiç gelmeyebiliyor zira onu uyarlamak yerine geliştirici firma başka bir oyunu iOS'e çıkarmayı daha karlı bulabiliyor.
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regaibyigit. 6 yıl
zombi oyunu mükemmel
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