Uygulama Haber 26. Bölüm "FIFA 13, Street Fighter x Tekken, LigTV Android için ve fazlası "

Android ve iOS işletim sistemli cihazlarda kullanabileceğiniz haftanın en iyi oyun ve uygulamaları tanıttığımız Uygulama Haber programımızın 26. Bölümünde sizleri birbirinden farklı oyun ve uygulamalar bekliyor.

Wild Blood (Android - iOS)

Pizza vs Skeletons (Android - iOS)

FIFA 13 (iOS)

Plague Inc (Android - iOS)

Steam (Android - iOS)

Lig TV (Android - iOS, iPad)

Squids Wild West (iOS)

Shine Runner (Android, iOS)

Tentacles: Enter the Dolphin (iOS)

Street Fighter x Tekken (iOS)

Royal Revolt (iOS)

Geo Walk (iOS)

Shufflepuck Cantina (iOS)

Castle Raid (iOS)