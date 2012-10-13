Uygulama Haber 26. Bölüm "FIFA 13, Street Fighter x Tekken, LigTV Android için ve fazlası "

Kurucu ve Yayın Direktörü
Android ve iOS işletim sistemli cihazlarda kullanabileceğiniz haftanın en iyi oyun ve uygulamaları tanıttığımız Uygulama Haber programımızın 26. Bölümünde sizleri birbirinden farklı oyun ve uygulamalar bekliyor.
- Wild Blood (Android - iOS)
- Pizza vs Skeletons (Android - iOS)
- FIFA 13 (iOS)
- Plague Inc (Android - iOS)
- Steam (Android - iOS)
- Lig TV (Android - iOS, iPad)
- Squids Wild West (iOS)
- Shine Runner (Android, iOS)
- Tentacles: Enter the Dolphin (iOS)
- Street Fighter x Tekken (iOS)
- Royal Revolt (iOS)
- Geo Walk (iOS)
- Shufflepuck Cantina (iOS)
- Castle Raid (iOS)
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hatası alıyorum video yerinde
ios kullanmıyorsan salla gitsin zaten.
Ben şahsen bir daha bu başlığa tıklamayacağım bile.
idm varsa açmıyor chrome.
Güzel bir video olmuş dolu dolu.. Androidçiler yine mızmız. Herşey yerli yerinde sıkıntı yok
fifa 13 androide çıkar ama multi mod ve bir çok özelliği kısıtlanmış olarak...saygılar