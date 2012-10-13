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Uygulama Haber 26. Bölüm "FIFA 13, Street Fighter x Tekken, LigTV Android için ve fazlası "

6 yıl
33,7b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
gun
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Android ve iOS işletim sistemli cihazlarda kullanabileceğiniz haftanın en iyi oyun ve uygulamaları  tanıttığımız Uygulama Haber programımızın 26. Bölümünde sizleri birbirinden farklı oyun ve uygulamalar bekliyor.
  

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braethxx 6 yıl en beğenilen
sadece ios uygulamalarını sona toplamanız iyi olmuş adroidler bittikten sonra izlememe gerek kalmadı önceden atlaya atlaya gidioduk :)
1 Yanıt Yanıtla +24
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Cumadangeldim 6 yıl
Android resmen 2.evlat muamelesi görüyor
1 Yanıt Yanıtla +7
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1 Avatar
DH Misafiri 6 yıl
Yıl olmuş 2013 hala IOS un Android den daha iyi oldugunu zannedenler var yaa... Yazık
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meego 6 yıl
androidi sevmeyen sayılı programlardan birisi oldu...
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Lyrazed 6 yıl
Timeout expired. The timeout period elapsed prior to obtaining a connection from the pool. This may have occurred because all pooled connections were in use and max pool size was reached.26632663

hatası alıyorum video yerinde
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lordofthevagrant00 6 yıl
Bu Uygulamayı ilk kez görüyorum :D
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sertacarslan 6 yıl
50 Cent
video açılmıyor.

ios kullanmıyorsan salla gitsin zaten.
Ben şahsen bir daha bu başlığa tıklamayacağım bile.
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bora3443 6 yıl
android için çok güzel oyunlar yapıyorlar bu haberi paylaşanlara çok teşekkür ederim.
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Cumadangeldim 6 yıl
Android resmen 2.evlat muamelesi görüyor
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EXios 6 yıl
Güzel olmuş.^^
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DH Misafiri 6 yıl
chrome videolarınızı açmıyor ama firefoxta oynatıyor varmı başka benim gibi problem yaşayan acaba
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Leonthas 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

chrome videolarınızı açmıyor ama firefoxta oynatıyor varmı başka benim gibi problem yaşayan acaba

idm varsa açmıyor chrome.


Güzel bir video olmuş dolu dolu.. Androidçiler yine mızmız. Herşey yerli yerinde sıkıntı yok
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mooderator 6 yıl
FIFA 13 android için çıksın,bizde para vermeden google amcaya fifa 13.apk yazalım ve bedava indirelim......EA games yerinde olsam kesinlikle androide oyun yapmam..zaten yapımcılar androide oyun çıkarma konusunda oldukça çekimser davranıyorlar.
fifa 13 androide çıkar ama multi mod ve bir çok özelliği kısıtlanmış olarak...saygılar
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berkox1221 6 yıl
shine runner i ben çok önceden beri oynuyodum
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gfbekir 6 yıl
sonunda lig tv'yi getirdiler
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ö 6 yıl
video açılmıyor.
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