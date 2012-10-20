Uygulama Haber 27. Bölüm "Top Gear, Sky Rider, Star Maker ve fazlası"

Kurucu ve Yayın Direktörü
Android ve iOS işletim sistemli cihazlarda kullanabileceğiniz haftanın en iyi oyun ve uygulamaları tanıttığımız Uygulama Haber programımızın 27. Bölümünde sizleri birbirinden farklı oyun ve uygulamalar bekliyor.
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- Top Gear Stunt School Revolution (Android - iOS)
- Bilgi Yarışı (Android - iOS)
- PSYkickbattle (Android - iOS)
- Turkcell TV (Android - iOS)
- Flow Free (Android - iOS)
- Jaws Revenge (Android - iOS)
- Kupon Now (Android - iOS)
- Electric Tentacle (iOS)
- Pilot’s Path (iOS)
- King Oddball (iOS)
- StarMaker: Karaoke + Auto-Tune (iOS)
- Sky Rider (Android - iOS)
- Cowboy vs Ninjas vs Aliens (Android - iOS)
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Tek soru: belki arkadaşıdır? Veyahut arkadaşı olmasa bile o cümlenin en sonuna koyduğu smile ona takıldığını ifade ediyodur? Bu ne şiddet bu celal dostum?