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Uygulama Haber 27. Bölüm "Top Gear, Sky Rider, Star Maker ve fazlası"

6 yıl
33,6b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Android ve iOS işletim sistemli cihazlarda kullanabileceğiniz haftanın en iyi oyun ve uygulamaları  tanıttığımız Uygulama Haber programımızın 27. Bölümünde sizleri birbirinden farklı oyun ve uygulamalar bekliyor.
  

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TechN9ne 6 yıl en beğenilen kcankaynak
kcankaynak

ozankardes

Gün artik bir saç tıraşı ol. Bak bayramda geldi:)


Site kurucusuna kalkıp böyle askerlik arkadaşınız gibi söylemleriniz ayıp değil mi ? Ayrıca Gün Bey'in karısı mısın da saçını beğenmedin ? Çok biliyorsan, çok adam gibi görünüşün varsa sen videonu çek koy buraya da seni bi izleyelim. İşiniz gücünüz ergence provakasyon yapıp, seviyesizce boş yorumlar yazmak. Sanane be adam saçı uzunmuş kısaymış. İşini iyi yapıyo mu yapıyo bu kadar bitti gitti.

Tek soru: belki arkadaşıdır? Veyahut arkadaşı olmasa bile o cümlenin en sonuna koyduğu smile ona takıldığını ifade ediyodur? Bu ne şiddet bu celal dostum?
kcankaynakozankardesGün artik bir saç tıraşı ol. Bak bayramda geldi:)Site kurucusuna kalkıp...
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DH Misafiri 6 yıl
keşke programlara daha fazla yer verilse.
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Redunay 6 yıl
Oyunlar fena değil.
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1080p 6 yıl
gun
ersen_
kmesne Merhaba arkadaşlar Draw Something benzeri türkçe türk yapımı bir oyun neredeyse aynı drawsomething gibi bunu size tanıtmak istedim çünkü hem yapımcısına katkıda bulunur hem oynayan kişi çoğalınca oyuncular sevinir diye burada paylaşayım dedim Çiz Gitsin İşte Link Çiz Gitsin Sayın uygulama haber yetkilileri bir inceleyin isterseniz yayınlayın Lütfen cevap verin
Çiz bul adı siz yanlış yazmışsınız, oldukça güzel.
Meraj ettim araştırdım. Çiz Gitsin, Çiz, Çiz Bul, Çiz Anlat Çiziktir İçinde çiz geçen 5 tane uygulama buldum hangisini tanıtalım ?

Bizler için en iyisini.
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ersen_ 6 yıl
kullanan varsa expensive programları özellikle otomobiller için olanlarında inceleme varsa yapabilir misiniz?
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war3z 6 yıl
gun
Orijinalden alıntı: ersen_
Orijinalden alıntı: kmesne Merhaba arkadaşlar Draw Something benzeri türkçe türk yapımı bir oyun neredeyse aynı drawsomething gibi bunu size tanıtmak istedim çünkü hem yapımcısına katkıda bulunur hem oynayan kişi çoğalınca oyuncular sevinir diye burada paylaşayım dedim Çiz Gitsin İşte Link Çiz Gitsin Sayın uygulama haber yetkilileri bir inceleyin isterseniz yayınlayın Lütfen cevap verin
Çiz bul adı siz yanlış yazmışsınız, oldukça güzel.
Meraj ettim araştırdım. Çiz Gitsin, Çiz, Çiz Bul, Çiz Anlat Çiziktir İçinde çiz geçen 5 tane uygulama buldum hangisini tanıtalım ?

Çiz bul en mantıklısı galiba çünkü android ve ios platformunu buluşturmuş karşılıklı olarak oynanabiliyor ios ve android cihazlarda
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YoLCu_05 6 yıl
Top Gear: Stunt School Revolution Android de yokki
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Zendagi Migzara 6 yıl YoLCu_05
YoLCu_05

Top Gear: Stunt School Revolution Android de yokki

evet ben de aramıştım google playden ama bulamamıştım şimdi netten baktım amazon appstore da var.

amazon.com/... android için ve ücretsiz.
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DH Misafiri 6 yıl
Teşekkürler
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$developer; 6 yıl
DH'in en istikrarlı programı, severek takip ediyoruz özellikle zombi bölümlerini.
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kcankaynak 6 yıl
TechN9ne
kcankaynak
ozankardes Gün artik bir saç tıraşı ol. Bak bayramda geldi:)
Site kurucusuna kalkıp böyle askerlik arkadaşınız gibi söylemleriniz ayıp değil mi ? Ayrıca Gün Beyin karısı mısın da saçını beğenmedin ? Çok biliyorsan, çok adam gibi görünüşün varsa sen videonu çek koy buraya da seni bi izleyelim. İşiniz gücünüz ergence provakasyon yapıp, seviyesizce boş yorumlar yazmak. Sanane be adam saçı uzunmuş kısaymış. İşini iyi yapıyo mu yapıyo bu kadar bitti gitti.
Tek soru: belki arkadaşıdır? Veyahut arkadaşı olmasa bile o cümlenin en sonuna koyduğu smile ona takıldığını ifade ediyodur? Bu ne şiddet bu celal dostum?

Sıkıldım arkadaşım sıkıldım. Eskiden burada millet birbirine heyecanla yeni öğrendiği teknolojiyi anlatırdı, herkes belli bir saygı seviyesindeydi. Şimdi okul kantininden kahve köşelerinden bi farkı kalmadı. Seviye yerlerde sürünüyor. Konuyla alakalı alakasız pek çok yorum var. Benim bu yorumlarım da konuyla çok alakasız oldu biliyorum kirlilik yarattı ancak artık tahammülüm kalmadı ve patladım.
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Oyunları beğendim.
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kcankaynak 6 yıl
ozankardes
Gün artik bir saç tıraşı ol. Bak bayramda geldi:)

Site kurucusuna kalkıp böyle askerlik arkadaşınız gibi söylemleriniz ayıp değil mi ? Ayrıca Gün Bey'in karısı mısın da saçını beğenmedin ? Çok biliyorsan, çok adam gibi görünüşün varsa sen videonu çek koy buraya da seni bi izleyelim. İşiniz gücünüz ergence provakasyon yapıp, seviyesizce boş yorumlar yazmak. Sanane be adam saçı uzunmuş kısaymış. İşini iyi yapıyo mu yapıyo bu kadar bitti gitti.
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TechN9ne 6 yıl kcankaynak
kcankaynak

ozankardes

Gün artik bir saç tıraşı ol. Bak bayramda geldi:)


Site kurucusuna kalkıp böyle askerlik arkadaşınız gibi söylemleriniz ayıp değil mi ? Ayrıca Gün Bey'in karısı mısın da saçını beğenmedin ? Çok biliyorsan, çok adam gibi görünüşün varsa sen videonu çek koy buraya da seni bi izleyelim. İşiniz gücünüz ergence provakasyon yapıp, seviyesizce boş yorumlar yazmak. Sanane be adam saçı uzunmuş kısaymış. İşini iyi yapıyo mu yapıyo bu kadar bitti gitti.

Tek soru: belki arkadaşıdır? Veyahut arkadaşı olmasa bile o cümlenin en sonuna koyduğu smile ona takıldığını ifade ediyodur? Bu ne şiddet bu celal dostum?
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