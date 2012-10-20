Uygulama Haber 27. Bölüm "Top Gear, Sky Rider, Star Maker ve fazlası"

Top Gear Stunt School Revolution (Android - iOS)

Bilgi Yarışı (Android - iOS)

PSYkickbattle (Android - iOS)

Turkcell TV (Android - iOS)

Flow Free (Android - iOS)

Jaws Revenge (Android - iOS)

Kupon Now (Android - iOS)

Electric Tentacle (iOS)

Pilot’s Path (iOS)

King Oddball (iOS)

StarMaker: Karaoke + Auto-Tune (iOS)

Sky Rider (Android - iOS)

Cowboy vs Ninjas vs Aliens (Android - iOS)

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Android ve iOS işletim sistemli cihazlarda kullanabileceğiniz haftanın en iyi oyun ve uygulamaları tanıttığımız Uygulama Haber programımızın 27. Bölümünde sizleri birbirinden farklı oyun ve uygulamalar bekliyor.