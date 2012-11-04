Uygulama Haber 28. Bölüm "LetterPress, Need for Speed Wanted, Hungry Shark Evo ve fazlası"

Need For Speed Most Wanted (Android - iOS)

NotifierPro Plus (Android)

Hungry Shark Evolution (iOS)

Rope Rescue (Android - iOS)

Star tv (Android - iOS)

Çiz Bul (Android - iOS)

Devils Attorney (Android - iOS)

Death Dome (Android - iOS)

Stunt Star: the Hollywood years (iOS)

Make Your Clock Widget (Android)

BluePrint 3D (iOS)

All in One Toolbox (Android)

Letterpress (iOS)

Shardlands (iOS)

Jumpster (iOS)

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Android ve iOS işletim sistemli cihazlarda kullanabileceğiniz haftanın en iyi oyun ve uygulamaları tanıttığımız Uygulama Haber programımızın 28. Bölümünde sizleri birbirinden farklı oyun ve uygulamalar bekliyor.