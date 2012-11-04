Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Uygulama Haber 28. Bölüm "LetterPress, Need for Speed Wanted, Hungry Shark Evo ve fazlası"

6 yıl
6,4b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Android ve iOS işletim sistemli cihazlarda kullanabileceğiniz haftanın en iyi oyun ve uygulamaları  tanıttığımız Uygulama Haber programımızın 28. Bölümünde sizleri birbirinden farklı oyun ve uygulamalar bekliyor.
  

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
eulogy 6 yıl en beğenilen
Gün Bey bugün Apple ingiltere sitesinde samsung'a açtığı davanın kararı gereği bir açıklama yazısı yayınladı. (Aslında daha önce yayınladı fakat mahkeme yayının doğru yapılmadığı gerekçesiyle bir daha doğru bir şekilde yayınlamasına karar verdi ve bu konuda Apple'ı uyardı)

Aslında bu konuda çok fazla bilgim yok. Daha önce bunun olacağı üzerine bir haber yapılmıştı. Bugün ise olay gerçekleşiyor. Apple ile Samsung arasındaki davaların hepsi haber yapıldı. Hatta örneğin Apple'ın kazandığı Almanya'daki davanın ve California Eyaletindeki davanın sadece girişleri değil, süreçleri ve sonuçları ayrı ayrı haber yapıldı. Hatta bu davaları giriş, süreç ve sonuç olarak ayırırsak her bir bölüm için bazen bir kaç haber hazırlandı.

Bir donanımhaber üyesi olarak sizden bu davanın ve bugünkü gelişmelerin de haberini yapmanızı rica ediyorum.

Edit: Saptırdığı kelimesi yanlış olmuş, mahkeme kararında belirtilen niteliklerde yayınlamadığı içinmiş. Bu konuda özür dilerim.

Edit 2 : Ekşi sözlük kullanıcısından alıntıdır (kasketli). Bu alıntılanan apple'ın ilk yaptığı cezanın yanlış uygulanmasının dışında bir yenisi.

bir reddit kullanıcısının ortaya attığı bir iddia ile çok büyük bir miniçakallığa imza attığı söyleniyor.


reddit.com/...
news.cnet.com/...

şu da şahane bir görsel anlatım.
i.minus.com/...

ekran çözünürlüğü, boyutu ne olursa olsun, ipad resmi dinamik olarak boyutlandırılıyor ve böylece ekranın en alt bölümünü, yani samsung'dan özür dilediği ifadeyi scroll etmediğiniz sürece görmüyorsunuz.


Görüldüğü üzere cnet bile bunu haber yapmış. Lütfen alıntının içerisindeki linkleri inceleyiniz, rica ediyorum. Apple ürünlerinin taklit edildiği konusunda Birleşik Krallık'ta dava açmış, davanın sonucunda Samsung haklı bulunmuş ve davada bahsi geçen ürünlerin apple'dan kopyalanmadığı sonucuna varılmış. Hatta mahkeme bu konuda apple'ı samimiyetsiz bulmuş ve samsung'un itibarının zedelendiği gerekçesiyle apple'a ceza vermiş, ceza olarak apple'ın internet sitesinde özür metni yayınlamasına karar vermişti.

Apple öncelikle sitesinde mahkemenin uygun gördüğü şekilde değilde örneğin daha küçük puntolarla (emin değilim, bir kısım kişiler, cümle içeriğinde de saptırma olduğunu söylüyor) yayınlamış ve mahkeme bu konuda apple'ı uyarmış ve doğru şekilde bir daha yayınlamasını istemişti. Bugün olanları ise alıntıladım. Bunu ekşi sözlük gibi bir siteden okuyacağıma olayın aslı astarını donanımhaber gibi Apple ile Samsung'un aralarındaki davaları görev gereği devamlı haber yapan bir teknoloji sitesinden işin aslını astarını okumayı tercih ederim.

Umarım DonanımHaber kurucuları ve editörleri bir çok zaman değer verdiklerini söyledikleri Donanımhaber üyesinin (üyelerinin) bu konudaki talebini görmezden gelmezler.

Gün Bey bugün Apple ingiltere sitesinde samsung'a açtığı davanın kararı gereği bir açıklama yazısı yayınladı. (Aslında daha önce yayınladı fakat mahkeme yayını...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Barbaroscakir 6 yıl
one S S4 de need for speed'i süper akıcı şekilde yerler parlıyor jilet gibi görüntü stabil çalışıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zanile 6 yıl
Blueprint çok hoşuma gitti
c5-03 den kurtulduğum zaman oynarım :S
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Redunay 6 yıl
Kaliteli oyunlar hep ios için çıkıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1080p 6 yıl
Galaxy s2 ye 4.1 hadi bi surpriz 4.2 gelse de biz de cihazimizdan
cok daha memnun kalsak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pulstar 6 yıl
Bence 4.2'nin gelmesi çok zor. Hatta ben gelmeyeceğini düşünüyorum.

Android cihazların en zayıf noktası firma desteği.

Hem Android hem de firma desteği isteyenler Nexus serisi cihazlardan şaşmasınlar.

Haziran ayında 4.1 tanıtıldı. Kasım ayı oldu SGS2'ye hala bir şey yok. SGS3'e gelen de sorunlu.

Nexus cihazlar 4.1'i anında aldılar, üstüne de 4.1.2 aldılar. Sorunsuzca kullanıyorlar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakkopowa 6 yıl
Galaxy Sİİ her zamanki gibi mukemmel performans gosteriyor... Simplistic Rom Lite stock rom ve siyah kernel ile kasma donma frame kaybetme vb. seyler olmuyor gayet akici ve hos bir oyun olmus...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1080p 6 yıl
Bende s2 kullanuyorum.
Telefon ve tablet ayni platform olursa
Hem senkronizasyon ayni olur hemde ayri ayri ucretler odenmez.

Siz Appstore nin uygulamalari konusunda
Gercekleri soyluyorsunuz.
Hatta bende yukarida bahsettim.
Uygulama da ilkleri yasayan hep appstore dir.
Simdi jb de veya root dan anlamayan kullanici varsayalim.

Butcesi 1000 Tl uzerine yetiyorsa
Zaten eski yeni mini farketmez IPAD alir.
Hatta iddia ediyorum iphone 5 1000 tl seviyesinde olsun s3 one x lere bakilmaz bile.IOS u inkar edilemez.

Konu tamamen butce ile alakalidir.

Kendi s2 mi birkac ay evveli 1000 liraya aldim.o siralarda iphone 4s spot sifir 1350 den asagi yoktu.pasaport kayit de 1500.

Kedinin uzandigi ciger Androiddir:))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onuruno10 6 yıl
İlginçtir Tukcell Maxiplus 5 te akıcı oynanayabiliyorum. 800mhz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Provisional 6 yıl
BeogalogeoL
Orijinalden alıntı: veteriner69Samsung Galaxy Note 2 de (1.6 ghz quad, 1280 * 720) takılma yok.
Birakta o telefonda olmasin hocam
Benim live with walkmanda calisir mi nfs mw?


Benim Xperia arc'da sorunsuz ve kasmadan çalıştığına göre, LWW'de de aynı işlemci olduğuna göre de sorunsuz çalışır. Bu arada şunu söyleyeyim NFS MW gördüğüm en iyi Android ve iOS yarış oyunu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ö 6 yıl
S2 deniycem ama net gitti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ö 6 yıl
Heepde ios
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
9b izlenme · 4 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,3b izlenme · 2 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
12,9b izlenme · 1 gün
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,3b izlenme · 2 hf.
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,5b izlenme · 3 hf.
09:06
Google'ın oyun alanına girdim | İşte detaylar
2,8b izlenme · 6 gün
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,8b izlenme · 1 gün
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8b izlenme · 3 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,9b izlenme · 2 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,2b izlenme · 2 gün
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,4b izlenme · 1 hf.
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,2b izlenme · 1 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim