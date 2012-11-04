Uygulama Haber 28. Bölüm "LetterPress, Need for Speed Wanted, Hungry Shark Evo ve fazlası"

Kurucu ve Yayın Direktörü
Android ve iOS işletim sistemli cihazlarda kullanabileceğiniz haftanın en iyi oyun ve uygulamaları tanıttığımız Uygulama Haber programımızın 28. Bölümünde sizleri birbirinden farklı oyun ve uygulamalar bekliyor.
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- Need For Speed Most Wanted (Android - iOS)
- NotifierPro Plus (Android)
- Hungry Shark Evolution (iOS)
- Rope Rescue (Android - iOS)
- Star tv (Android - iOS)
- Çiz Bul (Android - iOS)
- Devils Attorney (Android - iOS)
- Death Dome (Android - iOS)
- Stunt Star: the Hollywood years (iOS)
- Make Your Clock Widget (Android)
- BluePrint 3D (iOS)
- All in One Toolbox (Android)
- Letterpress (iOS)
- Shardlands (iOS)
- Jumpster (iOS)
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Aslında bu konuda çok fazla bilgim yok. Daha önce bunun olacağı üzerine bir haber yapılmıştı. Bugün ise olay gerçekleşiyor. Apple ile Samsung arasındaki davaların hepsi haber yapıldı. Hatta örneğin Apple'ın kazandığı Almanya'daki davanın ve California Eyaletindeki davanın sadece girişleri değil, süreçleri ve sonuçları ayrı ayrı haber yapıldı. Hatta bu davaları giriş, süreç ve sonuç olarak ayırırsak her bir bölüm için bazen bir kaç haber hazırlandı.
Bir donanımhaber üyesi olarak sizden bu davanın ve bugünkü gelişmelerin de haberini yapmanızı rica ediyorum.
Edit: Saptırdığı kelimesi yanlış olmuş, mahkeme kararında belirtilen niteliklerde yayınlamadığı içinmiş. Bu konuda özür dilerim.
Edit 2 : Ekşi sözlük kullanıcısından alıntıdır (kasketli). Bu alıntılanan apple'ın ilk yaptığı cezanın yanlış uygulanmasının dışında bir yenisi.
Görüldüğü üzere cnet bile bunu haber yapmış. Lütfen alıntının içerisindeki linkleri inceleyiniz, rica ediyorum. Apple ürünlerinin taklit edildiği konusunda Birleşik Krallık'ta dava açmış, davanın sonucunda Samsung haklı bulunmuş ve davada bahsi geçen ürünlerin apple'dan kopyalanmadığı sonucuna varılmış. Hatta mahkeme bu konuda apple'ı samimiyetsiz bulmuş ve samsung'un itibarının zedelendiği gerekçesiyle apple'a ceza vermiş, ceza olarak apple'ın internet sitesinde özür metni yayınlamasına karar vermişti.
Apple öncelikle sitesinde mahkemenin uygun gördüğü şekilde değilde örneğin daha küçük puntolarla (emin değilim, bir kısım kişiler, cümle içeriğinde de saptırma olduğunu söylüyor) yayınlamış ve mahkeme bu konuda apple'ı uyarmış ve doğru şekilde bir daha yayınlamasını istemişti. Bugün olanları ise alıntıladım. Bunu ekşi sözlük gibi bir siteden okuyacağıma olayın aslı astarını donanımhaber gibi Apple ile Samsung'un aralarındaki davaları görev gereği devamlı haber yapan bir teknoloji sitesinden işin aslını astarını okumayı tercih ederim.
Umarım DonanımHaber kurucuları ve editörleri bir çok zaman değer verdiklerini söyledikleri Donanımhaber üyesinin (üyelerinin) bu konudaki talebini görmezden gelmezler.