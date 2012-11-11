Uygulama Haber 29. Bölüm "Angry Birds Star Wars, ZombieWood, He-Man ve fazlası"

Angry Birds Star Wars (Android - iOS)

Contract Killer 2 (Android - iOS)

Summly (iOS)

ZombieWood (Android - iOS)

True Skate (iOS)

Plume Twitter (Android)

Totem Runner (iOS)

Camera 360 (Android - iOS)

Punch Quest (iOS)

Thumb Keyboard (Android)

Vintagio (iOS)

Topia World Builder (iOS)

Magic Wingdom (Android - iOS)

Irrupt (iOS)

He Man: Most Powerfull Game (iOS)

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Android ve iOS işletim sistemli cihazlarda kullanabileceğiniz haftanın en iyi oyun ve uygulamaları tanıttığımız Uygulama Haber programımızın 29. Bölümünde sizleri birbirinden farklı oyun ve uygulamalar bekliyor.