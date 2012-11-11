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Uygulama Haber 29. Bölüm "Angry Birds Star Wars, ZombieWood, He-Man ve fazlası"

6 yıl
4,5b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Android ve iOS işletim sistemli cihazlarda kullanabileceğiniz haftanın en iyi oyun ve uygulamaları  tanıttığımız Uygulama Haber programımızın 29. Bölümünde sizleri birbirinden farklı oyun ve uygulamalar bekliyor.
  

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orain 6 yıl en beğenilen
TechN9ne
Bi bitmedi şu androidcilerin UygulamaHaber konusundaki klasik yorumları..

sen sus elmacı
1 Yanıt Yanıtla +4
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1 Avatar
halflıfe 6 yıl
donanım haberden bir yetkiliye mesaj atma imkanım var mı acaba çünkü galaxy s3 için jelly bean yayınlandığında detaylı olarak incelem videosu çekilecek denmişti fakat neredeyse 3 hafta olacak daha inceleme falan göremedik acaba böyle bir video yayınlanmayacak mı
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gun 6 yıl halflıfe
halflıfe

donanım haberden bir yetkiliye mesaj atma imkanım var mı acaba çünkü galaxy s3 için jelly bean yayınlandığında detaylı olarak incelem videosu çekilecek denmişti fakat neredeyse 3 hafta olacak daha inceleme falan göremedik acaba böyle bir video yayınlanmayacak mı

İsteğinizi Erdi Özüağ ve Mesut Çevik'e ilettim. Sizde aşağıdaki linklerden atabilirsiniz ;

Fx57 (Erdi Özüağ)
resim.donanimhaber.com/...

Speed-Step (Mesut Çevik)
resim.donanimhaber.com/...
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sinanozk 6 yıl
angry birds star wars iyi güzel ama oyundan atma problemi var..güncelleme gerekiyo!
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DH Misafiri 6 yıl
Beni HE-MAN çizgi filminde çok şaşırtan; o kadar popüler olan çizgi filmin hiçbir platformda oyununun yapılmamış olması (Arcade, konsol platformu, bilgisayar platformu)
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orain 6 yıl
ekitapekitapekitap
orain
TechN9ne Bi bitmedi şu androidcilerin UygulamaHaber konusundaki klasik yorumları..
sen sus elmacı
Elmacı dediğin haklı. Androide artık hangi hıyar uygulama yapar ki..? Çünkü kimse parasıyla indirmiyor.

onu engellemek basit gamloftun oyunlarında bakarsan anlarsın.
iphone da yapılmıyormuş gibi konuşma sende.
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b0Ni 6 yıl orain
orain

ekitapekitapekitap

orain
TechN9ne Bi bitmedi şu androidcilerin UygulamaHaber konusundaki klasik yorumları..
sen sus elmacı
Elmacı dediğin haklı. Androide artık hangi hıyar uygulama yapar ki..? Çünkü kimse parasıyla indirmiyor.


onu engellemek basit gamloftun oyunlarında bakarsan anlarsın.
iphone da yapılmıyormuş gibi konuşma sende.

onlarında crackli versiyonları var neresi basitmiş : )
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orain 6 yıl en beğenilen
TechN9ne
Bi bitmedi şu androidcilerin UygulamaHaber konusundaki klasik yorumları..

sen sus elmacı
1 Yanıt Yanıtla +4
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TechN9ne 6 yıl orain
orain

TechN9ne

Bi bitmedi şu androidcilerin UygulamaHaber konusundaki klasik yorumları..


sen sus elmacı

sanarsın ki 1 tane android var gerisi ios. yok işte kardeşim sadece androidde olup da ios da olmayan ve tanıtılmaya değer oyun yok varsa gel linkini göster adamlar bi sonraki videoda yayınlasınlar neyin atarını yapıyorsun ki? güzel ve kaliteli olup da iosda olmayan oyun yok. güzel ve kaliteli oyunlar uygulamalar da zaten ortak platformda oluyor nedir bu olayınız yani? elmacı dedin diye teneke kafalı mı diyeyim ben de şimdi sana?
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caglet 6 yıl
Contract killer dışında tum androidlileri indirdim ... angry birds zaten ciktigi gün indirdik :D .. yine guzel program, ama sanki biraz anlatmaktan bezmiş bıkmış gibi duruyosunuz , hele Kaan Arlı hiç uyumamıs gibi yada bana mi oyoe geldi :::
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TechN9ne 6 yıl
Bi bitmedi şu androidcilerin 'UygulamaHaber' konusundaki klasik yorumları..
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Reanimate 6 yıl
zombiewood u htc one s ile oynuyorum . Tegra gerekli değil 1 2 haftadır telefonumda var.
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Normsoner 6 yıl
wp8dende uygulama ve oyun eklemenizi istiyorum artık :)
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RANJ 6 yıl
Ağzınıza sağlık gece gece iyi geldi :) Severek oynadığım oyunları,uygulamaları sizin yaptığınız bu güzel program sayesinde tanıyıp indiriyorum. Ayrıca neşeli sohbetlerinizde programa renk katıp dahada izletir hale getiriyor. Angry Birds Star Warsı çok beğendim. Müptelası olduğum filmin konusunu,karekterlerini bu oyunda görmek sevindirdi beni. Rovio gerçekten iyi bir iş çıkarmış.Tanıttığınız oyunlar arasında Totem Runner, daha oynamadan oldukça beğenimi kazandı. Uygulamalar arasındada Vintagio oldu. Ancak her ikiside İos platformuna çıkmış. Umarım en kısa zamanda Android platformunada çıkar. Bu güzel program için tekrar teşekkür ederim.

İyi forumlar.
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EzoBride 6 yıl
Gün abicim iyisin hoşsun ama biraz canlı konuşsan daha iyi ve hoş olabilirsin ölü gibisin abi :)
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