Uygulama Haber : Fotoğraflarınızı Düzenleyebileceğiniz 5 Uygulama

Herkese merhaba ben Yunus Çağlayan Uygulama Haber'in yeni bölümüne hoşgeldiniz. Bu haftaki bölümümüzde fotoğraflarınızı çok daha farklı ve havalı hale getirebilecek uygulamaları inceledik.

Dilerseniz bu uygulamalara hızlıca bi göz atalım;

1. Çok sayıda efekt ve düzenleme seçeneği sunan Photofy

2. Telefon kameranızı adeta bir DSLR karajına çeviren Polarr

3. Selfie çılgınlığına ayrı bir boyut kazandıran SLMMSK

4. Fotoğraf üstünde çok çeşitli ve kaliteli bozulmalar yapabilen Glitch

5. Efektin yanı sıra çok detaylı düzenleme seçeneğide sunan Pixlr

Dilerseniz hemen ilk uygulamamız ile başlayalım.

1. Photofy (Ücretsiz)

Çektiğimiz fotoğrafları düzenlemek, editlemek ve kolaj oluşturmak için markete sürülen uygulamalardan biri olan Photofy, kaliteli bir hizmet sunuyor.

Uygulamaya girdikten sonra karşımıza üç adet bölüm çıkıyor. Bunlar Create, Templates ve Capture. Create bölümüne girdiğimizde galerimizde bulunan fotoğraflardan

istediklerimizi seçerek ilerliyoruz. Ardından istediğimiz kolaj penceresini seçip, içerisindeki fotoğrafların konumlarını ayarlayabiliyoruz. Uygulama çok sayıda seçenek sunuyor.

Seçimimizi yaptıkdan sonra fotoğraf üzerinde dilediğimiz düzenlemeyi yapabiliyoruz. Bir çok yapışkan ifadenin yanı sıra marketten ücretli ve ücretsiz olarak ekstra yapışkan ifade alabiliyoruz.

Çerçeve, yazı ekleme, hazır yazı kalıpları gibi ekstra bir çok özelliğin bulunduğu bu bölümde seçimler tamamen bize özgü. Templates bölümünde ise daha önce hazırlanmış olan tasarımları kendimize göre düzenleyebiliyoruz.

Çok daha profesyonel gözüken ve sürekli güncellenen tasarımlardan dilediğimiz gibi yeni bir proje oluşturabiliyoruz. Capture kısmında ise anlık olarak fotoğraf çekebilir, hızlı ve basit efektler ile kolayca paylaşımda bulunabiliriz.

Uygulamanın boyutu 27 MB.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.photofy.android



2. Polarr (Ücretsiz)

Haftanın ikinci uygulaması Polarr'da ise Galerimizde bulunan bir fotoğrafın detaylı ve profesyonel biçimde düzenlemesini yapabilmek mümkün. Yatay pozisyonda çalışan uygulama, kapsamlı bir detay sunuyor. Sağ kısımdaki bardan fotoğrafa birbirinden farklı

efektler verebiliyoruz. Üst kısımda diyafram, ISO ve renk sıcaklık tablosu gibi detaylar verilmiş. Sağ tarafda ise fotoğrafımızın üstünde renk, ton, sıcaklık, doygunluk, parlaklık gibi oynamalarla dilediğimiz hale gelmesini sağlayabiliyoruz.

Bulanıklaştırma, boyutunu ayarlama, kesme gibi işlemlerinde yapılabildiği uygulamada Geri Al komutu ile yapılacak hataların telafisi olağan hale gelmiş. Boyutu ise 24 MB.

https://play.google.com/store/apps/details?id=photo.editor.polarr



3. SLMMSK (Ücretsiz)

Rus yapımı SLMMSK selfie çılgınlığına apayrı bir boyut getiriyor. İnternet sitelerinde de belirttikleri gibi aslında anti-selfie hareketini hayata geçiren uygulama, insanların yüzünü bir şekilde sansürlemesine olanak sağlıyor.

Uygulama içerisinde birbirinden farklı 10 adet filtre bulunmakta. Bunlardan bazıları ile yüzümüzü buzlayabilir, whatsapp ifadeleri ile gizleyebilir, gözümüze siyah bant çekebilir, büyük bir çarpı koyabilir, bozulma ve titreme gibi efektler uygulayabiliriz.

Yeni bir akım olarak internetteki bir çok kullanıcı bu uygulama ile selfie çekerek paylaşıyor. Selfie'nin ruhuna aykırı gibi gözüksede, insanlar bir yandan yüzünü çekip bir yandan gizleyerek, farklı bir tarz ortaya çıkarıyor. Uygulamanın boyutu 15 MB.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.glitche.slmmsk



4. Glitch (Ücretisz)

Günümüzde en çok tercih edilen fotoğraf filtre ve efektlerinden biriside Glitch, yani bozulma, aksaklık, titreme. Aynı ismi taşıyan Glitch uygulaması ise, çektiğimiz veya galerimizde bulunan bir fotoğrafa birbirinden farklı Glitch efektleri uygulamamızı sağlıyor.

Fotoğrafımızı seçtikten sonra yaklaşık 20 farklı efektten dilediğimizi seçip ona uygun düzenleme yapabiliyoruz. Her efektin kendine özel değişiklikleri bulunurken, standart efeklerin ötesinde, hepsi gerçekten çok farklı ve kaliteli duruyor.

Basit ama etkili uygulamanın boyutu ise 11 MB.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lucagrillo.ImageGlitcher



5. Pixlr (Ücretsiz)

Android markette fotoğraf düzenleme uygulamalarının en kapsamlılarından biri olan Pixlr, yapabildiği işlemlerle çok kaliteli bir hizmet sağlıyor. Arkasında Autodesk markasının olması, uygulamaya olan ilgiyide açıklıyor. Uygulamayı açtığımızda karşımıza yine üç farklı kısım çıkıyor.

Cameraya tıkladığımızda direk basit efektler ile çekim yaparak paylaşmak mümkün hale geliyor. Collage kısmında ise maksimum 10 fotoğraf ile dilediğimiz şekilde kolaj yaparak, arka planını, rengini, efektini değiştirerek kaydedebiliyoruz. Ortadaki Photos kısmında ise galerimizden seçtiğimiz

fotoğrafı uygulama içine aktararak detaylı arayüzü aktif ediyoruz. Fotoğraf üstünde kesme, kırmızı göz düzeltme, çizim yapma, bulanıklaştırma, renk değiştirme, döndürme gibi bir çok düzenlemeyi yapabiliyoruz. Bunun yanında renk düzenlemesi için yaklaşık 8 ayrı kategori ve onlarca efekt bulunuyor.

Çerçeve ve kenarlık ekleme imkanı sunan uygulama, yapışkan ifade ve aksesuar paketleri ile fotoğrafımızı zenginleştirmeye olanak sağlıyor. Ayrıca farklı font ve paketleri ile de fotoğrafımız üstüne yazılar yazabiliyoruz. Cadılar Bayramı vasıtasıyla uygulama içinde özel bir efekt bölümüde eklenmiş.

Bu kapsamlı ve gelişmiş uygulamanın boyutu 15 MB.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pixlr.express

