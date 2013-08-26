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Uygulama Rehberi: Sizler için seçtiğimiz faydalı ve kullanışlı Android uygulamaları

6 yıl
16,1b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Android işletim sistemin kullanan akıllı telefon ve tabletler için birbirinden faydalı ve kullanışlı uygulamalar ile karşınızdayız. Mesajla ihbar yapılabilen İstanbul Polis, dj uygulaması eDjing, mobil araç kutusu Mobile Care, toggle sihirbazı Power Toggle ve telefonlar arası büyük dosyaları hızlıca paylaştıran Super Beam uygulamalarını sizler için inceledik.
 

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senatorts 6 yıl en beğenilen
Devamı gelirse iyi olur. Çünkü googleplay da Türkler sağolsun herşeyin altına bu virüslü şu virüslü telefon kastı yorumlarını gormekten gına gelmişti.
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orhanyıldız 6 yıl
Her hafta bekliyoruz
1 Yanıt Yanıtla +28
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sonurakar 6 yıl
Herkes link istemiş, linkler de benden olsun...

İstanbul Polis: play.google.com/...
SuperBeam: play.google.com/...
Power Toggles: play.google.com/...
eDjing: play.google.com/...
Advanced Mobile Care: play.google.com/...
Herkes link istemiş, linkler de benden olsun...İstanbul Polis:play.google.com/...SuperBeam:play.google.com/...Power ...
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12 Avatar Avatar Avatar
ten_don 6 yıl
Başarsoft'un kendi navigasyon uygulaması çıktı NLİFE
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kce 5 yıl
ücretsiz türkçe müzik dinlemek için freezy: play.google.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Rwenzori 6 yıl
ıos için yayınlanan videoları neden bulamıyorum, link atabilecek olan var mı?
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boranet 6 yıl
superbeam ile samsung s3 ve lg g2 arasındaki transfer hızı 30 mb .
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TheOnu 6 yıl
Superbeam ve power toggles'ı bir süredir kullanıyorum. Power toggles bence çok faydalı bir uygulama ondan önce elixir adında bir uygulama yüklemiştim, çok karışık bir şeydi. Power toggles'ın kullanımı çok kolay 1-2 ay önce türkçe desteği de sunmaya başladı.
Superbeam'a gelince uygulama aynı wi-fi ağına bağlı iki cihaz arasında da dosya aktarımına izin veriyor ancak bu şekilde bağlandığınız internet hatttının hızında paylaşım yapıyor(videoda görüldüğü gibi). En iyi performansı vermesi için iki cihazda da önce mobil ağı sonra da diğer wireless bağlantılarını kapatarak iki cihazı wi-fi direct ile birbirine bağlamak gerekiyor. Bu şekilde 25 mb hıza ulaştığını gördüm.
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*President* 6 yıl
Faydalı bir program teşekkürler.
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sonurakar 6 yıl
Herkes link istemiş, linkler de benden olsun...

İstanbul Polis: play.google.com/...
SuperBeam: play.google.com/...
Power Toggles: play.google.com/...
eDjing: play.google.com/...
Advanced Mobile Care: play.google.com/...
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caglet 6 yıl
Şu bildirim cubugunu bi temizleyeydin Erdi abi :D
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pastadanadam 6 yıl
Linkleride verseydiniz iyi olurdu.
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erhanacars 6 yıl
MOBİL OYUN İNCELEMELERİ NİYE YAYINLANMIYOR
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CertificatedStaff 6 yıl
Güzel olmuş.
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diplomalıamele 6 yıl
uygulamaların linklerini de verseydiniz iyi olurdu
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Lithium87 6 yıl
İos için de bekliyoruz
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