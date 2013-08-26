Uygulama Rehberi: Sizler için seçtiğimiz faydalı ve kullanışlı Android uygulamaları

Android işletim sistemin kullanan akıllı telefon ve tabletler için birbirinden faydalı ve kullanışlı uygulamalar ile karşınızdayız. Mesajla ihbar yapılabilen İstanbul Polis, dj uygulaması eDjing, mobil araç kutusu Mobile Care, toggle sihirbazı Power Toggle ve telefonlar arası büyük dosyaları hızlıca paylaştıran Super Beam uygulamalarını sizler için inceledik.

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