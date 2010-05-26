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VIA'dan 4 portlu USB 3.0 kontrolcüsü: VL800

8 yıl
11,2b
1
13
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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USB 3.0 teknolojisi, yonga setleri tarafından henüz doğal olarak desteklenmediği için anakart üreticileri bu desteği sağlamak adına üçüncü parti kontrol yongaları kullanma yoluna gidiyorlar. Bugün itibariyle piyasadaki anakartların tamamına yakınında NEC'in geliştirdiği USB 3.0 host kontrolcüsü kullanılmakla birlikte önümüzdeki aylarda rekabet artacak gibi görünüyor.

Daha önce haberini verdiğimiz çift portlu Fresco Logic çözümünden sonra VIA da uzunca süredir üzerinde çalıştığı yeni USB 3.0 kontrolcüsüne ait detayları açıkladı. VL800 adı verilen yeni kontrolcü, dört adet USB 3.0 portunu kullanılabilir kılıyor ve USB 3.0 v1.0 standardının gerektirdiklerini karşılabiliyor. Geriye dönük olarak USB 2.0 ve USB 1.1 ile uyumlu olan yeni yonganın anakartlardan dizüstü bilgisayarlara kadar geniş bir yelpazede kullanılacağı belirtilmekte.

Örneklendirme çalışmaları başlayan VIA VL800 yongasını kullanıldığı ürün ve donanımların yılın ikinci yarısında piyasa giriş yapmaları bekleniyor.


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tokatli6061 8 yıl
AMD ve intel güneyköprülerine doğal usb 3.0 koyduklarında pek bi anlamı kalmayacak bu yongaların içinde NEC aslan payını alıp çıkacak gerisi bana göre geç kaldılar bu yongaları çıkarmada
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Batuist 8 yıl
USB3ün yaygınlaşması adına bu iyi oldu işte..
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abdulmusavvir 8 yıl
VIA, zaten miniITX sistemlerde 1 numara, netbook'da ise rakipsiz kalitede olmasına rağmen herkes tarafından tecrübe edilmediğinden müşterisi henüz artmadı, VN1000 çipsetli modeller 1-2 ay içerisinde satışa gelirse ciddi bir satış patlaması olacak anlaşılan.
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yc#1 8 yıl
NEC'in kontrolcüsü iki kanallı olup sadece iki adet porta izin veriyordu. VIA'nın çözümü daha iyi olmuş.
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stradivardi 8 yıl
Dellino söylediklerine katılamayacağım usb 2.0 teorik olarak 60MB/sn iletişime izin veriyor ama aslında teorik herzamanki gibi pratiğe yansımıyorum bildiğim kadarıyla usb 2.0 max. 35-37MB/sn görüyor şu an ki usb flash bellekleri yada usb den bağlanan harici harddiskleri direk olarak sınırlamakta aslında daha önce piyasaya çıkmalı ve yaygınlaşmalı idi yani illaki SSD lerin piyasada yer alması ile bir ilgisi yok onlara kısa bir süre sonra USB3.0 da yeterli gelmeyecek USB3.0 da pratikte max 350-370MB/sn iletişim yapmakta
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Evet, İsyan! 8 yıl

stradivardi

Dellino söylediklerine katılamayacağım usb 2.0 teorik olarak 60MB/sn iletişime izin veriyor ama aslında teorik herzamanki gibi pratiğe yansımıyorum bildiğim kadarıyla usb 2.0 max. 35-37MB/sn görüyor şu an ki usb flash bellekleri yada usb den bağlanan harici harddiskleri direk olarak sınırlamakta aslında daha önce piyasaya çıkmalı ve yaygınlaşmalı idi yani illaki SSD lerin piyasada yer alması ile bir ilgisi yok onlara kısa bir süre sonra USB3.0 da yeterli gelmeyecek USB3.0 da pratikte max 350-370MB/sn iletişim yapmakta



USB 2.0 30MB/sn okuma 30/MBsn yazma = 60MB/sn olarak hesaplanmıyor mu?
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tarkancek 8 yıl
usb 3 hayatımıza çabuk gireceğe benziyor çalışmalar bunu gösteriyorr...
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KANUNI61 8 yıl
vıa adına gercekden sevindim adamlar kısıtlı bütceleriyle bişeyler üretme peşinde
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dellino 8 yıl
Hali hazırda 2.0 ın 60MB/Sn hızını kullanan pek ürün yok. İleride SSD harici diskler çıkarsa 600MB/Sn hızı gerekli olabilir.
AMD ve Intel henüz yongalarında 3.0 ı kullanmıyorlar.
AMD referans kartında Nec in yongasını kullanarak anakartlarda 3.0 ı standartlaştırmaya çalışıyor.
İleride destekleyen donanımların çıkması ile 3.0 ın hayatımıza girmesi kaçınılmaz.
Ancak bana göre şu an için pek te gerekli değil.
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