VIA'dan 4 portlu USB 3.0 kontrolcüsü: VL800

USB 3.0 teknolojisi, yonga setleri tarafından henüz doğal olarak desteklenmediği için anakart üreticileri bu desteği sağlamak adına üçüncü parti kontrol yongaları kullanma yoluna gidiyorlar. Bugün itibariyle piyasadaki anakartların tamamına yakınında NEC'in geliştirdiği USB 3.0 host kontrolcüsü kullanılmakla birlikte önümüzdeki aylarda rekabet artacak gibi görünüyor.

Daha önce haberini verdiğimiz çift portlu Fresco Logic çözümünden sonra VIA da uzunca süredir üzerinde çalıştığı yeni USB 3.0 kontrolcüsüne ait detayları açıkladı. VL800 adı verilen yeni kontrolcü, dört adet USB 3.0 portunu kullanılabilir kılıyor ve USB 3.0 v1.0 standardının gerektirdiklerini karşılabiliyor. Geriye dönük olarak USB 2.0 ve USB 1.1 ile uyumlu olan yeni yonganın anakartlardan dizüstü bilgisayarlara kadar geniş bir yelpazede kullanılacağı belirtilmekte.

Örneklendirme çalışmaları başlayan VIA VL800 yongasını kullanıldığı ürün ve donanımların yılın ikinci yarısında piyasa giriş yapmaları bekleniyor.