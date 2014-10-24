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Vaillant Group Türkiye Yöneticilerine Yeni Liderlik Stilleri Eğitimi

4 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
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Vaillant Group Türkiye Yöneticilerine Yeni Liderlik Stilleri Eğitimi
Vaillant Group Türkiye, yöneticileri için liderlik eğitimi programı başlattı. Dokuz ay sürecek eğitim kapsamında Vaillant Group Türkiye yöneticileri, Vaillant Group değerlerini günümüz iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verecek yeni nesil liderlik stilleri ile bütünleştirebilecekler. Eğitim Programı’nın açılışı, geçtiğimiz günlerde Vaillant Group Türkiye Çengelköy merkez ofis, Kurtköy ve Bozüyük tesislerinin yanı sıra tüm Türkiye’den gelen yöneticilerin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

“Gelişime çok önem veriyoruz”

Programın açılışında bir konuşma yapan Vaillant Group Türkiye CEO’su Dr. Axel

Busch, Vaillant Group olarak yenilik ve gelişime çok önem verdiklerini ve bu önemin insan kaynakları politikaları için de geçerli olduğunu söyledi. Liderlik programının da bu yaklaşımlarının bir parçası olduğunu kaydeden Busch “Dokuz ay sürecek eğitim ile yöneticilerimiz liderlikle ilgili son trendleri daha derinlemesine kavrama ve uygulama şansı bulacaklar” diye konuştu. Programın açılışında ayrıca Prof. Dr. Üstün Dökmen, kişisel gelişim ve farkındalık ile yöneticilik ve liderlik arasındaki farklara odaklı bir sunum yaptı. Program kapsamındaki tüm eğitimler Vaillant Group Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Nilüfer Birdal eşliğinde Bireysel ve Organizasyonel Gelişim Müdürü Sevkan Bolu tarafından organize edildi.
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