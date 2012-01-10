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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Verbatim'den yeni USB bellek serisi: Store 'n' Go Micro USB Drive Plus

7 yıl
8,1b
1
3
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Taşınabilir sabit disk, SSD sürücü, USB bellek ve bellek kartı gibi veri depolama çözümleri sunan Verbatim firması, Store 'n' Go Micro USB Drive Plus serisi USB belleklerini anons etti.
Tüketici beğenilerine göre birbirinden farklı renk seçenekleriyle ön plana çıkan USB bellekler tasarım itibarıyla toza ve suya dayanıklı. 4 GB ile 32 GB arasında kapasite seçeneklerine sahip USB belleklerin 2012 yılının ilk çeyreğinden itibaren 19.99$'dan başlayan fiyatlarla satışına başlanması bekleniyor.

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alito 7 yıl
gazoz açacaklı bellek sandım bir an
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gunman233 7 yıl
4 gb 19 dolardan başlıyor ise çok fazla. Verbatim ürünleri uygun oluyordu genelde, bunun gibi küçük modelleri dahil. Fiyat mı yanlış girildi acaba yoksa saçma bir fiyatlandırma. bu boyutta bellekler uzun zamandır var böyle çok bir pahalı da değildir. Dikkatli kullanmak gerek tabi ama bu tarz bellek kullandım ben ucu ince, hiç sorun yaşamadım. (ters düz karışıyor sadece bazen takarken) Küçüklüğü ve dış etkenlere karşı daha dayanıklı olmasını da unutmamak gerek. Ama ben Corsair Voyager serisi tercih ederim boyut haricinde herşeyi ile aynı veya daha iyi, hızlı da ve bayağı ucuzladılar artık.
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mehmednaim 7 yıl
Bağlantı kısımları metal çerçevesiz olan bu tip modeller, her ne kadar kibar ve estetik görünseler de zamanla sorun çıkarabiliyor.
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