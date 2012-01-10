Verbatim'den yeni USB bellek serisi: Store 'n' Go Micro USB Drive Plus

Taşınabilir sabit disk, SSD sürücü, USB bellek ve bellek kartı gibi veri depolama çözümleri sunan Verbatim firması, Store 'n' Go Micro USB Drive Plus serisi USB belleklerini anons etti.



Tüketici beğenilerine göre birbirinden farklı renk seçenekleriyle ön plana çıkan USB bellekler tasarım itibarıyla toza ve suya dayanıklı. 4 GB ile 32 GB arasında kapasite seçeneklerine sahip USB belleklerin 2012 yılının ilk çeyreğinden itibaren 19.99$'dan başlayan fiyatlarla satışına başlanması bekleniyor.

